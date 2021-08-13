УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11874 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
2 002 6
порушення (432) освіта (1042) школа (1824) Дежржпродспоживслужба (226)

Порушення в підготовці до нового навчального року виявлено у 65% шкіл, - Держпродспоживслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Порушення в підготовці до нового навчального року виявлено у 65% шкіл, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба провела інспекцію в 1791 школі на предмет готовності до нового навчального року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Так, порушення були виявлені в 1174 закладах загальної середньої освіти, тобто в 65%.

"Порушення, які були виявлені під час перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання і харчоблоків, де готуватиметься їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність належних умов для миття рук на харчоблоках та в обідніх залах та ін", - говориться в повідомленні.

Читайте також: У Києві не посилюватимуть карантин через нові випадки "дельта"-штаму коронавірусу: третю хвилю очікуємо наприкінці серпня, - Держспоживслужба. ВIДЕО

При перевірці 28 закладів загальної середньої освіти Черкаської області, порушення виявлені у 22 з них. В Чернігівській області фахівці ДПСС брали участь у 169 комісійних перевірках закладів загальної середньої освіти. В семи закладах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання; недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту. В Києві в 11 закладах загальної середньої освіти протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо приведення харчоблоків у відповідність (проведення ремонтних робіт із встановленням необхідного технологічного обладнання) в Оболонському районі таких 2 школи, Печерському - 1 школа, Подільському – 2 школи, Святошинському – 2 школи, Солом’янському – 3 школи, Шевченківському – 1 школа.

Читайте також: Понад 4 тис. навчальних закладів в Україні не мають централізованого водопостачання, - Держпродспоживслужба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это то к Кому , - Ко мне и что мне с этим делать , - Могу принять к сведению , что в Стране Бардак и произвол , кто , что хочет то и Делает. Вот и Все.
показати весь коментар
13.08.2021 17:29 Відповісти
В Україні нема реальної української державної влади ,а відосіками лад в країні не наведеш !!!))))
показати весь коментар
13.08.2021 17:32 Відповісти
хороший меністир Шкарльот
показати весь коментар
13.08.2021 17:33 Відповісти
НауКівець !!!)))
показати весь коментар
13.08.2021 17:45 Відповісти
Раніше прокатувало, а зараз вирішили доі...атися. Шо ви всі зробили, шоб можна було щемити?
показати весь коментар
13.08.2021 18:27 Відповісти
Выглядит смешно, но на самом деле грустно.

Не могут закрыть тендера на поставку оборудования. Наши - не делают, европейский или нормальный китайский импорт - дорогой (а Китай еще и долго ждать), а Белорусь - отказала в поставках.
Кстати, некоторые позиции делают только в Минске, к примеру МПРы.
показати весь коментар
13.08.2021 18:39 Відповісти
 
 