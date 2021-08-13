Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
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Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
Біля Невельського окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
Defence intelligence of Ukraine@DI_Ukraine 3 ч
Днями у 1 АК після вживання групою військових спиртного між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі зброї та застосував гранату.
У результаті цього загинуло 7 осіб - 4 найманці та 3 місцевих мешканців.
@prof_preobr
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9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".
Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
радует, шо хоть потерь нет в етот раз.