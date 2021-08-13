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Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ від початку доби один раз порушили режим

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Біля Невельського окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте також: З початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режим припинення вогню, - Міноборони

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.
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Топ коментарі
+3
А такий режим..
Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
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13.08.2021 18:03
+2
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".

Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
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13.08.2021 17:35
+2
Вчера вечером в районе Саханки-Ленинского, российский наемник из так называемого "9 полка морской пехоты ДНР", слетевший с катушек от водки и жары, пострелял 4 человека. После того как его начали преследовать боевики, отбивался. Еще троих положил. Гранатами в братушков бросался. Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932Проскакивала по горячему информация, что первыми под замес попали какие то "генералы" в количестве двух штук. Но потом по этому поводу включили режим тишины. Ждем развития событий Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932
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13.08.2021 18:08
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Якої "тиши"? Що за режим? Завжди так не буде. За все відповідати буде В.О. Зеленський. Вже скоро.
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13.08.2021 17:32 Відповісти
Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9199
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13.08.2021 17:46 Відповісти
А такий режим..
Зе роками обсірав перемир'я Порошенка, під час яких ми відвойовували свою землю.
Натомість підсунув нам фактично те саме під іншою назвою, ну і без просування вперед.
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13.08.2021 18:03 Відповісти
Вчера вечером в районе Саханки-Ленинского, российский наемник из так называемого "9 полка морской пехоты ДНР", слетевший с катушек от водки и жары, пострелял 4 человека. После того как его начали преследовать боевики, отбивался. Еще троих положил. Гранатами в братушков бросался. Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932Проскакивала по горячему информация, что первыми под замес попали какие то "генералы" в количестве двух штук. Но потом по этому поводу включили режим тишины. Ждем развития событий Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6932
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13.08.2021 18:08 Відповісти
Треба негайно повторити.
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13.08.2021 19:01 Відповісти
отето?



Defence intelligence of Ukraine@DI_Ukraine 3 ч

Днями у 1 АК Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6159 після вживання групою військових спиртного між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі зброї та застосував гранату.
У результаті цього загинуло 7 осіб - 4 найманці та 3 місцевих мешканців.
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13.08.2021 19:35 Відповісти
угу Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3438
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13.08.2021 19:38 Відповісти
Зеленський за ВСЕ, що накоїла зелена влада, буде відповідати.
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13.08.2021 19:02 Відповісти
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
9 ч
Рослесхоз: в Якутии "имеется термоточка на площади 1,6 млн. гектаров".

Поняли?
Всякие "хлопки" и "подтопления" - вчерашний день.
Запоминайте: нет никакого колоссального пожара, бушующего второй месяц.
Пожары - это на Западе.
А у нас - термоточка.
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13.08.2021 17:35 Відповісти
Я тоже как бы в глубоких непонятках... Везде пылает, а Сибири все спокойно, не бывает так, чтобы Сибирь на срабсее в августе не полыхала.
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13.08.2021 17:39 Відповісти
ето были зеленые хроники перемирия "перестать стрелять"...

радует, шо хоть потерь нет в етот раз.
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13.08.2021 17:58 Відповісти
стреляем- теперь чутка полегче чем при анерале Хоме и анерале седло Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3220
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13.08.2021 18:09 Відповісти
ну от гарно як так...
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13.08.2021 18:23 Відповісти
гарно було коли геть зовсісм не шмаляли у 2005му Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7321
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13.08.2021 18:32 Відповісти
то правда - не тi зараз часи на жаль, лiзе орда восьмий рiк.
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13.08.2021 18:36 Відповісти
ну то таке- нас рать що там орда головне щоб зброя не зрадила Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5134
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13.08.2021 18:42 Відповісти
 
 