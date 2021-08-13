Війська РФ від початку доби один раз порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Біля Невельського окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.