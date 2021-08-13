Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК

У травні 5 ініціативних груп заявили про бажання провести всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Жодна з них не встигла за 90 днів набрати необхідні 3 млн. підписів.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.

"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. У ініціативних груп було 90 днів (до 12 серпня 18:00), щоб зібрати 3 млн. підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи і протокол про підсумки збору підписів Комісії", - сказано в повідомленні.

ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи з проведення референдумів.

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