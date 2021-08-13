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Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У травні 5 ініціативних груп заявили про бажання провести всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Жодна з них не встигла за 90 днів набрати необхідні 3 млн. підписів.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.
"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. У ініціативних груп було 90 днів (до 12 серпня 18:00), щоб зібрати 3 млн. підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи і протокол про підсумки збору підписів Комісії", - сказано в повідомленні.
ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи з проведення референдумів.
Топ коментарі
+10 5 копійок
показати весь коментар13.08.2021 17:57
+9 Виктор Ли a3db1a1b
показати весь коментар13.08.2021 17:57
+6 Timer UA
показати весь коментар13.08.2021 18:26
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Будь ласка, зачекайте...
Но народ, проголосовавший на референдуме, тоже несет политическую ответственность. Демократия, жестокая вещь. Она для умных.
Технологія та сама що і на виборах. Реєструють ще купу фейкових кандидатів/референдумів щоб розпорошити голоси.
Тобто ця розвага виключно для олігархів.
А якщо мене питання сильно хвилює, то я і підпис поставлю, і 20 грн дам на оплату збирачів підписів. Ти б дав 20 грн на проведення референдуму з важливого для тебе питання?
А хто рахував??
Проти дерибану Землі НЕНЬКИ точняк було!!
Рахували "дітки" підрахуя- Ківалова!
Той закон про референдум, який підписав Зеленський є відверто шахрайський і по факту можна легко заблокувати будь-який референдум на першому кроці. Що вони і зробили.
Але требо забути таке слово "РИГхферендум" .
Його ніколи не було й зараз теж нема .
Усе фікція . Хоча Фофа дійсно людина "несістемна" -- тобто "з вулиці" зайшов в політики .
Дісно незалежний від олігархів . Але хіба тільки олігархат в Україні єдине й ситемообразуюче лихо ?! Й хто кого породив : чи корупція олігархат , чи олігархат корупцію . Мої знання й досвіт схиляється до першого варіанту . А що таке коруція - корупція це на лайні й бардаку робити гроші , жити в лайні , залежити від лайна й бути самим лайном . Бо вкраденне ("накалядованне") лайно щастя й свободи не додає , бо яка свобода за 10-метровим парканом , яке щастя не пересуватися без охорони ... й весь час трембіли , що вб"ють , дітей покалічать ?!
Ось я й стверджую , що головне лихо ВКраїні (а усе інше вже похідне від цього) це розумово відсталі при владі . Усі вже 30 років , хто приймає 90% рішень в його проблеми з інтелектом , з глобальним мишленням .
Й різниця між Ібуковичем та Зеленським це два різних полюсів однакових крайнощів , коли Ібукович вів країну в повне копіювання поганих й відсталих зразків Московської імперії , а цей телепень Фофа так же саме копіє добрі зразки , але по-попуському стандарту сіндрома Cargo .
До-речі , копіювати як папуас почав йще Пєтя . Й бігати на консультації до посольства США .
Але забаганки радників виконував тільки на 70% , а Фофа , бо повний нуль в політиці й в знанні історичних процесів . Тому послів G7 як великих гуру сприймає .
Фофа дійсно "нове обличчя" , але напівтуповатий вираз цього обличча влади -- він такий самий . Так той же Ібукович , ящко й посадив Юлю , так для того , щоб довести , що це висмоктано із пальця довелось йти до ЕСПЛ аж . А що "забаганки" Фофи готувала "куховарка" , так це кожен районий суд може підтвердити . Що усі його "забаганки" вочевидь неконституційні - про це навіть першекунсник юрфака якщо не доведе , то його потрібно відчисляти з факультета за профнеприданосттю !
Я вам расскажу на какой рифирендум нужно подписи собирать:
"Кто за то, чтобы пенсии и зарплаты увеличить в два раза, а газ чтоб бесплатно?"