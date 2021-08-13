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Новини Політика України
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референдум (590) ЦВК (1132) підписи (26)

Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК

У травні 5 ініціативних груп заявили про бажання провести всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Жодна з них не встигла за 90 днів набрати необхідні 3 млн. підписів.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.

"14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. У ініціативних груп було 90 днів (до 12 серпня 18:00), щоб зібрати 3 млн. підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи і протокол про підсумки збору підписів Комісії", - сказано в повідомленні.

ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи з проведення референдумів.

Також читайте: ЦВК зареєструвала Швачка народним депутатом України
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Топ коментарі
+10
Поки при владі зелень, всі референдуми до сраки дверці.
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13.08.2021 17:57
+9
Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Який референдум якщо всі кажуть що 73%народу дурні..То з ким же проводити референдум?
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13.08.2021 17:57
+6
Брехня!©
А хто рахував??
Проти дерибану Землі НЕНЬКИ точняк було!!
Рахували "дітки" підрахуя- Ківалова!
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13.08.2021 18:26
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Поки при владі зелень, всі референдуми до сраки дверці.
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13.08.2021 17:57 Відповісти
Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1985 Який референдум якщо всі кажуть що 73%народу дурні..То з ким же проводити референдум?
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13.08.2021 17:57 Відповісти
А про шо ті референдуми? Чи знов зебеніни 5 питань на колєнках у підворіттях?!)
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13.08.2021 17:57 Відповісти
Шо, баба Юля пролетела? Ни одна из 5 инициатив о проведении референдума не смогла набрать в срок 3 млн подписей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5957
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13.08.2021 18:00 Відповісти
Та не. Это зеленожопые с сывожопыми подали заявки чтобы у Батькивщны не приняли заявку. А как ей отказали то и эти забили хрен на референдумы. Как сказал один летающий рыг ,,Оцените красоту игры, лохи,,
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13.08.2021 19:09 Відповісти
Пролетів ти над шансом не створювати в Україні ринок для латифундистів. Тому що на відміну від фейкових ініціативних груп, справжню від аграріїв і Батьківщини ЦВК реєструвати відмовилася. Підставою були кілька мертвих душ серед 10 з лишком тисяч зареєстрованих. Вписали їх у списки агенти влади. І це омєрзітєльно. Жодна з 5 ініціатив про проведення референдуму не змогла набрати в термін 3 млн підписів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9798
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13.08.2021 19:39 Відповісти
Хм. Боялися ініциації безглуздих референдумів. А там поріг 3 млн. підписів. Це дуже високий поріг. Хіба якесь дуже всенародно злободенне питання може зібрати стільки підписів.
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13.08.2021 18:09 Відповісти
С учётом того, что у нас официально чуть меньше 30 млн. избирателей, а тех кто реально ходит на выборы около 18 млн , то это не высокий порог, а гигантский. В день необходимо собирать 33 333 подписи, причем не пересекаясь с уже собранными. В общем все как всегда у зелёной власти: много пиара, а на выходе полный ноль, если даже не синус.
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13.08.2021 18:33 Відповісти
Да, гигантский. Я это тем, кто боялся, что будут проводить шопопало.
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13.08.2021 18:38 Відповісти
Так ведь будут. Для проведения референдума достаточно подписей 226 народных депутатов. Это для простых граждан нужно 3 000 000.
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13.08.2021 19:20 Відповісти
226 народных депутатов достаточно для принятия закона не то что проведения референдума.
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13.08.2021 19:22 Відповісти
Ну не совсем так. Для внесения изменений в Конституцию нужно 2/3. В этом случае можно пропихнуть через референдум. Или для того, чтобы снять с себя политическую ответственность за те или иные решения
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13.08.2021 20:14 Відповісти
Ну чтобы снять политическую ответственность, это да.
Но народ, проголосовавший на референдуме, тоже несет политическую ответственность. Демократия, жестокая вещь. Она для умных.
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13.08.2021 20:18 Відповісти
Все це легко блокується шахраями при владі, що власне і було зроблено .
Технологія та сама що і на виборах. Реєструють ще купу фейкових кандидатів/референдумів щоб розпорошити голоси.
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13.08.2021 19:03 Відповісти
3 млн це дуже багато. Зібрати їх коштує десятки млн грн.
Тобто ця розвага виключно для олігархів.
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13.08.2021 19:06 Відповісти
Тут палка з двома кінцями. Зробиш низький поріг, буде кожен дурень референдуми створювати.
А якщо мене питання сильно хвилює, то я і підпис поставлю, і 20 грн дам на оплату збирачів підписів. Ти б дав 20 грн на проведення референдуму з важливого для тебе питання?
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13.08.2021 19:26 Відповісти
Інціаторами референдуму про заборону продажів сільгоспзамель, без сумніву, виступили кусюки, яким вигідно, за безцінь, орендувати земнльні наділи у безправних і забитих селян, та багатіти на дармрвому чужому.
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13.08.2021 18:11 Відповісти
Оренда - орендою - думають без сумніву Кусюк- Бахматюк і йому подібні , але своє воно краще! Особливо, якщо скупити за грошІ і мати можливість колись перепродати землю за європейськими, чи світовими цінами!
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13.08.2021 18:31 Відповісти
Зеля слил Юлю с референдумом. Так это как понимать: жаба гадюку или все-таки наоборот? Или как тупин назначит? Смешалось все в зеленом королевстве. Зелебобики, берегите зелю, он по обязанностям все еще гарант независимости... Слезно убеждайте хотя бы не курить дурь.
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13.08.2021 18:25 Відповісти
Брехня!©
А хто рахував??
Проти дерибану Землі НЕНЬКИ точняк було!!
Рахували "дітки" підрахуя- Ківалова!
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13.08.2021 18:26 Відповісти
Там банальне шахрайство. Зареєстрували купу відверто фейкових ініціативних груп. А ту що реально могла зібрати підписи ("Батьківщина") тупо не пустили з мотивацією, що група по цьому питанню вже є.
Той закон про референдум, який підписав Зеленський є відверто шахрайський і по факту можна легко заблокувати будь-який референдум на першому кроці. Що вони і зробили.
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13.08.2021 19:16 Відповісти
баба тюлька би назбирала... і живих, і мертвих... база даних в неї охірена, що з тих часів.
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13.08.2021 18:33 Відповісти
Брехня та свідома багатоходовочка! хто збирав підписи? Той Філатов з дніпром? Шулери та гопота!
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13.08.2021 18:35 Відповісти
Філатову 👎👎👎👎 фу-фу-фууу👎👎👎
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13.08.2021 18:37 Відповісти
Без сумнівів - Батьківщина би зібрала ці 3 млн. підписів . Зелень заблокувала Юлю навмисно щоб зірвати земельний референдум... От сволота...
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13.08.2021 18:48 Відповісти
Думаю , що й 5 млн. , й 10 .

Але требо забути таке слово "РИГхферендум" .

Його ніколи не було й зараз теж нема .

Усе фікція . Хоча Фофа дійсно людина "несістемна" -- тобто "з вулиці" зайшов в політики .
Дісно незалежний від олігархів . Але хіба тільки олігархат в Україні єдине й ситемообразуюче лихо ?! Й хто кого породив : чи корупція олігархат , чи олігархат корупцію . Мої знання й досвіт схиляється до першого варіанту . А що таке коруція - корупція це на лайні й бардаку робити гроші , жити в лайні , залежити від лайна й бути самим лайном . Бо вкраденне ("накалядованне") лайно щастя й свободи не додає , бо яка свобода за 10-метровим парканом , яке щастя не пересуватися без охорони ... й весь час трембіли , що вб"ють , дітей покалічать ?!
Ось я й стверджую , що головне лихо ВКраїні (а усе інше вже похідне від цього) це розумово відсталі при владі . Усі вже 30 років , хто приймає 90% рішень в його проблеми з інтелектом , з глобальним мишленням .
Й різниця між Ібуковичем та Зеленським це два різних полюсів однакових крайнощів , коли Ібукович вів країну в повне копіювання поганих й відсталих зразків Московської імперії , а цей телепень Фофа так же саме копіє добрі зразки , але по-попуському стандарту сіндрома Cargo .
До-речі , копіювати як папуас почав йще Пєтя . Й бігати на консультації до посольства США .
Але забаганки радників виконував тільки на 70% , а Фофа , бо повний нуль в політиці й в знанні історичних процесів . Тому послів G7 як великих гуру сприймає .

Фофа дійсно "нове обличчя" , але напівтуповатий вираз цього обличча влади -- він такий самий . Так той же Ібукович , ящко й посадив Юлю , так для того , щоб довести , що це висмоктано із пальця довелось йти до ЕСПЛ аж . А що "забаганки" Фофи готувала "куховарка" , так це кожен районий суд може підтвердити . Що усі його "забаганки" вочевидь неконституційні - про це навіть першекунсник юрфака якщо не доведе , то його потрібно відчисляти з факультета за профнеприданосттю !
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13.08.2021 22:31 Відповісти
я тоже хочу у белых штанях!
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13.08.2021 18:50 Відповісти
Гавно ваши инициативы!
Я вам расскажу на какой рифирендум нужно подписи собирать:
"Кто за то, чтобы пенсии и зарплаты увеличить в два раза, а газ чтоб бесплатно?"
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13.08.2021 18:53 Відповісти
А Клоун не дозволить своє передвиборне гасло на рихферендум виносити.
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14.08.2021 08:10 Відповісти
Не надо ля-ля! Искуссвенным образом постоянно прекращали опрос.
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13.08.2021 19:35 Відповісти
бабусі той референдум був потрібний як зайцю стоп сигнал. Вона "удовлетворилась" зерновою корпорацією, бо вона працює. В бабусі вже було куплене рішення КС про земреформу, суддя Сас навіть давав Мостовій почитати проект, але щось там Тупицький не по часу затупив.
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14.08.2021 04:51 Відповісти
Иудоглобализаторский телевизор властвует безраздельно. Даже по такому кричащему вопросу народ оказался беззубым и неспособным к организации.
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14.08.2021 14:07 Відповісти
 
 