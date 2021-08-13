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17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик

Новини Цензор.НЕТ Події

17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик

У м.Рубіжне (Луганщина) 17-річний юнак відкрив стрілянину з пневматичної рушниці по компанії підлітків. Поранення зазнав 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора, 12 серпня, близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що 17-річний юнак поранив неповнолітнього.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що компанія підлітків гуляла поблизу одного з будинків на  вул. Смирнова м. Рубіжне. У цей час 17-річний місцевий мешканець виніс з дому, попередньо, пневматичну рушницю та здійснив постріл у напрямку дітей, які від’їжджали на велосипедах, внаслідок чого 13-річний хлопець зазнав поранення.

Цей факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Під час огляду пневматичної гвинтівки встановлено що вона зроблена самостійно з запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм, на частинах маркування та номери відсутні, вона вилучена та спрямована для проведення експертизи. Слідчі спільно з оперативниками встановлюють всі обставини події, свідків та мотиви, а також походження зброї.

На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу 17-річному юнакові.

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Топ коментарі
+15
...что 17-летний юноша... Чому не 17-ти річний дебіл ?!
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13.08.2021 18:10
+9
У нас на дачах такие 13-летние "несовершеннолетние" совершали вполне взрослые ограбления дачных домиков, громя причем все подряд самым варварским способом. Так что, хз кто из них дебил, а кого может, достали. Хотя сам метод не одобряю.
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13.08.2021 19:43
+3
Засунуть бы ему раскалённый лом холодной стороной в....., что бы достать быстро не смогли.
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13.08.2021 18:27
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...что 17-летний юноша... Чому не 17-ти річний дебіл ?!
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13.08.2021 18:10 Відповісти
Засунуть бы ему раскалённый лом холодной стороной в....., что бы достать быстро не смогли.
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13.08.2021 18:27 Відповісти
Дайте мені його на перевиховання. 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 4650 Через тиждень не взнаєте.
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14.08.2021 08:52 Відповісти
Є два види виховання, дошкільне та дошкульне...різниця в одну літеру, але ефективність вражаюча 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 46
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14.08.2021 11:22 Відповісти
Я из такого стрелял... 17-річний юнак стріляв із пневматичної рушниці по дітях на Луганщині: поранення дістав 13-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 8795 С 4-го этажа, со своего балкона. Отменная весчь! Было так: мы этот винторез украли, из тира... приволокли ко мне... а пулек- ни одной! Потому- резали белую проволоку, с аллюминиевым сердечником... По калибру- подходила пуля идеально! А вот длина пули- нет! То есть: при выстреле она улетала вправо и вверх, идя по нарезу ствола. Потому: мы стали её укорачивать. И вот: я целюсь в спину дядьке, в белой рубашке, без всякой надежды попасть... И пуля ложится точно ему в затылок, куда я целился... Он просто закрутился на месте, наверное было очень больно... Я, после этого, два дня жил у кореша... знал я- наказание неминуемо. И оно- последовало. Было больно. Но- заслуженно.
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13.08.2021 18:27 Відповісти
Тобі б з бухлом зав'язувати, морячок...
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13.08.2021 21:15 Відповісти
17-и летний дебил...
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13.08.2021 18:32 Відповісти
Який файний мальчік. Майбутній слуга нарітту.
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13.08.2021 19:06 Відповісти
а может дебилы это компания,которая судя по возрасту должна быть дома а не под окнами орать.
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13.08.2021 19:16 Відповісти
Ви за кого голосували в 2019?
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13.08.2021 19:28 Відповісти
У нас на дачах такие 13-летние "несовершеннолетние" совершали вполне взрослые ограбления дачных домиков, громя причем все подряд самым варварским способом. Так что, хз кто из них дебил, а кого может, достали. Хотя сам метод не одобряю.
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13.08.2021 19:43 Відповісти
Счас такие подростки,что не удивлюсь, что достали (
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13.08.2021 19:48 Відповісти
Тяжкие телесные ? малолетка в реанимации?и пролежит там еще недели 2 минимум ? или мусара как всегда ...
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13.08.2021 19:57 Відповісти
" компания подростков гуляла по улице "... 23 -30 вечера ?
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14.08.2021 12:54 Відповісти
Що робили в 23.30 підлітки 13ти років на велосипедах? Мабуть, наривались..
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14.08.2021 14:07 Відповісти
 
 