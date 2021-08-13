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ДБР від початку року передало в бюджет майна на 1,734 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Події

ДБР від початку року передало в бюджет майна на 1,734 млрд грн

Слідчі також встановили завдання збитків бюджету на більш ніж 880 млн грн.

Про це в.о. директора ДБР Олексій Сухачов заявив на нараді з керівниками теруправлінь Бюро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Тільки від початку 2021 року працівники ДБР виявили і передали в управління держави майно на більш ніж 1 млрд 734 млн гривень, встановлено збитки, завдані бюджету держави, на більш ніж 880 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Сухарєв підкреслив, що одним із головних напрямків, на яких повинні зосередитися співробітники ДБР, є протидія корупції на митниці. За пів року ДБР розпочало 153 кримінальні провадження про порушення на митниці і повідомило 86 особам про підозру.

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"Не дивлячись на прийняті РНБО рішення щодо конкретних організаторів контрабандних схем у державних масштабах, на Волині, в Закарпатті, в Одеській області, на Харківщині, Львівщині та Буковині продовжують діяти організовані канали поставки в Україну підакцизних товарів і товарів широкого вжитку", - сказано в повідомленні пресслужби.

За даними ДБР, "скручування" ПДВ щомісяця призводять до втрати бюджетом близько 3 млрд грн.

Ще одна важлива сфера роботи - незаконна вирубка лісів. Від початку року ДБР відкрило 97 кримінальних проваджень і повідомило про підозру 77 особам. До суду направили 35 обвинувальних актів щодо 92 осіб.
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Когда вернете наворованное майно ахметкой,бенькой,потрохом и шмирташем?
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13.08.2021 18:41 Відповісти
А зеленским?
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13.08.2021 18:42 Відповісти
Пиши свой список и не ссы,я свой выставил.
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13.08.2021 18:48 Відповісти
В данный момент, нас грабят зе-упыри, ахметов, каломойше, фирташ и пинчук. Какого тебе списка еще не хватает?!
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13.08.2021 20:23 Відповісти
Мне хватает своего списка,но есть трусливые идиоты задающие нелепые вопросы,их приходиться поучать.
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13.08.2021 20:26 Відповісти
Ніколи, так як зеДебіл холуй Бені і Ахмеда.
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13.08.2021 19:32 Відповісти
 
 