ДБР від початку року передало в бюджет майна на 1,734 млрд грн
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Слідчі також встановили завдання збитків бюджету на більш ніж 880 млн грн.
Про це в.о. директора ДБР Олексій Сухачов заявив на нараді з керівниками теруправлінь Бюро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Тільки від початку 2021 року працівники ДБР виявили і передали в управління держави майно на більш ніж 1 млрд 734 млн гривень, встановлено збитки, завдані бюджету держави, на більш ніж 880 млн гривень", - сказано в повідомленні.
Сухарєв підкреслив, що одним із головних напрямків, на яких повинні зосередитися співробітники ДБР, є протидія корупції на митниці. За пів року ДБР розпочало 153 кримінальні провадження про порушення на митниці і повідомило 86 особам про підозру.
"Не дивлячись на прийняті РНБО рішення щодо конкретних організаторів контрабандних схем у державних масштабах, на Волині, в Закарпатті, в Одеській області, на Харківщині, Львівщині та Буковині продовжують діяти організовані канали поставки в Україну підакцизних товарів і товарів широкого вжитку", - сказано в повідомленні пресслужби.
За даними ДБР, "скручування" ПДВ щомісяця призводять до втрати бюджетом близько 3 млрд грн.
Ще одна важлива сфера роботи - незаконна вирубка лісів. Від початку року ДБР відкрило 97 кримінальних проваджень і повідомило про підозру 77 особам. До суду направили 35 обвинувальних актів щодо 92 осіб.
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