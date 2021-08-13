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Нацполіція (13918) расизм (42) Беленюк Жан (57)

Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участю відомого українського спортсмена і народного депутата в центрі Києва.

"Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один з народних депутатів України повідомляє про інцидент, який стався з ним в центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде дана правова кваліфікація.

Пізінше правохоронці дописали, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше, депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету молоді та спорту і золотий призер Олімпійських ігор в Токіо Жан Беленюк повідомив у фейсбуці, що невідомі молоді люди підійшли до нього в центрі Києва (Печерськ) і намагалися спровокувати конфлікт.

"Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.

Також читайте: Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк
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Топ коментарі
+14
Дайте угадаю: Их лично подослал Порошенко?
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13.08.2021 18:44
+13
100 пудов это спец операция москвинского ФСБ про дестабилизации в Украине.
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13.08.2021 18:41
+13
ще в 16-му був вне палітікі. Чому ж він зеленському і ермаку так сподобався.Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393
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13.08.2021 18:48
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BLM Устанавливаются все обстоятельства инцидента с участием Беленюка и молодчиков, выкрикивавших расистские лозунги, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2112
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13.08.2021 18:39 Відповісти
Вопросы к СБУ:
- Почему на 3-м году войны "украинец" зажимается с ***, одним из основных рупоров войны Кремля
- Правда ли что в 2016 он очень просился уехать в Рашку и выступать за нее?
Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4864
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13.08.2021 18:53 Відповісти
ну и из современного
- поддержал сейчас тех для кого спорт вне политики
- то есть или ума у него 0 или патриотизма..
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13.08.2021 18:55 Відповісти
Вау! Чудове фото. 2016 рік. Спортсмен-інструктор ЦСКА ЗСУ ст. лейтенант Беленюк прославляє свою країну!
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13.08.2021 19:13 Відповісти
Українець обніматися зі Скабєєвою не буде.
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13.08.2021 19:32 Відповісти
Побутовий расизм був завжди і наврядчи зникне.
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13.08.2021 18:40 Відповісти
Спочатку треба розібратися, з ким був інцедент: з темношкірим, чи з ватною слугою урода, а потім робити висновки.
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13.08.2021 19:01 Відповісти
З юридичної точки зору обніматися зі Скабєєвою не злочин, а ось принижувати за расовий тип - ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
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13.08.2021 19:16 Відповісти
Ще раз питаю: то булоприниження за расовийтип, чиза належність до ватної частини "слуг народу"?
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13.08.2021 22:02 Відповісти
А я звідки це можу знати ? Мене там не було.
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14.08.2021 08:05 Відповісти
Нічого тоді теревені розводити.
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14.08.2021 09:56 Відповісти
Ось і не розводь.
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14.08.2021 10:00 Відповісти
Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети и нтернет полицейскими была обнаружена публикация.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц
А ему что в сетях чего то написали? Шапито)
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13.08.2021 18:40 Відповісти
100 пудов это спец операция москвинского ФСБ про дестабилизации в Украине.
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13.08.2021 18:41 Відповісти
угу - сначала они наших спортсменов завернули в российские флаги
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13.08.2021 18:43 Відповісти
можливо і таке.
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13.08.2021 19:12 Відповісти
да, скабеева и другое, всё продуманно
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13.08.2021 18:45 Відповісти
при чём не где нибудь под общагами где рубероиды проживают табором а именно его ловили
на улице!!! не в подворотне где он мог им напихать за все пазухи без свидетелей...... гэбнявые
понты короче.....
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13.08.2021 18:45 Відповісти
Всё очень просто, спортсмен должен заниматься спортом, а не щёлкать таблом в Раде или Мэрии. Развивать спорт, вытянуть детей с улицы. А не рубить бабки и хныкать, когда в морду плюнули
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13.08.2021 18:56 Відповісти
Дайте угадаю: Их лично подослал Порошенко?
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13.08.2021 18:44 Відповісти
Байден и её Величество Королева Англии...
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13.08.2021 18:46 Відповісти
А я думав, що ви розумніший. Помилився.
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13.08.2021 19:13 Відповісти
Отморозки должны быть наказаны!..
Беленюк гордость Украины(пока он не совершил что-то порочащее этот статус)!
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13.08.2021 18:45 Відповісти
хмм.. простите!.. вы в частном доме живете или в многоквартирном?
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13.08.2021 18:54 Відповісти
схоже, що він у цокольному приміщені мешкає. Бачите, як мозок відсирів у чела.
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13.08.2021 19:14 Відповісти
вступив в зелене лайно..
А знаєте, люди ж це теж враховують, не лише медалі.
Я особисто нічого не маю проти його походження, кольору шкіри, навпаки, пишаюсь його спортивною кар'єрою. І жалкую, що він пішов у депутати.
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13.08.2021 18:48 Відповісти
нi до чого тут шкiра i походження.
Жан, не тiльки видатний спортсмен, вiн ще i депутат вiд зеленi.
i коли я згадую, що вiн пiд мишкою когось нюхне i скаже чи хворила ця людина на ковид?
це рiвень депутатьского корпусу на сьогоднi (((
краще б боровся собi, без того нюхання, - бiльше поваги було б....
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13.08.2021 19:07 Відповісти
Але ж бачите, як все подається.
Українці фактично безправні в своїй державі.
Всім крутять меншини, люди іншої раси, какіє разніци, малороси, спортсмени, бізнесмени, артисти... Їм дозволено все. В тому числі відверта зневага всього українського.
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13.08.2021 20:06 Відповісти
бачу, Ксения, - iнодi хотiлось би бачiти набагато менше...
дуже коротенька история, як дозволите....
Киiв, до 8го класу зi мною за однiею партою сидiв Юра - дружили аж не рознiмай.
молодший брат в нього був вiд другого папи, нiгерiйця.
трeба було бачити як вiн за молодшим стояв перед усiма!
Юра с братом - украiнцi...
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13.08.2021 20:21 Відповісти
Так. Українці. Якщо вони себе такими вважають.
Інколи навіть іноземці стають більшими українцями, аніж місцеві.
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13.08.2021 20:23 Відповісти
згоден - це щось таке, що якщо воно в тобi е - то ти украiнець.
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13.08.2021 20:31 Відповісти
Шрек Баблокат - уже совершил

иди ниже по ветке - там увидишь скрин
- война была уже в разгаре
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13.08.2021 18:50 Відповісти
Жан беленюк в Раді спить за наші податки, є прінціпіальна рускаязічнім укрАінцем і не дає коментарі проукраїнським змі бо вони " разжігают ненавість і делят укрАінцев на сарта а нада сшівать страну".
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13.08.2021 18:54 Відповісти
Поносил Пороха активно, фоткался со Скабеевой в 2016,спорт вне политики и бла, бла, бла, а так да спортсмен неплохой.
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13.08.2021 19:14 Відповісти
не передеритесь хоть там там между собой, полiцiянти )))
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13.08.2021 18:45 Відповісти
та уже все переоделись..... уже все на работе....
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13.08.2021 18:47 Відповісти
именно ето и напргает, шо все уже переоделись и переобулись...
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13.08.2021 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7E9Ed9DUQoQ - да пох...й гуляй басота ничего в мире нет
веселее макаронов.........
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13.08.2021 19:01 Відповісти
лайк однозначно! Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2121

don't shoot the piano player - he is doing his best! )))
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13.08.2021 19:15 Відповісти
ще в 16-му був вне палітікі. Чому ж він зеленському і ермаку так сподобався.Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393
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13.08.2021 18:48 Відповісти
кацапська провокація в виконанні опзжопного ківи і його тітушок. проб..ядь кацапська як сказала, так кацарилі й виконали... ще й знімали в стороні.
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13.08.2021 18:48 Відповісти
клоуны)
доказательства есть, кроме слов зедепутата?
с чем они в суд собрались?
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13.08.2021 18:49 Відповісти
поймали двух передастов... все рассказали и всех сдали..
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13.08.2021 18:50 Відповісти
подивимось. мусора з будь кого зізнання виб'ють. якщо зробили - хай відповідають
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13.08.2021 18:53 Відповісти
Скабеевой, Киселеву, Захаровой и прочим пропагандонам славно прислужили... Неизвестные молодые люди... в центре Киева (Печерск).!? Их, этих неизвестных молодых людей заказали, как путан по вызову...!? Бардак в столиці такий же як в Москві при Горбачові: "В 1987 году молодой человек из Германии шокировал мир, приземлившись на своем самолете "Сессна" на Красной площади." Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" - посол Великобритании в Украине
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13.08.2021 18:50 Відповісти
Та кому він всрався, той Белєнюк?! Звичайна провокація. В нас презік-єврей та ще й наркоша. І шо, а нічьо. Щось ніхто на зебіла не нападає. Бо ми є толерантні. Поки що...)
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13.08.2021 18:51 Відповісти
Ну,наприклад,тому,шо треба чим то шухер своєю фотку зі скабєєвой 2016-го року перебить і зашквар магучіх.Нє? Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8179
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13.08.2021 18:56 Відповісти
Спортивні перемоги беленюка, усіка, ломаченка, ракіцького та іншої вати мало цікавлять. Більше турбує, що замість сплячого у ВР беленюка, якому на все в цій країні наплювати крім борцювання, міг бути військовий чи волонтер, який справді переймається проблемами воюючої країни.
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13.08.2021 18:57 Відповісти
И ты бы мог. Но предпочитаешь круглосуточно строчить комменты.
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13.08.2021 19:13 Відповісти
я не підтримую такий вчинок, але коли ти спочатку фоткаєшся зі зливним бочком, а потім дивуєшся таким відношенням до себе... Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4321 Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6284
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13.08.2021 18:58 Відповісти
что такое молодчики?
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13.08.2021 19:02 Відповісти
Від слова молодці?
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13.08.2021 19:09 Відповісти
теж цікаво. Напевно молоді люди, дуже молоді.
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13.08.2021 19:15 Відповісти
после школы или студенты. Вроде бы ничего в слове плохого, но взято с совковой пропаганды истории с нацисткими штурмовиками и имеет такой окрас. Могу только пожалеть беднягу Жана, думаю, если бы у него был хотя бы свой маленький зал и десяток детей, которых бы он тренировал по призванию, за него бы заступились, молодчиков) нашли и заставили извиняться. Может такой ситуации бы и не было. Лично знал людей, на которых ни у кого язык не повернётся сказать ругательное слово о национальности, или коже. А так как он депутат, пусть получает удовольствие)
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13.08.2021 19:22 Відповісти
"Вроде бы ничего в слове плохого, но взято с совковой пропаганды"

+100%
В яблучко!
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13.08.2021 19:25 Відповісти
Это зебильное "дитя перепиха народов" постоянно подмахивает паРаше,
и после этого очень удивляется, что ему хотят начистить бубен.
В нормальной стране он давно бы стал изгоем!
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13.08.2021 19:02 Відповісти
Які критерії?Ну не ******* про "спорт внє палітікі".Не обніматися і не фоткатись з ворогами.Не бити себе п'ятами в груди і триндіти про "класти життя".Ще один кладунєц знайшовся.Що ти,****,знаєш про "класти життя".Піди до Стіни пам'яті загиблих за Україну,тварюко.
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13.08.2021 19:02 Відповісти
Недоделанный пошол нацист...
Кричат ху...ю, как бабы
Und reiche Beute
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13.08.2021 19:05 Відповісти
Жан ты чпокнул эту Скобееву тогда в Рио-де-Жанейро 2016 эта ***** до сегдня тебя забыть не может...
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13.08.2021 19:08 Відповісти
Каарочи, всякие там Усики и Усичихи от спорта - вата-ватой... - не интересны.
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13.08.2021 19:26 Відповісти
Якби він не позажимався у 2016 р. зі Скабєєвой то його б не помітив Зєля.
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13.08.2021 19:27 Відповісти
Після захисту ватоцефалів Магіх і Горунова пану Беленюку дуже необхідна була якась реабілітація. Молодики із расистськими гаслами стали дуже в нагоді.
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13.08.2021 20:23 Відповісти
Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один з народних депутатів України повідомляє про інцидент, який стався з ним в центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", Джерело: https://censor.net/ua/n3282686

Заява від депутата ВР Беленюка, громадянина України, в поліцію була ??
Він депутат, чи так, погулять вийшов ?
Ще й офіцер ЗСУ ...
То він громадянин України. Національність визначається по батькові.
У чому проблема ?
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13.08.2021 20:36 Відповісти
"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Источник: https://censor.net/ru/n3282686



БЕЛЕНЮКА МАБУТЬ НАКАЗАЛИ ЗА ЙОГО ВИСЛОВИ ЩО ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ
ОЛІМПІАДА ЦЕ ПРИВІД ПОЖРАТИ ЗА КОРДОНОМ ЗА ГРОЩІ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3335
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13.08.2021 21:44 Відповісти
Для меня его пренадлежность е партии клоуна этим все сказано!!!!!!
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14.08.2021 09:20 Відповісти
 
 