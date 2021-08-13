Встановлюються всі обставини інциденту за участю Беленюка і молодиків, які вигукували расистські гасла, - Нацполіція
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Правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участю відомого українського спортсмена і народного депутата в центрі Києва.
"Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один з народних депутатів України повідомляє про інцидент, який стався з ним в центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде дана правова кваліфікація.
Пізінше правохоронці дописали, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше, депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету молоді та спорту і золотий призер Олімпійських ігор в Токіо Жан Беленюк повідомив у фейсбуці, що невідомі молоді люди підійшли до нього в центрі Києва (Печерськ) і намагалися спровокувати конфлікт.
"Викрикуючи образливі речі типу: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "Вали до Африки!" Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але…
1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - написав Беленюк.
Будь ласка, зачекайте...
- Почему на 3-м году войны "украинец" зажимается с ***, одним из основных рупоров войны Кремля
- Правда ли что в 2016 он очень просился уехать в Рашку и выступать за нее?
- поддержал сейчас тех для кого спорт вне политики
- то есть или ума у него 0 или патриотизма..
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц
А ему что в сетях чего то написали? Шапито)
на улице!!! не в подворотне где он мог им напихать за все пазухи без свидетелей...... гэбнявые
понты короче.....
Беленюк гордость Украины(пока он не совершил что-то порочащее этот статус)!
А знаєте, люди ж це теж враховують, не лише медалі.
Я особисто нічого не маю проти його походження, кольору шкіри, навпаки, пишаюсь його спортивною кар'єрою. І жалкую, що він пішов у депутати.
Жан, не тiльки видатний спортсмен, вiн ще i депутат вiд зеленi.
i коли я згадую, що вiн пiд мишкою когось нюхне i скаже чи хворила ця людина на ковид?
це рiвень депутатьского корпусу на сьогоднi (((
краще б боровся собi, без того нюхання, - бiльше поваги було б....
Українці фактично безправні в своїй державі.
Всім крутять меншини, люди іншої раси, какіє разніци, малороси, спортсмени, бізнесмени, артисти... Їм дозволено все. В тому числі відверта зневага всього українського.
дуже коротенька история, як дозволите....
Киiв, до 8го класу зi мною за однiею партою сидiв Юра - дружили аж не рознiмай.
молодший брат в нього був вiд другого папи, нiгерiйця.
трeба було бачити як вiн за молодшим стояв перед усiма!
Юра с братом - украiнцi...
Інколи навіть іноземці стають більшими українцями, аніж місцеві.
иди ниже по ветке - там увидишь скрин
- война была уже в разгаре
веселее макаронов.........
don't shoot the piano player - he is doing his best! )))
доказательства есть, кроме слов зедепутата?
с чем они в суд собрались?
+100%
В яблучко!
и после этого очень удивляется, что ему хотят начистить бубен.
В нормальной стране он давно бы стал изгоем!
Кричат ху...ю, как бабы
Und reiche Beute
Заява від депутата ВР Беленюка, громадянина України, в поліцію була ??
Він депутат, чи так, погулять вийшов ?
Ще й офіцер ЗСУ ...
То він громадянин України. Національність визначається по батькові.
У чому проблема ?
БЕЛЕНЮКА МАБУТЬ НАКАЗАЛИ ЗА ЙОГО ВИСЛОВИ ЩО ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ
ОЛІМПІАДА ЦЕ ПРИВІД ПОЖРАТИ ЗА КОРДОНОМ ЗА ГРОЩІ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ