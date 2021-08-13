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"Категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії", - партія "Слуга народу" вимагає розслідувати інцидент з Беленюком

Новини Цензор.НЕТ Події

Партія і фракція "Слуг народу" вимагає від Національної поліції України в найкоротші терміни встановити та притягнути до відповідальності осіб, які намагалися спровокувати конфлікт, вигукуючи расистські фрази на адресу народного депутата, спортсмена Жана Беленюка в Києві.

"Сьогодні, 13 серпня, невідомі молодики намагалися спровокувати народного депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка на конфлікт, викрикуючи у його бік образливі расистські фрази та ставлячи під сумнів його патріотизм. Ми, партія та фракція "Слуга Народу", категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою", - сказано в заяві партії, передає Цензор.НЕТ.

У політсилі підкреслили, що "патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання".

"Одним із пунктів передвиборчої програми нашої партії було запровадження гуманітарної політики, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню українців, а також захисту прав людини та основоположних свобод. Ми беззастережно дотримувалися, дотримуємося і будемо дотримуватися цієї політики. У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники – отримуватимуть суворе покарання", - сказано в заяві.

В "Слузі народу" зазначили, щто "таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце" і закликали українське суспільство "не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання".

"Слуга Народу" вимагає від Національної поліції України в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності", - підсумували в партії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+27
Одним из пунктов программы клоунов было снижение тарифов. Требую расследовать снижение тарифов, при котором они поднимаются в разы. Как, зебобики, звучит?
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13.08.2021 19:00
+16
головне не вийти на самих себе)
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13.08.2021 19:02
+11
Я не є расисткою. Мені той зелений Жан по барабану. Але що він в раді робе? І нафіга зі зливним бачком скабєєхою фоткається?!
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13.08.2021 19:26
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Евреи уже негров в свой кагал принимают!!!!!
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14.08.2021 09:22 Відповісти
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