Любченко: "Якщо пересаджувати з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу?"
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Перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко вважає недоцільним перехід у Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівних кадрів з Державної фіскальної служби (ДФС).
Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головна історія буде в людях, це правда. Якщо пересаджувати з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу? Чи посадити туди працівників інших правоохоронних органів - економічних підрозділів СБУ, Нацполіції?" - сказав він.
"Інша історія - створити аналітичний центр, який розробить структуру служби і штучний інтелект, який би визначав ризики", - додав він.
"Звичайно, не варто сподіватися, що ми прокинемося 26 вересня - і все запрацює. Як мінімум, ще слід напрацювати команду", - вказав Любченко.
При цьому, коли відбудеться повноцінний запуск нового органу, залежить від керівника, вважає перший віцепрем'єр.
"Чи є такий керівник - поки що мені невідомо. Я дивився на перелік кандидатів. Складна історія", - сказав Любченко.
Перший віцепрем'єр підкреслив, що у світі тренд на адміністративне переслідування економічних злочинців - блокування їхніх рахунків та інші адміністративні обмеження. Якщо Україна піде цим шляхом - це, на його думку, буде перемогою.
"Бізнесу потрібні не "маски-шоу", а правила. Потрібно виставити червоні лінії", - зазначив Любченко.
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А вас
Прокуратуру на офис прокурора - еще одна реформа.
И т.д. - старинный клоунский обычай.
Ценный кадр
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