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Новини Політика УкраїниФоторепортаж Окуповані території - Крим і Донбас
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Червоний Хрест (347) Донбас (21733) гуманітарна допомога (728) КПВВ (320)

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 13 серпня, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 01

Зазначається, що гуманітарна допомога направлена ​​від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 02

Вантажівки пройшли в ОРДЛО через КПВВ "Новотроїцьке".

Читайте також: ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою. ФОТО

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу 03
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Топ коментарі
+7
Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
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13.08.2021 19:36
+6
Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
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13.08.2021 19:31
+4
а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
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13.08.2021 19:42
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генетично модифіковані продукти.... тільки за!
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13.08.2021 19:29 Відповісти
Если там российский мир и хорошо-чего туда все время помощь шлют,а не оттуда к нам,где плохо?
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13.08.2021 19:31 Відповісти
Это вообще то вопрос. Кто решает, куда кому чего везти. И грузовики со Швейцарии, что нужно ордловцам в качестве гуманитарки из этой страны? Сыр? Часы? Лыжи?
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13.08.2021 19:35 Відповісти
Террористы благодарят вас за поддержку и говорят что благодаря вам они могут воевать и убивать людей вечно
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13.08.2021 19:36 Відповісти
Невідомо що їм туди зафігачили. Нормального деградантам посилати не будуть. Хай жруть.
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13.08.2021 19:38 Відповісти
Презервативы, в основном
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13.08.2021 19:40 Відповісти
зажигалки (не знаю за чем) и
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13.08.2021 19:42 Відповісти
і....? генетично модифіковані продукти. Хай насолоджуються.
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13.08.2021 19:44 Відповісти
Заметте какие ровные и широкие дороги с новым асфальтом. Я бл*** езжу по Киеву по колдобинам разваливающимся, которые не меняли еще со времен совка, а террористам новую трассу проложили. Кого нужно убить чтобы в Киеве тоже дороги начали делать?
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13.08.2021 19:39 Відповісти
Да, да, да! От Запорожья до Мариуполя! Идеально! Кличка ипальноком повозить. ****, на мерсе ходовую за 6 месяцев в Киеве ушатал
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13.08.2021 19:41 Відповісти
И ето еще не все. Скоро введут ТО и еще раз будут иметь народ за разваливающиеся автомобили которые ушатали ихние же дороги. Зато кричат со всех углов что *евробляхеры* ездят на плохих машинах. А на каких машинах можно ездить по таких дорогах? Возьми новую машину и через два года она рассыпается от наших дорог и ослиной мочи на заправках. В Европе машины по 10 лет ездят и как новые, накатывают по 200тыщ км. без ремонта мотора и ходовой и с новой ни разу не доставаной запаской.
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13.08.2021 19:55 Відповісти
З якої сторони?
з України?
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13.08.2021 19:41 Відповісти
С Украины хорошие дороги, кроме Киева
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13.08.2021 19:42 Відповісти
а Червоний Хрест вже має допуск до катівень ? все піде на лікування підранків сепарні ...
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13.08.2021 19:42 Відповісти
Кресту, ООН, ОБСЕ это пох.
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13.08.2021 19:46 Відповісти
Та закормили ви вже цих кормільців.
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13.08.2021 19:53 Відповісти
это хоть что то
а то что то богатая расеюшка расщедрилась всего 1 грузовиком)
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13.08.2021 20:01 Відповісти
Зачем Красный Крест подкармливает террористов и путинских наёмников - убийц? Чтобы война длилась вечно?
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13.08.2021 20:03 Відповісти
Кто будет контролировать, чтобы эти медикаменты не появились в аптечках боевиков ?
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13.08.2021 21:44 Відповісти
А теперь Талибану пусть отправят.
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13.08.2021 23:39 Відповісти
а Красный Крест контролирует распределение помощи после доставки ?
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14.08.2021 00:41 Відповісти
 
 