Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

Сьогодні, 13 серпня, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

Зазначається, що гуманітарна допомога направлена ​​від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Вантажівки пройшли в ОРДЛО через КПВВ "Новотроїцьке".

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