Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на прояв расистських випадів проти українського борця Жана Беленюка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо 2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
У зележопых такая политика - ПОСТОЯННО СОЗДАВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ.
Просто чтоб отвлекать народ.
То у них какие бабы на Талашка наехали, дескать, лапал (ни одного доказательства, но вой до небес).
То у моновой алабай сдох (хоть бы все сдохли).
То бигус. То еще какая херь.
Теперь вот - слугу абидели, караул!!!
Никакого толку от этих набросов нет, все забудется через 2-3 дня - но эти 2-3 дня народ думает не о ценниках и не о платежках, а об обиженном негритосе, сдохшем алабае и облапанных (по их словам) девкам.
А потом зележопые придумывают новою отвлекуху. Мендельшу в одних трусах сфотографируют, например.
- значит точно что то готовят против украинских патриотов и просто украинцев..
- значит скоро примут закон против антисемитизма, который уже в ВР..
это уже было в первые годы советской власти..
а самое смешное, шо все знают почему )))
кто эту шавку ермака спрашивал?
этот клован квартального уровня... даже до сельсовета не дотягивает в значимости)
https://www.youtube.com/watch?v=oI9ypzf5NrE
А цеє чмо вилізло попіаритись.
Воно лише генерує нові проблеми, замість вирішення тих, що є.
Час будувати ПП2?
Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!
Сказал Зелёнский , т.е . я понял так , что более достойных людей , чем ,, слуга народа" в стране больше нет !😀
А який буде ох*єнний інфопривід про "українських фошиздів" для *************!
І *****, що українським націоналістам (окрім хіба що дурнуватих підлітків-скінхедів) зоологічна ксенофобія в цілому непритаманна. Тим більше нападати на олімпійського чемпіона, який ще й народився взагалі-то в Україні, а не приїхав із Конго-Браззавіля чи Буркіна-Фасо - це для бандерівців повна ґабсурда.
Можливо, на Беленюка саме такі вищезгадані "карлани" (тінейджери-скіни, якщо хто не в курсі) і наскокували...
Але є логічний інструмент "лезо Пастора": якщо коїться якась нездорова зуйня, її за замовчуванням слід вважати справою кацапні, якщо не буде доведено інше.
Тут дурнувата наскрізь ситуація. За великим рахунком, наразі багато всяких "діячів", котрі перед настанням осені не проти "розім'ятися".
Поки що важко сказати щось певне - даних мало.
Это не расизм - опровергать существование украинцев как нации?
Як на фронті вже через день на другий загинувші і майже кожен день поранені то воно сидить з язиком в дупі.
Бюрократы от спорта отреагировали.
Как бойцов ВСУ убивают на Донбассе - ЗЕ молчит.
Как невиновных в СИЗ держат годами - ЗЕ молчит.
Как украинские спецслужбы Чауса выкрали на территории союзного государства - ЗЕ молчит.
Как совместную с ЦРУ спецоперацию слили врагу прямо из ОП - ЗЕ сначала молчит, а потом врет.
Как Лука Украину обосрал - ЗЕ молчит.
Каке-то гопники наехали на Беленюка - ЗЕ выскочил, как черт из табакерки.
Тов. Беленюк, граждане европейского государства в таком случае вызывают полицию, а не строчат в соцсетях гневные филиппики!
13.08.2021 18:00
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