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Зеленський (17420) расизм (42) Беленюк Жан (57)

Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком

Президент України Володимир Зеленський відреагував на прояв расистських випадів проти українського борця Жана Беленюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо 2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найбільш гідних синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх.

Читайте також: "Категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії", - партія "Слуга народу" вимагає розслідувати інцидент з Беленюком

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+44
Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
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13.08.2021 19:41
+30
Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
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13.08.2021 19:36
+29
Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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13.08.2021 19:38
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Оно проснулось,заметило расистский выпад, а что наши спортсмены фоткаются с спортсменами агрессора оно не заметило, повылазило ему. А что агрессор в Украине свои магазины понастроил оно тоже не заметило, катаракта наверное на оба глаза. Ты торгуешь или воюешь, зеленая непонятка? Чего наши защитники погибают до сих пор каждый день, а тебе наплевать?
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13.08.2021 19:41 Відповісти
За все це відповідати буде суто В.О. Зеленський. І вже скоро.
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13.08.2021 19:42 Відповісти
Пан суддя, чи прокурор? Чи може пан зможе назвати хоч одного того хто вже за щось відповів? Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 1088
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13.08.2021 19:46 Відповісти
янукович. і цей буде відповідати.
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13.08.2021 19:55 Відповісти
Планети? Вам до психіатрів, шановний, негайно.
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13.08.2021 20:16 Відповісти
Поедьте в ростов и спросите у вити.
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13.08.2021 19:59 Відповісти
Не поїду і до себе з від ти не зву. А так як відповідає так званий пан вітя пану александру навіть мріяти зась. Пану навіть ніколи не жилось на волі, так як юля в качанівській колонії, а він до віті посилає. Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 1296
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13.08.2021 20:06 Відповісти
Юлю не трожь, любі мої.
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13.08.2021 20:09 Відповісти
Так, вже сидять корупціонери, тарифи знижені вдвічі, війна на сході закінчена. Чи я щось не так розумію?
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13.08.2021 22:06 Відповісти
Да это сами ж зележопые и организовали этот "выпад".
У зележопых такая политика - ПОСТОЯННО СОЗДАВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ.
Просто чтоб отвлекать народ.
То у них какие бабы на Талашка наехали, дескать, лапал (ни одного доказательства, но вой до небес).
То у моновой алабай сдох (хоть бы все сдохли).
То бигус. То еще какая херь.
Теперь вот - слугу абидели, караул!!!

Никакого толку от этих набросов нет, все забудется через 2-3 дня - но эти 2-3 дня народ думает не о ценниках и не о платежках, а об обиженном негритосе, сдохшем алабае и облапанных (по их словам) девкам.
А потом зележопые придумывают новою отвлекуху. Мендельшу в одних трусах сфотографируют, например.
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13.08.2021 22:02 Відповісти
Ты гля и бубося отдуплилась. А о погибших на фронте ниче не хочешь сказать?
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13.08.2021 19:36 Відповісти
та то таке... некошерное...
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13.08.2021 19:45 Відповісти
ну вот - выпустили главное Чумырло
- значит точно что то готовят против украинских патриотов и просто украинцев..
- значит скоро примут закон против антисемитизма, который уже в ВР..
это уже было в первые годы советской власти..
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13.08.2021 19:38 Відповісти
Стесняюсь спросить: а как должна реагировать полиция на предательство при проведении операции по задержанию вагнеровцев ??? Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, - Зеленский о расистском инциденте с Беленюком - Цензор.НЕТ 8921 Спрашиваю просто с интереса...
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13.08.2021 19:38 Відповісти
Не переживайте, за це воно буде відповідати. Ніхто цього не забув.
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13.08.2021 19:41 Відповісти
скрипа-сигнала ждут, а его нет почему то...

а самое смешное, шо все знают почему )))
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13.08.2021 19:54 Відповісти
буба вьілезла.
кто эту шавку ермака спрашивал?
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13.08.2021 19:43 Відповісти
Да задолбал,наркоман грёбаный -так я и поверила ,что ни у кого вокруг телефона с камерой не оказалось
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13.08.2021 19:45 Відповісти
вовка-шмаркля мгновенно выскакивает, если дела НЕ касаются государственных интересов Украины.
этот клован квартального уровня... даже до сельсовета не дотягивает в значимости)
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13.08.2021 19:47 Відповісти
Пресс секретарь Ермака высказался....
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13.08.2021 19:47 Відповісти
а от и САМ очнулся и скрыпнул Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 4193
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13.08.2021 19:52 Відповісти
А хтось може знайти відео, де Жан Беленюк виступив на захист Кароліни Ашіон, яку образив расист Ткаченко? Ні? Бо Кароліна працювала на опозиційному каналі, отже, для Беленюка це було норм. Отака от "жертва расизму" і "спортвнєпалітікі" в одному смердючому флаконі. Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 6334
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13.08.2021 19:52 Відповісти
Вы абсолютно правы. Подписываюсь.
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13.08.2021 19:57 Відповісти
Вава, перестань курить... Ты опаздываешь на неделю, как минимум, со своими дурацкими заявлениями...
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13.08.2021 19:52 Відповісти
Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 4206
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13.08.2021 19:53 Відповісти
Суто психіатрія.
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13.08.2021 20:00 Відповісти
Обнимаясьс врагом Украины вонючкой скабеевой, Беленюк очень грубо оскорбил наших воинов - героев, наших патриотов - защитников, унизил семьи погибших героев.... Поэтому, переживёт, если его назвали предателем и ничтожеством без мозга и совести... Ну и цвет его жопы упомянули.... Переживёт.....
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13.08.2021 19:54 Відповісти
Ну всё! Неделю тема в топе будет... И нафик теперь нам тот Чаус и всё остальное...
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13.08.2021 19:55 Відповісти
Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 3165
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13.08.2021 19:58 Відповісти
"Російські магазини в Україні - не помічають страшних санкцій від зеленського."

https://www.youtube.com/watch?v=oI9ypzf5NrE
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13.08.2021 19:58 Відповісти
У нас уже майже рік висить вивіска "Mere" там, де колись був "Фуршет". Але з якихось незрозумілих причин відкриватися ті гівнярі не поспішають.
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13.08.2021 20:38 Відповісти
В країні повно проблем.
А цеє чмо вилізло попіаритись.
Воно лише генерує нові проблеми, замість вирішення тих, що є.
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13.08.2021 20:00 Відповісти
А чого ви від субстанції чекали? У мене до нього немає претензій. У мене претензії до тих, хто за це зміг проголосувати.
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13.08.2021 20:02 Відповісти
Може, воно вірить, що коли генеруватиме нові проблеми, про старі ми забудемо. А коли "нині нові проблеми" стануть "старими", воно нам іще чогось згенерує, йому не шкода. І дурного глузду на то вистачить.
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13.08.2021 20:53 Відповісти
В нас загиблі воїни чи не щодня. А що цеє чмо повідомляє західним партнерам - в нас триває режим тиші. Ми відвели війська, роззброїли їх, а Ще каже - розведення сторін відбулось. Отже час переходити до виборів ?
Час будувати ПП2?
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13.08.2021 20:02 Відповісти
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио 2020 именно благодаря Жану Беленюку!
Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!
Сказал Зелёнский , т.е . я понял так , что более достойных людей , чем ,, слуга народа" в стране больше нет !😀
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Зелень за своїх євреїв розхвилювалась? Бо почнуть з ватного негра від шлюх народу, а продовжать... Чесно кажучи, недаремно, терпіння українців не безмежне.
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13.08.2021 20:07 Відповісти
Те що в Україні,мене,українця,і мою мову ,всяка ****************,чорнозада і обрізана наволоч обгавкує,зневажає,цього поца-пісюаніста не хвилює.А тут ти ба,якомусь "спортувнєполітіку" запропонували "чумайдан-вокзал-Африка", і зразу стільки гвалту.
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13.08.2021 20:08 Відповісти
Ой .Неужели обидели?
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13.08.2021 20:09 Відповісти
ряжені кварталівці подзаработи на вовинім піарі
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13.08.2021 20:09 Відповісти
Зламаний годинник двічі на добу показує правильний час. Бубочка теж іноді озвучує очевидні речі. Але зверніть увагу, Косоворотько нічого не сказав, навіть не натякнув, звідки ростуть ноги (в лаптях) у цього інциденту.
А який буде ох*єнний інфопривід про "українських фошиздів" для *************!
І *****, що українським націоналістам (окрім хіба що дурнуватих підлітків-скінхедів) зоологічна ксенофобія в цілому непритаманна. Тим більше нападати на олімпійського чемпіона, який ще й народився взагалі-то в Україні, а не приїхав із Конго-Браззавіля чи Буркіна-Фасо - це для бандерівців повна ґабсурда.
Можливо, на Беленюка саме такі вищезгадані "карлани" (тінейджери-скіни, якщо хто не в курсі) і наскокували...
Але є логічний інструмент "лезо Пастора": якщо коїться якась нездорова зуйня, її за замовчуванням слід вважати справою кацапні, якщо не буде доведено інше.
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13.08.2021 20:11 Відповісти
Цілком можливо. А можливо і найменші кивині тітухани дали знати про себе. За те, що їхнім "старшакам" влада гримаси кривила.
Тут дурнувата наскрізь ситуація. За великим рахунком, наразі багато всяких "діячів", котрі перед настанням осені не проти "розім'ятися".
Поки що важко сказати щось певне - даних мало.
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13.08.2021 20:48 Відповісти
"Русские и украинцы - один народ", - Зеленский.
Это не расизм - опровергать существование украинцев как нации?
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13.08.2021 20:13 Відповісти
а воров, сепаров и коррупционеров можно не жестко.
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13.08.2021 20:15 Відповісти
Где расизм там и антисемитизм, а где антисемитизм там нет демократии.
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13.08.2021 20:18 Відповісти
про русофобію забув
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13.08.2021 22:48 Відповісти
Проснулась Шмаркля. При чому одразу.
Як на фронті вже через день на другий загинувші і майже кожен день поранені то воно сидить з язиком в дупі.
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13.08.2021 20:19 Відповісти
А по вагнерівцям, Журавлю, Єрмакам, Татарову - не треба діяти чітко і жорстко?
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13.08.2021 20:43 Відповісти
Полиция будет реагировать,когда там будут руководить не взяточники и идиоты,а нормальных туда должен направлять президент и парламент,но они этого не делают,потому что со взяточниками и идиотами им проще работать.
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13.08.2021 20:45 Відповісти
У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк.

Бюрократы от спорта отреагировали.
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13.08.2021 20:49 Відповісти
А нахрена он нам это озвучивает? Издай приказ для силовиков! Не можешь, попроси ермака, он всё может! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2513
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13.08.2021 21:05 Відповісти
Когда будет наказан министр Ткаченко, который оскорбил чернокожую телеведущую Каролину Ашион?
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13.08.2021 21:17 Відповісти
Зеленський сам свідомо заклав можливість "расизму" в країні запросивши в свій список "слуг" негра.
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13.08.2021 21:28 Відповісти
все специально сфабриковано, чтобы продвигать повестку БЛМ в Украине, фондом Сороса.
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13.08.2021 23:06 Відповісти
До чого тут фонд Сороса? В спам!
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14.08.2021 00:24 Відповісти
Когда ж уже политик мирового масштаба снизойдет до ДТП и гнилой бытовухи?

Как бойцов ВСУ убивают на Донбассе - ЗЕ молчит.
Как невиновных в СИЗ держат годами - ЗЕ молчит.
Как украинские спецслужбы Чауса выкрали на территории союзного государства - ЗЕ молчит.
Как совместную с ЦРУ спецоперацию слили врагу прямо из ОП - ЗЕ сначала молчит, а потом врет.
Как Лука Украину обосрал - ЗЕ молчит.

Каке-то гопники наехали на Беленюка - ЗЕ выскочил, как черт из табакерки.
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13.08.2021 21:44 Відповісти
Коли ЗЕ включав в список своїх "слуг" негра то він це робив не для українців а для Заходу - "дивіться який я "не расист" - примудрився знайти негра в Україні і зробив його депутатом Парламенту. От тепер має привід відстоювати свій "піар-хід" наступним "піар-ходом".
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14.08.2021 00:29 Відповісти
ЗЕля, вали в Африку вместе с Беленюком, а лучше на ростов или на тамбов, таммалина у тамбовского волка имеется Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2554
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14.08.2021 07:07 Відповісти
СТОПУДОВО , ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ , ІНСЦЕНІРОВКА, ШОУ. БЕЛЕНЮК І ЗЕ МАЮТЬ ЦЕ РОЗУМІТИ , але приймають чомусь це як реальні дії , а не інсценіровку. ЧОМУ????
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14.08.2021 09:23 Відповісти
амфаш

Тов. Беленюк, граждане европейского государства в таком случае вызывают полицию, а не строчат в соцсетях гневные филиппики!
13.08.2021 18:00
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14.08.2021 09:49 Відповісти
Громадянин Зеленський! А мені цікаво, коли мене, українця в сьомому коліні, якесь получуркестанське бидло обізвало "жидовською мордою" Поліція має жорстко реагувати на такі випадки і припиняти їх, - Зеленський про расистський інцидент з Беленюком - Цензор.НЕТ 2376 - мені також потрібно було скаржитись на фейсбуках і чекати Вашого виступу? Чи достатньо було фізичного зауваження?
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14.08.2021 10:12 Відповісти
 
 