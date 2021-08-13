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Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі (оновлено)

На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли Вадим Мельник, Василь Горбаль і Аттіла Ковчі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови БЕБ.

Кожен із цих претендентів набрав під час голосування по 7 балів.

Кожен член Комісії міг підтримати до 5 кандидатів, один голос зараховувався як один бал. При цьому членів Комісії закликали оцінювати кандидатів за критеріями доброчесності, етики та компетентності.

Перед цим Комісія провела з усіма 12 кандидатами співбесіду, яка тривала понад 7 годин.

Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

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Василь Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, при чому обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її в 2003-2005 роках і в 2007-2014 роках. Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом Партії регіонів, депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.

Атілла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.
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Топ коментарі
+20
"Василий Горбаль"

Ахахаха)) рыг из банды петуховича пролез как "новое лицо" к государственной кормушке. зебилы, как же красиво вас тупорылых трахает, ваш клоун вова!
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13.08.2021 20:04
+7
Знайомі "нові" обличчя !!!))))
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13.08.2021 20:07
+6
зебилы вернули во власть всю рыговскую ылиту в расчете на...Кстати, зебобики, а на что вы рассчитывали, когда вот это все возвращается во власть? На лучшую жизнь?
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13.08.2021 20:19
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13.08.2021 20:01 Відповісти
"Василий Горбаль"

Ахахаха)) рыг из банды петуховича пролез как "новое лицо" к государственной кормушке. зебилы, как же красиво вас тупорылых трахает, ваш клоун вова!
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13.08.2021 20:04 Відповісти
Знайомі "нові" обличчя !!!))))
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13.08.2021 20:07 Відповісти
эту тётю.....Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи - Цензор.НЕТ 8627 Собеседование на должность главы БЭБ прошли Мельник, Горбаль и Ковчи - Цензор.НЕТ 1549
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Ставки повышаются.
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Чергова дія лялькової вистави кремлівського лялькового балагана !!!)))
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Шоу. Для кого шоу? Для наріду? Для заходу? Для "галочки". Начебто конкурс.
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13.08.2021 20:09 Відповісти
Локшина для бажаючих,ол ексклюзів !!!)))
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13.08.2021 20:13 Відповісти
Блазні у своєму репертуарі влаштували "Лігу сміху" над Україною 🇺🇦😠.
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13.08.2021 20:14 Відповісти
зебилы вернули во власть всю рыговскую ылиту в расчете на...Кстати, зебобики, а на что вы рассчитывали, когда вот это все возвращается во власть? На лучшую жизнь?
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13.08.2021 20:19 Відповісти
ще тільки кончених багатирьовай і бахтєєвай бракує, тупі ригівські свині
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13.08.2021 20:32 Відповісти
еще не вечер)
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14.08.2021 10:00 Відповісти
"Общество будущего" и "Правый сектор" требуют от комиссии по избранию председателя БЭБ проверить Василия Горбаля на полиграфе
Более 100 представителей общественного движения «Общество будущего» и партии «Правый сектор» проводят акцию с требованием в рамках конкурсного отбора на должность председателя Бюро экономической безопасности провести полиграфическое исследование Василия Горбаля
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13.08.2021 20:43 Відповісти
Это явно не пройдет - Атилла Ковчи в 2016-2020-м был завотделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

Остается "МЕЛЬНИК". на это и расчет....
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14.08.2021 13:38 Відповісти
Чо микілу азарова не запросили, раз риг горбаль тут?
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13.08.2021 20:51 Відповісти
Вже ясно,що буде Мельник,для чого цей цирк,якщо Дерьмак на нього поставив.
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13.08.2021 21:01 Відповісти
На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли " бывшие региональные папиредники "
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13.08.2021 21:46 Відповісти
***, яке гімно
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13.08.2021 21:59 Відповісти
Это какой горбаль .бывший рыг и ота тварь?
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13.08.2021 22:06 Відповісти
Ну, то як кажуть, пливли, пливли, а на березі всралися. На жаль, в цьому "па новому" конкурсі не вистачає іншого Мельника, вже покійного та його наставника - Азірова. Вони б напевно виграли
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13.08.2021 23:49 Відповісти
Горбаль полюбому, я до сих пор помню как оформлял авто а оно влетело на площадку перед мрео на мерсе, как к себе домой, чуть не посбивав людей. Вывалило пузо и кривую харю и пошло к начальнику отделения по своим вопросам.
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14.08.2021 00:44 Відповісти
тот самый львивський манкурт Вася Горбаль?..
зебилы, вы чемпионы всего.. понавыбирали "новые лиТца", дебилы, блин
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14.08.2021 09:40 Відповісти
У Васи деньги заканчиваются, не иначе. Вспоминаю рекламную агитку от Васи - победитель всевозможных школьных олимпиад.
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15.08.2021 06:03 Відповісти
да ладно Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485 , у васьки бабок больше, остальные -просто нищеброды, он и пройдет...васек родом из привокзального рынка, продавцы тамошние со стажем, хорошо помнят всех рекетеров и васька тож не забыли... Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485...а америнский прафесар всех академий, милаванов, Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі - Цензор.НЕТ 3485 очень любит деньги...
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14.08.2021 11:19 Відповісти
Василь Горбаль - відвертий бандит, Аттіла Ковчі - взагалі не слов'янин, як його кандидатура потрапила до списку на таку посаду? Про першого не знаю, але мабуть також походить з якогось кримінального угруповання.
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14.08.2021 12:03 Відповісти
Одні ублюдки,коротоко кажучи. Ці накерують...
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14.08.2021 12:07 Відповісти
За мість агронома та ригіонала поміняти на Данилюка
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14.08.2021 14:22 Відповісти
 
 