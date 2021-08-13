Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі (оновлено)
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На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли Вадим Мельник, Василь Горбаль і Аттіла Ковчі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови БЕБ.
Кожен із цих претендентів набрав під час голосування по 7 балів.
Кожен член Комісії міг підтримати до 5 кандидатів, один голос зараховувався як один бал. При цьому членів Комісії закликали оцінювати кандидатів за критеріями доброчесності, етики та компетентності.
Перед цим Комісія провела з усіма 12 кандидатами співбесіду, яка тривала понад 7 годин.
Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.
Василь Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, при чому обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її в 2003-2005 роках і в 2007-2014 роках. Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом Партії регіонів, депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.
Атілла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.
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Ахахаха)) рыг из банды петуховича пролез как "новое лицо" к государственной кормушке. зебилы, как же красиво вас тупорылых трахает, ваш клоун вова!
Более 100 представителей общественного движения «Общество будущего» и партии «Правый сектор» проводят акцию с требованием в рамках конкурсного отбора на должность председателя Бюро экономической безопасности провести полиграфическое исследование Василия Горбаля
Остается "МЕЛЬНИК". на это и расчет....
зебилы, вы чемпионы всего.. понавыбирали "новые лиТца", дебилы, блин