"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію

Народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк подякував людям, які підтримали його, і співробітникам Національної поліції, які оперативно відреагували на расистський інцидент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Беленюк зазначив: "Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок !Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав усі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.

Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.