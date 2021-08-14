"Ніхто мене не змусить виїхати", - Беленюк подякував людям за підтримку після расистського інциденту, а Нацполіції за оперативну реакцію
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Народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк подякував людям, які підтримали його, і співробітникам Національної поліції, які оперативно відреагували на расистський інцидент.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Беленюк зазначив: "Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок !Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав усі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 13 серпня в центрі Києва група молодиків намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона в греко-римській боротьбі, народного депутата Жана Беленюка, вигукуючи в його бік расистські гасла.
Нацполіція щодо цього факту заявила, що встановлює обставини інциденту. Пізніше в НПУ повідомили, що дану подію внесено в ЄРДР за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Із заявами, що засуджують подібні випадки виступила політична партія "Слуга народу", а також президент України Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ты большой маладец и спасибо за медаль - заслужено, четко, ровно.
если ты еще выключишь в себе зеленого депутатенца - то тока выиграешь.
а казалов етих конечно нужно найти.
не гуд ето - совсем не гуд....
мальчикрасиситьі?
Прошли сутки. Ни сам Беленюк, ни полиция не показали ни одного фото инцидента, хотя по словам Беленюка все произошло в центре Киева.
Не придумана ли история, чтобьі отвлечь внимание от вспльівших фото Беленюка со Скабеевой и его интервью тех времен?
Вміє брехати,як і всі зелені.
Класний патріот.
Схоже, ми отримали "розіп'ятого хлопчика"-2.
Тільки тепер не на Донбасі, а в Києві.
Ті самі кремлівські методики, тільки тепер у виконанні квартальних.
ЧТОБЫ ОТМАЗАТЬСЯ ОТ ПОЗОРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБНИМАВШЕЙСЯ С паРашей ДЕФФКИ
Підступна провокація проклятих ЗЕбілів капітулянтів .... Немає нічого більше робити патріотам і націоналістам як щемить українського олімпійського чемпіона.
І з цього приводу є навіть показовий анекдот.
Анекдот. Західна Україна - Львівщина, остання про-українська територія. У зупинений автобус заходить воїн УПА з кулеметом і питає у пасажирів: А хто мені шановні НЕ москалі підкаже годину, котра ж зараз година, панове? Всі оніміли, в автобусі почався масовий переполох і ніхто не відповідає. І тут постає натуральний - негр і зі страхом в очах швиденько відповідає: шістнадцять годин, сімнадцять хвилин, люб'язний пане - народний -повстанец. На що месник -бандерівець відповідає: сідай хлопче, я і сам бачу що ти НЕ ворог, що НЕ жахливий кацап -москаль! Ну а всі інші виходить так що кляті виродки москалі. А значить тоді всі негайно і прудко виповзаємо, все це остання и кінцева зупинка у вашему ганебному житті, і це значить для вас яничар кацапів що ви вже точно приїхали!-
1-н з них:
До тролейбусу вбiгае дiд з кулеметом:
- Громадяне! Скажiть, будь ласка, котра година? Усi мовчать.
- Ну громадяне, котра година? Тут пiдимаеться негр:
- Вiсiм годин, шiсть хвилин.
- Та сиди синку, сам бачу що не москаль.
Как по мне, никакой ты не украинец! Разве может украинец в 2016 году считать нормальным ехать на соревнования в Уйлостан? Разве может украинец поддерживать Могучих, которая обнимается с россиянкой, которая голосовала за Пуйла Владимировича, который развязал войну, убивающую украинцев руками обычных россиян?
Снимок был сделан во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду.
На тот момент он еще не был народным депутатом.
НА ФОТО ОНИ ТЕПЛО ОБНИМАЮТСЯ, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.
https://sport.segodnya.ua/sport/others/smotrite-kakaya-zrada-belenyuk-opravdyvaetsya-za-foto-v-obnimku-so-skabeevoy-1568918.html
... подія трапилася в центрі Києва жодних результатів пошук зловмисників не дав. Таке враження, що це відбулося в якійсь пустелі… жодних відеозаписів з камер спостереження, жодних фотографій нападників, жодних свідків… та й в поліцію сам Беленюк чомусь не заявляв… поліція ж в свою чергу не називає нападників бо це або особи оприлюднення яких викличе ще більший скандал, або події не було зовсім…
Все це дає підстави вважати, що Жан Беленюк спробу нападу на себе з расистських мотивів ВИГАДАВ. Якщо точніше то вигадали його політтехнологи, щоб таким чином пригасити сканал який викликало фото Беленюка з Скабеєвою.
Ситуація набирає обертів і може повністю обнулити політичний та спортивний авторитет Жана Беленюка… вигадати казку про українців-расистів міг тільки тільки антиукраїнський елемент.
https://www.facebook.com/bilozerska?comment_id=Y29tbWVudDo0MjU0NTg2MzY3OTUxNTQ4XzQyNjU4NzAzMTY4MjMxNTM%3D
Прошу, с конкретными примерами. Сколько там патриотов? Кроме Беленюка . Да и тот типа не знал, кто такая Скабеева. А зачем шел в политику, ничего не зная?
Был бы себе великим чемпионом, разве этого мало?
О поединках с русскими коллегами борец высказался однозначно:
«КАК МЫ МОЖЕМ "ПО-ОСОБЕННОМУ" НАСТРАИВАТЬСЯ НА РОССИЯН, ЕСЛИ НАШ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР - АРТУР ДЗИГАСОВ ИЗ РОССИИ?
МЫ СПОРТСМЕНЫ, НАМ ПО БАРАБАНУ, РУССКИЙ, ПОЛЯК ИЛИ ЕЩЕ КТО-ТО. МЫ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ, БОРОТЬСЯ И ВЫИГРЫВАТЬ».
https://24smi.org/celebrity/170793-zhan-beleniuk.html
Политикой должны заниматься люди, которых она интересует
Больше у меня к нему нет претензий.