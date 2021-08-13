Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура
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У Київській області судитимуть 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, що належить до земель історико-культурного призначення, обвинувальний акт направили до суду
Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 серпня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
"Навесні 2021 житель Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На зазначеній землі був курган, який датовано III тис. до н.е. - I тис. н.е.", - зазначили в повідомленні.
У прокуратурі заявили, що фермеру за безповоротно втрачену культурну спадщину місцевого значення, яка перебуває під охороною держави, загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.
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Да какая разница?
Думаю, тут аналогічна ситуація. Для прикладу. Я теж фермер, пахаю купу землі. Звичайно нічого не чіпаю, навіть навпаки. Але є одне але. У нас було дуже багато курганів, більше сотні. За сере сере в 70-х комуняки їх тупо розорали майже всі. Лишилось лише їх з десяток в окрузі, проте на топографічних картах то вони є. Однім словом, приїзджають, тицяють пальцем в карту, показують серед поля невеликий бугорок, який орють ще з 70-х і вуаля, виявляється, тут був курган, а ти, гад, його розорав.
Наголошую, що тут можлива саме така ситуація. Якщо ж дійсно розорав, то козел, справді.
но шо та мне подсказывает, не все так ровно как в новости.
не все фермеры распахивают чужие земли...
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В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)
Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.
МОЛОДЦІ !!!
А потім вони дивуються коли їх хохяйства віджимають рейдери
Є звісно адекватні фермери і думаю їх більщість.
Сайт Патріоти України