УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5195 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство
7 249 27
археолог (73) земля (801) історія (1047) Київська область (3131)

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура

У Київській області судитимуть 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, що належить до земель історико-культурного призначення, обвинувальний акт направили до суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 серпня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Навесні 2021 житель Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На зазначеній землі був курган, який датовано III тис. до н.е. - I тис. н.е.", - зазначили в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що фермеру за безповоротно втрачену культурну спадщину місцевого значення, яка перебуває під охороною держави, загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Читайте також: Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
От козел....
показати весь коментар
13.08.2021 20:47
+8
фермери бувають різними )))
///
В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

МОЛОДЦІ !!!
показати весь коментар
13.08.2021 21:37
+4
верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
показати весь коментар
13.08.2021 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо зберігати, якщо всі ********** і ніхто не відповідає.
показати весь коментар
13.08.2021 20:42 Відповісти
Вот офисный планктон.Да пусть выедут в поля почти все уже курганы распаханы полностью или наполовину.
показати весь коментар
13.08.2021 20:43 Відповісти
"Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность"

Да какая разница?
показати весь коментар
13.08.2021 20:46 Відповісти
От козел....
показати весь коментар
13.08.2021 20:47 Відповісти
Так би було, якби не Зе. Місяць назад у всіх новинах крутили, як на Черкащині розкрили гада, який нібито наніс страшенної шкоди екології. Жах - а шо не жах? - Жах. Але там банально, чувак зібрав 500 тон макулатури і на території покинутого заводу переробляв її на паливні пелети.
Думаю, тут аналогічна ситуація. Для прикладу. Я теж фермер, пахаю купу землі. Звичайно нічого не чіпаю, навіть навпаки. Але є одне але. У нас було дуже багато курганів, більше сотні. За сере сере в 70-х комуняки їх тупо розорали майже всі. Лишилось лише їх з десяток в окрузі, проте на топографічних картах то вони є. Однім словом, приїзджають, тицяють пальцем в карту, показують серед поля невеликий бугорок, який орють ще з 70-х і вуаля, виявляється, тут був курган, а ти, гад, його розорав.
Наголошую, що тут можлива саме така ситуація. Якщо ж дійсно розорав, то козел, справді.
показати весь коментар
13.08.2021 23:42 Відповісти
Тут він самовільно захопив ділянку.
показати весь коментар
14.08.2021 11:45 Відповісти
Фермер на Киевщине распахал курган, имеющий историческую ценность. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3116 Тут тебе не здесь.
показати весь коментар
13.08.2021 20:51 Відповісти
если земля не его, то заслуживает быть битым.
но шо та мне подсказывает, не все так ровно как в новости.
не все фермеры распахивают чужие земли...
показати весь коментар
13.08.2021 20:52 Відповісти
И что?ну, распахал,он же его не секс,посадил себе что-то,а так бы трава росла и сорняк.
показати весь коментар
13.08.2021 20:55 Відповісти
ну якщо тобі голову проломити, ну чужа ж, а так думки в ній всякі дурні будуть, пише дкрь якусь. ти бидлота кацапська безродна, Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7737 за поребрик.
показати весь коментар
13.08.2021 21:19 Відповісти
Те друге слово більш підходить до букви Г.
показати весь коментар
13.08.2021 20:55 Відповісти
Бляха, люди, Вы что? Не видите передел собственности? Вам 73х процентных надо через ОПу обучать. Но что характерно: ВАМ ЭТО НРАВИТСЯ.
показати весь коментар
13.08.2021 20:56 Відповісти
Oй зря он это сделал...боольшие проблемы его ожидают!От куда прилетит он даже не догадывается.Кто в теме ...тот знает.
показати весь коментар
13.08.2021 20:56 Відповісти
может он и не знал а проблемы будут однозначно: мы в мире мёртвых
показати весь коментар
13.08.2021 21:33 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
14.08.2021 07:53 Відповісти
верхний дерн повредил? Не уж то, аутентичность навсегда утрачена?))Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1905
показати весь коментар
13.08.2021 20:59 Відповісти
Насыпать новый, похоронить там коррупционеров с почестями и три дня пить вино на вершине.Какая разница?
показати весь коментар
13.08.2021 21:16 Відповісти
фермери бувають різними )))
///
В Україні до Дня Незалежності виростили "патріотичні" яблука (фото)

Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1827

Українські фермери продовжують тішити громадян своїми "мистецькими витворами" у процесі вирощення овочів та фруктів. Так, нещодавно на одній із ферм у Вінниці до Дня Незалежності підприємці виростили яблука із національним символом - Тризубом.

МОЛОДЦІ !!!
показати весь коментар
13.08.2021 21:37 Відповісти
В Киевской области будут судить 50-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, относящийся к землям историко-культурного назначения Источник: https://censor.net/ru/n3282705

А потім вони дивуються коли їх хохяйства віджимають рейдери Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9239
Є звісно адекватні фермери і думаю їх більщість.
показати весь коментар
13.08.2021 22:20 Відповісти
Археологи вважають - замало: На Київщині вандал-фермер розорав заповідний курган, з похованням у тисячі років. Злочинцю загрожує до чотирьох роки в'язниці - прокуратура(с)
Сайт Патріоти України
показати весь коментар
13.08.2021 22:56 Відповісти
Це дуже малий строк за такий вандалізм.
показати весь коментар
13.08.2021 23:00 Відповісти
Интересно где именно. Володарский раен не маленький. На Киевщине обычно курганы не рушат но вокруг них поля. Пора ужесточить наказание за уничтожение нашего общего наследия
показати весь коментар
14.08.2021 00:37 Відповісти
ТАК ОН ТАМ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НАШЕЛ !) И ВСЕГО 2 ГОДА )))
показати весь коментар
14.08.2021 10:36 Відповісти
А в Николаевской области мародеры при деньгах полностью разрыли и ограбили курган ( на его месте теперь огромная яма) и ничего. Хотя все знают кто это сделал.
показати весь коментар
14.08.2021 10:38 Відповісти
 
 