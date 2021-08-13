Фермер на Київщині розорав курган, який має історичну цінність. Йому загрожує до 2 років в'язниці, - прокуратура

У Київській області судитимуть 50-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, що належить до земель історико-культурного призначення, обвинувальний акт направили до суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 серпня повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"Навесні 2021 житель Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На зазначеній землі був курган, який датовано III тис. до н.е. - I тис. н.е.", - зазначили в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що фермеру за безповоротно втрачену культурну спадщину місцевого значення, яка перебуває під охороною держави, загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

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