2 воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу з мінометів і артилерії, - пресцентр ОС
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13 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів зазнали поранень двоє українських військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, 13 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна - середньої тяжкості, іншого - задовільний.
У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі москалі !!!
От гнидне створіння....
Москальня потроху відправляється до пекла 😡