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обстріл (21024) поранення (2656) Донбас (21733)

2 воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу з мінометів і артилерії, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

2 воїнів поранено внаслідок ворожого обстрілу з мінометів і артилерії, - пресцентр ОС

13 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів зазнали поранень двоє українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 13 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

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У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Якщо вже не перша така новина проходить без хоч якоїсь реакції з ОПи, то може найвеличніше планує саме поїхати до Донецьку чи Горлівки з концерною програмою (як у 2014)? Але цей концерт буде носити назву "Надо просто рєрєстать стрєлять" і планує його д'Єрмак (як куратор від ФСБ), забезпечує Бєня (треба відпрацьовувати обіцянки московитам) та медіапідтримка Ахмєтова (гроші не пахнуть). Піаніну забезпечть місцева "та сторона".
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13.08.2021 21:50 Відповісти
Та кому це цікаво... Зараз Беленюк в топі.
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13.08.2021 21:55 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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13.08.2021 21:56 Відповісти
Тож тільки годину тому сидів на ефірі зелений депутат і запевняв, що діє режим тиші.
От гнидне створіння....
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13.08.2021 21:57 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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13.08.2021 22:15 Відповісти
от почему сейчас, сегодня-завтра...глвнокакбыкомандующий не созывает срочное внеплановое внеочередное экстренное х/з какое! совещание-заседание СНБО ? именно из-за каждодневных раненных (и не только)..??
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13.08.2021 22:29 Відповісти
Зеленський, чого мовчиш?
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13.08.2021 22:48 Відповісти
Сьогодні на Донбасі п'яний російський найманець розстріляв 4 бойовиків і 3 місцевих👍🏼🙂
Москальня потроху відправляється до пекла 😡
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13.08.2021 23:13 Відповісти
 
 