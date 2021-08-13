Зарплату медикам з Львівщини, які оголосили голодування, не платять через прорахунки керівництва лікарні, - НСЗУ
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Лікарня надає послуги тільки амбулаторно і не може укласти стаціонарний пакет, оскільки для цього в ній немає ні обладнання, ні фахівців. На зарплати вона витрачає удвічі більше грошей, ніж заробляє своїми послугами.
Про це сказано в коментарі, який Національна служба охорони здоров'я надала виданню "Українська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
У НСЗУ повідомили, що хоча населення міста Соснівка становить 11 тис. осіб, в лікарні було укладено лише 387 декларацій з сімейними лікарями.
Також заклад надає послуги з амбулаторної медичної допомоги, стоматології та мобільного паліативу. Цей обсяг послуг не приносить медустанові достатньо коштів від НСЗУ.
Водночас, витрати на заробітну плату в 2 рази перевищують доходи за надані пацієнтам послуги. У місяць лікарня отримує понад 400 тисяч гривень, а на зарплату лікарям витрачає 824 тисячі.
Також заклад не може укласти договір з НСЗУ на стаціонарний пакет. Оскільки в лікарні немає ні обладнання, ні фахівців для такої роботи.
"У лікарні змінювалися керівники, але вони не показали достатньої управлінської спроможності, щоби обрати стратегію розвитку, скласти реалістичний фінансовий план і вивести лікарню з кризи. У закладі не проаналізували реальну потребу у медичних послугах мешканців регіону, не визначили структуру цих послуг, їх кількість. Відповідно не змогли вирішити, що доцільно розвивати і куди вкладати гроші. Середньомісячні витрати закладу на оплату праці - 824 073 грн.. Це 76,8% серед усіх витрат лікарні", - зауважили в НСЗУ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 медиків Соснівської міської лікарні на Львівщині, оголосили голодування через невиплату заробітної плати всьому трудовому колективу з квітня цього року.
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Еще в 1987 году Адрианов Вал внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.`
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Может нужно было убрать эту прокладку-НСЗУ? Очередь к семейному в Киеве 6 дней
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