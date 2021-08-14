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Новини Політика України
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Рудьковський (65) Слуга народу (2544) Семінський Олег (44) Офіс Генпрокурора (2344)

Прийшов тільки Рудьковський: "слуга народу", який засуджує ексміністра, знову не з'явився на допит

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі генерального прокурора відбувся допит ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського.

Про це Рудьковський повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Прийшов тільки Рудьковський: слуга народу, який засуджує ексміністра, знову не зявився на допит 01

"Сьогодні був на допиті в Офісі Генерального прокурора. Як завжди, був присутній тільки я. Так звана "потерпіла сторона" вирішила не переривати річну депутатську роботу на закордонному виборчому окрузі, як і всі попередні рази.

Ще раз переконався, що в цій сфабрикованій справі я єдина людина, якій нема чого приховувати", - написав ексміністр.

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Як повідомлялося, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського.

Цензор.НЕТ про всі перипетії навколо Нафтогазвидобування писав неодноразово.

Прийшов тільки Рудьковський: слуга народу, який засуджує ексміністра, знову не зявився на допит 02
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Да...Сдал Колька..В инвалидной коляске выглядел получше. Пришел только Рудьковский: обвиняющий экс-министра "слуга народа" снова не явился на допрос - Цензор.НЕТ 8164
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13.08.2021 22:27 Відповісти
 
 