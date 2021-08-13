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Новини Політика України
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Меркель (1027) Кива (367) ДПЗКУ (24) Беленюк Жан (57) Магучіх (39) Бюро економічної безпеки (199)

Головні новини 13 серпня: Расистський скандал з Беленюком, Меркель заїде до Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 13 серпня: Расистський скандал з Беленюком, Меркель заїде до Путіна

До Беленюка на Печерську причепилися расисти, Меркель побуває у Путіна перед зустріччю із Зеленським, у Киви збираються конфіскувати 1,2 млн грн - головні новини України 13 серпня.

Расистський скандал з Беленюком

До народного депутата, олімпійського чемпіона Жана Беленюка на столичному Печерську підійшла група молодих людей. Вони вигукували щось про патріотизм і "чорну мавпу", а також радили йому "валити в Африку". До бійки справа не дійшла.

Беленюк вже дав свідчення Нацполіції - вона встановлює всі обставини інциденту. Розслідувати його вимагає партія "Слуга народу". Підтримку спортсмену висловив президент. "Ніхто мене не змусить виїхати", - заявив Беленюк.

Меркель заїде до Путіна

Перед візитом до Києва канцлерка Німеччини Ангела Меркель побуває в Москві. З президентом РФ Володимиром Путіним вона збирається обговорити "Північний потік-2", а також "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях" і "низку актуальних міжнародних і регіональних питань".

У Киви відберуть 1,2 млн за жомову яму

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і постановив конфіскувати у народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 млн гривень, які той отримав від здачі в оренду жомової ями. Яма при цьому не належить Киві - він взагалі не має на неї прав.

Конкурс на голову БЕБ

Комісія цілий день проводила співбесіди з кандидатами на посаду голови Бюро економічної безпеки. За їх результатами з 12 претендентів залишилося троє - глава ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

Керівництво державної зернової корпорації зловили на махінаціях на 57 млн ​​доларів

Обшуки у чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації провели ще напередодні. А сьогодні її голова спробував залишити країну - але чиновника спіймали в Борисполі. Корпорація заявляє, що працює в штатному режимі і буде сприяти розслідуванню.

Магучіх викликали на розмову в Міноборони

"Килима там не було", - підкреслила заступниця міністра оборони Анна Маляр, яка проводила розмову. Вона зазначила, що спортсменка шкодує про використання її фотографії в антиукраїнській пропаганді.

Росія висилає кореспондентку ВВС, яка розлютила Лукашенка

Сара Рейнсфорд має залишити Москву до 31 серпня - росіяни не продовжили їй робочу візу. На нещодавній пресконференції вона запитала Лукашенка, чи не вважає той, що втратив після репресій стосовно мирних громадян легітимність.
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Топ коментарі
+2
Сьогодні, 13 серпня, з Херсона до Києва Дніпром рушила баржа з кавунами, повідомив Олександр Синенко, президент кооперативу «Південний союз», що об'єднує 18 фермерських господарств.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
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13.08.2021 22:12
+2
Меркель поедет просить хорошую пенсию у Х***ла в виде акций Газпрома или кресло в совете директоров Роснефти?
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13.08.2021 22:20
+1
А мені це навіть подобається. Пошуміли про літаки - увесь фейсбук вивчив ціноутворення в аеропортах і всі найближчі до Києва аеродроми. Написав Гройсман про кавуни - другий день всі вивчають систему внутрішніх судноплавних шляхів України, її поточний стан і вклад у це агрохолдингу "Нібулон", на який, а не на профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот" і покладаються всі наші надії про відродження дніпровського судноплавства. - https://tyzhden.ua/Columns/50/197482
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13.08.2021 22:27
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Ну-ну..
В Україну з Китаю відправили контейнерний поїзд за маршрутом через Владивосток

З КНР в Україну відправлено контейнерний поїзд за альтернативним маршрутом з використанням залізничного і морського транспорту.
Новий маршрут пролягає через порт Первомайський (Владивосток, РФ). Залізничне перевезення від ст. Мис Чуркін (Росія) мережею РЖД забезпечує компанія "Евросиб", мережею УЗ до ст. Київ-Ліски - українська компанія ЄУ Транс.
У складі першого поїзда відправлений 41 40-футовий контейнер. Контейнери вже перевезені морем з Китаю до Владивостока і відправлені далі за маршрутом в Україні.
показати весь коментар
13.08.2021 22:09 Відповісти
Сьогодні, 13 серпня, з Херсона до Києва Дніпром рушила баржа з кавунами, повідомив Олександр Синенко, президент кооперативу «Південний союз», що об'єднує 18 фермерських господарств.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
показати весь коментар
13.08.2021 22:12 Відповісти
Поки кавуни возив баржою Грося, нічого подібного не було. Главные новости 13 августа: Расистский скандал с Беленюком, Меркель заедет к Путину - Цензор.НЕТ 7050
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13.08.2021 22:16 Відповісти
А мені це навіть подобається. Пошуміли про літаки - увесь фейсбук вивчив ціноутворення в аеропортах і всі найближчі до Києва аеродроми. Написав Гройсман про кавуни - другий день всі вивчають систему внутрішніх судноплавних шляхів України, її поточний стан і вклад у це агрохолдингу "Нібулон", на який, а не на профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот" і покладаються всі наші надії про відродження дніпровського судноплавства. - https://tyzhden.ua/Columns/50/197482
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13.08.2021 22:27 Відповісти
«профуканий бездарно росіянам "Укррічфлот"»
Сто баллов !!!!
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13.08.2021 23:23 Відповісти
По Дунаю идёт большой объём перевозок через всю Европу . И украинские суда там тоже работают и бывшие украинские суда- тоже
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13.08.2021 23:22 Відповісти
так, це залишки Укррічфлоту
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14.08.2021 11:59 Відповісти
стара карга їде відсмоктати у карлика
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13.08.2021 22:19 Відповісти
Она просто едит получать инструктаж к шефу !
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13.08.2021 23:38 Відповісти
Меркель поедет просить хорошую пенсию у Х***ла в виде акций Газпрома или кресло в совете директоров Роснефти?
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13.08.2021 22:20 Відповісти
а еще - за методичкой: что и как говорить с Зе и почем его купить можно
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14.08.2021 04:03 Відповісти
Факт, в том что все кто ездил к Х***лу в Мацкву стают потерянными людьми и переходят на его сторону. Даже не догадываюсь как кремлевским чекистам ето удается. Но нужно отдать должное, КГБ в етом спецы.
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13.08.2021 22:23 Відповісти
Зомбують.
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13.08.2021 22:26 Відповісти
Від націоналізму до нацизму один крок...
Неньці все одно:- який колір шкіри, на якій мові ти ЇЇ любиш, захищаєш та вмираєш за Неї...
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13.08.2021 22:49 Відповісти
и это все не про Белюнюка






Герман Аксьом

@eternalrailway

·1 ч

Беленюк - малорос, який собою легітимізує всю ту зелену наволоч, яка зараз рулить. Це людина без поглядів і переконань. Лише це йому закидають. Ну але наші спецслужби по руснявих методичках зручно каналізували це у площину расизму. От раптом звідки не візьмись расисти вибігли.

Тобто 30 років не було ніяких расистів і от раптом - магія! Як тільки по мережі почали поширювати його обнімання зі Скабеевою - і о, диво - одразу в новинній стрічці з'явились прокляті расисти! Серйозно? Ми маємо в це повірити? Це навіть не рівень поставовки кварталу.
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13.08.2021 22:59 Відповісти
Щось від всього цього кацапом смердить.
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13.08.2021 23:10 Відповісти
Судя по тому, как яростно разгоняется этот расистский "скандал" в СМИ, начинает казаться, что на самом деле это PR-компания СН и ЗЕ.
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14.08.2021 01:15 Відповісти
Меркель после визита к путлеру на обратном пути заедет к зеленскому ... так будет правдоподобней .
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14.08.2021 09:11 Відповісти
 
 