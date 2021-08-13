Головні новини 13 серпня: Расистський скандал з Беленюком, Меркель заїде до Путіна
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До Беленюка на Печерську причепилися расисти, Меркель побуває у Путіна перед зустріччю із Зеленським, у Киви збираються конфіскувати 1,2 млн грн - головні новини України 13 серпня.
Расистський скандал з Беленюком
До народного депутата, олімпійського чемпіона Жана Беленюка на столичному Печерську підійшла група молодих людей. Вони вигукували щось про патріотизм і "чорну мавпу", а також радили йому "валити в Африку". До бійки справа не дійшла.
Беленюк вже дав свідчення Нацполіції - вона встановлює всі обставини інциденту. Розслідувати його вимагає партія "Слуга народу". Підтримку спортсмену висловив президент. "Ніхто мене не змусить виїхати", - заявив Беленюк.
Меркель заїде до Путіна
Перед візитом до Києва канцлерка Німеччини Ангела Меркель побуває в Москві. З президентом РФ Володимиром Путіним вона збирається обговорити "Північний потік-2", а також "стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях" і "низку актуальних міжнародних і регіональних питань".
У Киви відберуть 1,2 млн за жомову яму
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і постановив конфіскувати у народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 млн гривень, які той отримав від здачі в оренду жомової ями. Яма при цьому не належить Киві - він взагалі не має на неї прав.
Конкурс на голову БЕБ
Комісія цілий день проводила співбесіди з кандидатами на посаду голови Бюро економічної безпеки. За їх результатами з 12 претендентів залишилося троє - глава ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.
Керівництво державної зернової корпорації зловили на махінаціях на 57 млн доларів
Обшуки у чиновників Державної продовольчо-зернової корпорації провели ще напередодні. А сьогодні її голова спробував залишити країну - але чиновника спіймали в Борисполі. Корпорація заявляє, що працює в штатному режимі і буде сприяти розслідуванню.
Магучіх викликали на розмову в Міноборони
"Килима там не було", - підкреслила заступниця міністра оборони Анна Маляр, яка проводила розмову. Вона зазначила, що спортсменка шкодує про використання її фотографії в антиукраїнській пропаганді.
Росія висилає кореспондентку ВВС, яка розлютила Лукашенка
Сара Рейнсфорд має залишити Москву до 31 серпня - росіяни не продовжили їй робочу візу. На нещодавній пресконференції вона запитала Лукашенка, чи не вважає той, що втратив після репресій стосовно мирних громадян легітимність.
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В Україну з Китаю відправили контейнерний поїзд за маршрутом через Владивосток
З КНР в Україну відправлено контейнерний поїзд за альтернативним маршрутом з використанням залізничного і морського транспорту.
Новий маршрут пролягає через порт Первомайський (Владивосток, РФ). Залізничне перевезення від ст. Мис Чуркін (Росія) мережею РЖД забезпечує компанія "Евросиб", мережею УЗ до ст. Київ-Ліски - українська компанія ЄУ Транс.
У складі першого поїзда відправлений 41 40-футовий контейнер. Контейнери вже перевезені морем з Китаю до Владивостока і відправлені далі за маршрутом в Україні.
Він уточнив, що кавуни вирощено на підприємстві в селі Чулаківка, що біля Херсону.
Зазвичай баржа пливе чотири-п'ять днів. Потім ці херсонські кавуни продаються у мережі супермаркетів «Сільпо».
Переправленням херсонських кавунів до Києва вже п'ятий рік поспіль займається компанія «Нібулон». У 2017 році майже весь інший врожай кавунів на Херсонщині згорів через 55-градусну спеку. Тоді баржа з кавунами стала приводом для численних жартів і мемів. У неї з'явився свій Twitter, а також можливість відстежувати її пересування по Дніпру онлайн.
Баржа з кавунами - це також медійна подія, покликана привернути увагу до конкурентності річкових перевезень.
Сто баллов !!!!
Неньці все одно:- який колір шкіри, на якій мові ти ЇЇ любиш, захищаєш та вмираєш за Неї...
Герман Аксьом
@eternalrailway
·1 ч
Беленюк - малорос, який собою легітимізує всю ту зелену наволоч, яка зараз рулить. Це людина без поглядів і переконань. Лише це йому закидають. Ну але наші спецслужби по руснявих методичках зручно каналізували це у площину расизму. От раптом звідки не візьмись расисти вибігли.
Тобто 30 років не було ніяких расистів і от раптом - магія! Як тільки по мережі почали поширювати його обнімання зі Скабеевою - і о, диво - одразу в новинній стрічці з'явились прокляті расисти! Серйозно? Ми маємо в це повірити? Це навіть не рівень поставовки кварталу.