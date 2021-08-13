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Колишньому послу Азербайджану Вагабзаде, який назвав росіян "свиньми", на 50 років заборонили в'їзд в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишньому послу Азербайджану Вагабзаде, який назвав росіян

Міністерство внутрішніх справ Росії 12 серпня заборонило на 50 років в'їзд у країну колишньому послу Азербайджану Ісфандіяру Вагабзаде.

Про це повідомила пресслужба російського МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Заборону в МВС РФ назвали роботою "щодо обмеження в'їзду в країну іноземних громадян, які публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, жителів Росії і співвітчизників, які проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу".

Нагадаємо, 11 серпня Вагабзаде записав відеозвернення, в якому назвав росіян "свиньми, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.

МЗС Азербайджану не стало коментувати інцидент і зазначило, що пана Вагабзаде було звільнено з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і він тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.

Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському. ВІДЕО
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Топ коментарі
+92
Молодець! Повага!
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13.08.2021 22:52
+67
А он так расстроился, так расстроился. Прямо как Буба Кикабидзе Бывшему послу Азербайджана Вагабзаде, который назвал россиян "свиньями", на 50 лет запретили въезд в РФ - Цензор.НЕТ 2039
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13.08.2021 22:57
+48
Беда, печалька, не видать таперича ему трущоб воронежа, и высот тамбовского дна
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13.08.2021 23:28
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Йой-йой-йой! Я навіть не знаю, як колишній посол переживе таке...
Ця ж заборона виглядає так же моторошно, як лякання спринцівки... голою дупою.
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14.08.2021 16:03 Відповісти
а наши придурки в лучшем случае на 3 года.....
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15.08.2021 13:08 Відповісти
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