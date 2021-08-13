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Новини Політика України
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Зеленський (17420) сертифікат (213) українська мова (777) РДА (189)

Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік документів для пропозицій на посади голів районних державних адміністрацій копією сертифіката про володіння державною мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №360/2021, опублікованому на сайті Офісу Президента.

Зокрема, глава держави вніс зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року №675.

Президент доповнив перелік необхідних документів при внесенні пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій таким пунктом: "копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

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Крім того, президент розширив пункт із надання трудової книжки при пропозиціях щодо кандидатур для призначення на посади голів РДА. Раніше потрібна була копія трудової книжки (для військовослужбовців - послужний список). Тепер Глава держави вказав, що необхідно подати копію трудової книжки (за наявності), послужний список (для військовослужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
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Топ коментарі
+6
В Словакии вообще доя работы во всех государственных учреждениях нужны документы о знании словацкого. Ну выпускникам школ и вузов проще - есть дипломы и знание языка. А вот иностранцы должны сдавать А, В , С2 .
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13.08.2021 23:57
+3
Маасковське нарєчіє, якщо на те пішло.
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13.08.2021 23:47
+3
Словаки относятся к чешскому языку негативно . Дело в том, что словацкий язык 100 лет назад восстанавливали , а чехи вели себя неккоректно со словаками .
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
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14.08.2021 00:40
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А шотакоє?
Маю ...
Вчився в Українській школі вісім років...
🤗
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13.08.2021 23:22 Відповісти
А я вчився в російськомовній школі.
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13.08.2021 23:26 Відповісти
9 та 10-й в руской...
Училище висшее на руском..
Ну і що??
60-70ті роки..))
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13.08.2021 23:29 Відповісти
дідуган значить. )))
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13.08.2021 23:32 Відповісти
А ти салага. Для занятия должности главы РГА необходим сертификат о владении украинским языком, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 1721
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13.08.2021 23:39 Відповісти
А куди ж ти дінеся..
Народили в ті часи батьки..
Ще Хрущова добряче пам'ятаю- городи обрізав, падлюка, та худобу з садами нищив...Кукурузник..
))
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14.08.2021 00:34 Відповісти
І я про те ж, а українською володію вільно.
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13.08.2021 23:37 Відповісти
Повага..
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13.08.2021 23:51 Відповісти
А я в англомовній школі, але це нічого не значить. Рідна мова - українська.
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13.08.2021 23:30 Відповісти
за логікою узькочєлюстних, ти - англієць.
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14.08.2021 07:45 Відповісти
російськомовна це як? російської мови не існує, є русский язик. )))
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13.08.2021 23:31 Відповісти
Маасковське нарєчіє, якщо на те пішло.
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13.08.2021 23:47 Відповісти
Ні те звалося койне і воно вже вмерло, бо схоже на фінську мову, а це великороское наречіе. Від койне, як рудімент залишилося поволжське Оканіє та московське Аканіє.
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13.08.2021 23:52 Відповісти
Він Є -язік...
Нікуди не дінешся..
Проблеми б не робив і не ганьбив тих,
мультимовних..
Я б рускій б виучіл толька затєм,
щоб допитувати полоненних..
Жарт..
))
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13.08.2021 23:58 Відповісти
От така проблема й в моєї корови: має бідна язика, та не знає мови))

п.с. до речі, кацапи не кажуть "язик".. це в Україні так вимовляють.
кацапи кажуть "Ызык.. езык... йзык", але ніколи "язык"
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14.08.2021 00:33 Відповісти
хто про що, а кацапи ЗАВЖДИ починають про свої скрепні теми.. про дупи)
ось й т, дебільне, не втрималося Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1052
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14.08.2021 00:44 Відповісти
...і кажуть не "кого", а каво.
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14.08.2021 07:11 Відповісти
головне, щоб сертифікати тільки від трусковецьких курсів були! Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5784
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14.08.2021 00:23 Відповісти
В Словакии вообще доя работы во всех государственных учреждениях нужны документы о знании словацкого. Ну выпускникам школ и вузов проще - есть дипломы и знание языка. А вот иностранцы должны сдавать А, В , С2 .
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13.08.2021 23:57 Відповісти
іноземці здають й все гаразд)
чі як в Чехії можна: навчання в вузах - на чешський мові безкоштовне..
Але якщо на англійський чі інших - від 3000/5000 евро на рік
Ось так й в нас можно зробити.: хто хоче навчатися в школі чі в вузі повністю на російський - нема проблем - 5000 евро в касу за рік та хай "вчаться"))
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14.08.2021 00:28 Відповісти
Словаки относятся к чешскому языку негативно . Дело в том, что словацкий язык 100 лет назад восстанавливали , а чехи вели себя неккоректно со словаками .
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
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14.08.2021 00:40 Відповісти
у Словакії - так, я про Чехію..
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14.08.2021 00:46 Відповісти
не стогни, кацапе) ти знов не втрималося та почало про своє, скрепне відчуття "життя" Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9660
де вас таких тупих набирають в лахті? хоч й під впн, але кацапські скрепні слова так й лізуть з твого рота)
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14.08.2021 00:58 Відповісти
А знаєте ЧОМУ так сталося? Тому що чехи (на відміну від словаків) не вберегли у недоторканості свою мову - вона сильно онімечена! Фактично чехи говорять "суржиком" Десь така сама ситуація, як з білорусами - багато хто відноситься зневажливо до української мови Саме тому що самі не вберегли своєї власної Це своєрідний "комплекс неповноцінності" на підсвідомому рівні!Але вони переносять цей "комплекс" саме на словаків, вважаючи словацьку мову "мовою селян" а вони самі - "містяни", "благородніші"
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14.08.2021 07:35 Відповісти
Зато чехи фактически вернули чешский язык в Чехию. До этого все крупные города Чехии были немецкоязычными.
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14.08.2021 14:04 Відповісти
І що далі? Самому звільниться від мовної дискримінації і при цьому дискримінувать своїх сусідів? І чим вони тоді відрізняються від польських націоналістів? Вони теж казали українцям "За нашу і вашу свободу!" , а потім почали повальну полонізацію Тим більше що я вказав - у них не чешська мова, а "суржик" на основі чеської!
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14.08.2021 14:10 Відповісти
3 000 здали а питання в тому чи користуються вони в роботі українською? Бо можна купити цей документ, можна і здати екзамен а от душа не лежить до мови і хоч трісни не хоче нею користуватися. А взагалі потрібно відправляти чиновника для здачі такого екзамену в село в Бандерштадті. Там як упіймають що це маскаль чи перекінчик так тому і бути
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13.08.2021 23:59 Відповісти
А Ви хочете сказать що у "Бандерштдті" говорять чистою українською? Викладачі в Київському педінституті завжди ставили мову моєї матері як зразок, що найбільш близький до літературної А вона - з Черкащини! Бо українська літературна мова формувалась на основі найбільш масових подніпровського та брацлавського діалектів Це мова Київщини, Черкащини, Полтавщини, Вінничини
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14.08.2021 07:41 Відповісти
Тепер хочу побачити морду Добкіна який балотуватиметься на виборах мера Харкова ,і у якого російськомовна щелепа ))
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14.08.2021 00:17 Відповісти
на початку 90 у Прибалтиці також це свистіло, як же плакали "язикі", особливо з Росії -зажимають і т.д. Один мій далекий родич, його батько офіцер, все життя прослужив у Литві замполітом, мені говорив таке, всі словяни, які виросли в Прибалтиці знають мови кріїни, громадянами якої є. А все це тріпотня. Так і вийшло. Спала напруга і все заспокоїлось. Там навіть одна русскоміровка з Латвіїї -депутат Європарламенту. А тут простий понт від Мураєвих тощо. Він рідної (чуваської) мови не знає, а тут його заставляють. А Доба як львівський жид, досконало знає українську мову. Все інше це понти.
А те що львівський жид-це не образа. Микита Хрущов писав, що при вступі у вересні 1939 року у Львів негайно був скликаний мітінг в центрі Львова. Так там виступали представники від 4 громад - українців, поляків,жидів (так вони себе називали) і вірменів. І всі говорили на українській мові.
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14.08.2021 04:29 Відповісти
Євреї - це русифіковані жиди.
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14.08.2021 07:20 Відповісти
Так усі володіють державною мовою. От тільки питання чия держава... Чому не написати українською? Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5821
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14.08.2021 05:33 Відповісти
Зє43 більше 4-5 слів поспіль ніякою мовою не може висрати, то ознака чого?
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14.08.2021 06:19 Відповісти
...ніякою мовою не може висрати, лише язиком...
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14.08.2021 07:07 Відповісти
А скільки ж буде коштувати цей необхідний сертифікат про володіння українською мовою,
Точно що ні як не дорожче ніж обійшлася докторська і професорська наукова ступінь для продажних кремлівських яничар, перевертнів виродків Ківи, і ЗЕКА.
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14.08.2021 06:29 Відповісти
надо у зеленского спросить, сколько он отвалил за свой
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14.08.2021 08:39 Відповісти
А який сертифікат потрібно щоб зайняти посаду голови держави?
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14.08.2021 10:30 Відповісти
 
 