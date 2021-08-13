Щоб обійняти посаду глави РДА необхідний сертифікат про володіння українською мовою, - указ Зеленського
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Президент Володимир Зеленський доповнив перелік документів для пропозицій на посади голів районних державних адміністрацій копією сертифіката про володіння державною мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №360/2021, опублікованому на сайті Офісу Президента.
Зокрема, глава держави вніс зміни до Порядку підготовки пропозицій і попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року №675.
Президент доповнив перелік необхідних документів при внесенні пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій таким пунктом: "копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".
Крім того, президент розширив пункт із надання трудової книжки при пропозиціях щодо кандидатур для призначення на посади голів РДА. Раніше потрібна була копія трудової книжки (для військовослужбовців - послужний список). Тепер Глава держави вказав, що необхідно подати копію трудової книжки (за наявності), послужний список (для військовослужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Будь ласка, зачекайте...
Маю ...
Вчився в Українській школі вісім років...
🤗
Училище висшее на руском..
Ну і що??
60-70ті роки..))
Народили в ті часи батьки..
Ще Хрущова добряче пам'ятаю- городи обрізав, падлюка, та худобу з садами нищив...Кукурузник..
))
Нікуди не дінешся..
Проблеми б не робив і не ганьбив тих,
мультимовних..
Я б рускій б виучіл толька затєм,
щоб допитувати полоненних..
Жарт..
))
п.с. до речі, кацапи не кажуть "язик".. це в Україні так вимовляють.
кацапи кажуть "Ызык.. езык... йзык", але ніколи "язык"
ось й т, дебільне, не втрималося
чі як в Чехії можна: навчання в вузах - на чешський мові безкоштовне..
Але якщо на англійський чі інших - від 3000/5000 евро на рік
Ось так й в нас можно зробити.: хто хоче навчатися в школі чі в вузі повністю на російський - нема проблем - 5000 евро в касу за рік та хай "вчаться"))
Потому на чешском никто не учиться. Так и в Украине надо в школах и вузах - без послаблений кацапам
де вас таких тупих набирають в лахті? хоч й під впн, але кацапські скрепні слова так й лізуть з твого рота)
А те що львівський жид-це не образа. Микита Хрущов писав, що при вступі у вересні 1939 року у Львів негайно був скликаний мітінг в центрі Львова. Так там виступали представники від 4 громад - українців, поляків,жидів (так вони себе називали) і вірменів. І всі говорили на українській мові.
Точно що ні як не дорожче ніж обійшлася докторська і професорська наукова ступінь для продажних кремлівських яничар, перевертнів виродків Ківи, і ЗЕКА.