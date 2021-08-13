УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8344 відвідувача онлайн
Новини Фоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
10 527 40
авто (2015) армія (3486) США (14460) ЗСУ (5700)

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Упродовж тижня на базі однієї з військових частин автотехнічного забезпечення Сил логістики ЗСУ проходили курси підготовки фахівців технічного обслуговування і водіїв автомобілів HMMWV за участю представників Національної гвардії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 01

Водії, інструктори і техніки підрозділів з питань експлуатації, технічного обслуговування автомобілів HMMWV ознайомилися з сучасними приладами діагностики, обслуговування і ремонту цих машин, розробкою програми управління, організацією технічного обслуговування і програмами підготовки водіїв.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 02

Крім цього, спільно з американськими колегами були проведені заняття з практичного водіння автомобілів у денний ​​і в нічний час.

Дивіться також: Тарану показали роботизовані платформи для армії. ФОТОрепортаж

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 03

"Під час проведення курсів військовослужбовці, крім набуття практичних навичок, обмінялися досвідом з питань експлуатації, ремонту, обслуговування та практичного водіння автомобілів HMMWV з урахуванням застосування їх в бойових умовах", - сказано в повідомленні.

Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV 04

Після закінчення курсів військовослужбовці отримали відповідні сертифікати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
показати весь коментар
13.08.2021 23:43
+9
Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
показати весь коментар
13.08.2021 23:39
+9
Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
показати весь коментар
13.08.2021 23:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, и к этим курсам ещё бы самих Хаммеров штук 500, в том числе и бронированных, не помешало бы Инструкторы Нацгвардии США провели для военнослужащих ВСУ тренинг по эксплуатации автомобилей HMMWV - Цензор.НЕТ 4509
показати весь коментар
13.08.2021 23:39 Відповісти
Ще б Головнокомандуючого, а не кловуна.
показати весь коментар
13.08.2021 23:43 Відповісти
Армированных у них самих не так много
Воз на самом деле проверенный в боях
Единственный минус для нас - у них он одноразовый
Ремонт только мелкоузловой предусмотрен в поле
Основной ремонт и то только в условиях мехполка...
показати весь коментар
13.08.2021 23:44 Відповісти
у талибов можно купить - им США подогнали тысячи штук
https://twitter.com/i/status/1425947328129769472
показати весь коментар
13.08.2021 23:48 Відповісти
Куда нам до Афганистана? Там голожопая средневековая дичь скоро вооружена будет лучше нас и транспорта иметь в разы больше. Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет и такой позорный результат ныне, тупо сдаются талибам целыми подразделениями и городами. Это к вопросу приоритетов США по безопасности
показати весь коментар
13.08.2021 23:53 Відповісти
эт точно - США вбухали в Афган море, денег, техники и другого добра - просто так получается, а на Украину положили эмбарго на поставку вооружения в 2014-ом, в 2018- сняли кое как.
показати весь коментар
14.08.2021 00:02 Відповісти
кроме эмбарго ещё Джулиани с корешами в помощь отправили ....
показати весь коментар
14.08.2021 08:37 Відповісти
Сколько лярдов было вбухано за последние 20 лет... ©
Інформація про це є у пості Павла Клімкіна на ФБ:

Події в Афганістані мають нас багато чому навчити. За майже 20 років США вклалися в цю країну більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію.
Виходить, що в середньому Штати витрачали близько $50 млрд. щорічно! $50 млрд., Карл!
показати весь коментар
14.08.2021 07:54 Відповісти
Сейчас американцы хотят сконцентрироваться на европейском направлении. Лучшего времени получить неограниченную военную помощь - сложно придумать. У зе-лоха есть возможность побороться в Вашингтоне за эту помощь. Но будет ли малороский черт бороться за Украину - я сильно сомневаюсь.
показати весь коментар
14.08.2021 08:44 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-51687498


Во сколько обошлась США война в Афганистане?
Графики
показати весь коментар
06.12.2021 21:23 Відповісти
Дмитрий иванов 52db324, Амереканці усе зробили вірно у Афганістані, як що місцеві самі не бажають воювати за свободу свою то немає сенсу їм допомогати й витрачати гроші. Вони це зрозуміли й пішли. Вони завжди так роблять, допомогають й їдуть. Не так як срашка "допомогає, звільняє" й потім хрін виженеш рашисстов.
P. S. путин-*****.
показати весь коментар
14.08.2021 13:16 Відповісти
Точно США? Не правительственные войска Афганистана?
показати весь коментар
13.08.2021 23:55 Відповісти
США - если я подарю тебе авто к примеру, а ты переподаришь его своему соседу, то на чьей машине ездит твой сосед? Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV - Цензор.НЕТ 9320
показати весь коментар
14.08.2021 00:04 Відповісти
На своей.
показати весь коментар
14.08.2021 00:24 Відповісти
ну вот - я и предлагаю купить Хамеры и другое вооружение США которое талибам уже не куда складывать подешевке - самое время сейчас..
У талибов уже и вертолеты и беспилотники Made in the USA есть в наличии..
показати весь коментар
14.08.2021 00:32 Відповісти
Вообще нефиг было туда влезать с оккупацией.
показати весь коментар
14.08.2021 00:41 Відповісти
а если влезли, то вылазить не так бездарно..
показати весь коментар
14.08.2021 00:43 Відповісти
А оттуда еще никто не бездарно не выходил, начиная с Александра Македонского.
показати весь коментар
14.08.2021 00:47 Відповісти
Ичу историю, неуч.
И Александр Македонский, и арабы, монголы завоевали эту землю очень успешно - потом их преемники правили ею века.

Это у последних завоевателей Афгана - англичан, русских и американцев - случился облом.
Потому что им до македонцев и арабов с монголами как до Марса - ничтожества в военном деле.
показати весь коментар
14.08.2021 02:01 Відповісти
влезли за одной целью - бин ладен.
и буш ето озвучил - выдаете казла нам? - ничего не будет.
не выдали, сами пришли и нашли..mission accomplished.
показати весь коментар
14.08.2021 00:50 Відповісти
а весь етот афганский срач - нехай русня разгребает,
она же его и начала в под елочку в 80м.
показати весь коментар
14.08.2021 00:52 Відповісти
в 79м
показати весь коментар
14.08.2021 01:04 Відповісти
под елочку в 80м - Christmas.....
показати весь коментар
14.08.2021 01:08 Відповісти
а, в цьому сенсі.
хоча листопад не зовсім Christmas, тим більше в радянському союзі де Різдво святкували 7 січня.
але в цілому майже у 80му.
не принципово, нехай буде так. )
показати весь коментар
14.08.2021 01:20 Відповісти
вы не совсем в курсе, шановный, - пошукайте про и когда штурмовал дворец Амина и хто его грохнул..
полезное чтилово будет для вас....
показати весь коментар
14.08.2021 01:27 Відповісти
Есть подозрение, что Байден точно также подумал.
показати весь коментар
14.08.2021 01:56 Відповісти
есть подозрение, шо трамп в ***** глубже лизал....
показати весь коментар
14.08.2021 01:58 Відповісти
Ну вот сейчас и увидим, что будет, если не влезать.
показати весь коментар
14.08.2021 01:54 Відповісти
А в программе тренинга был пункт "дрифт с Аленой- саленой на красной площади" ?
показати весь коментар
14.08.2021 00:00 Відповісти
Осваивать чужую технику надо, пригодится. Но у нас своих уже сонм? Как KrAZ Spartan или Варта-Новатор.
показати весь коментар
14.08.2021 00:01 Відповісти
"Своих" очень мало - пиара в 100 000 раз больше, чем реальности.
показати весь коментар
14.08.2021 02:02 Відповісти
Ну не знаю. Обзоры неплохие. Есть и от россиян, где они со своей техникой сравнивают.
показати весь коментар
14.08.2021 02:06 Відповісти
свои у нас МАЗы ...
показати весь коментар
14.08.2021 08:36 Відповісти
Что за бред? В Украине "хаммеры" уже лет пять. И чему там обучать? Руль крутить?
показати весь коментар
14.08.2021 07:55 Відповісти
минимум 15 лет...
показати весь коментар
14.08.2021 10:51 Відповісти
Тролякі русішшванські "негадуют", чому це США пішли з Авганістану? Відповідь така... Та щоб ви руссишшвайне замість США в Афган зайшли та й там й сконали.😀
показати весь коментар
14.08.2021 08:00 Відповісти
Это еще ничего: они в штатах наших матросов полгода учили швартоваться на катере.
показати весь коментар
14.08.2021 08:47 Відповісти
клоунада
показати весь коментар
14.08.2021 09:13 Відповісти
с таким диким расходом топлива проще слонов содержать...
показати весь коментар
14.08.2021 10:52 Відповісти
не большой политик, но кровоточащяя язва на кацапском подбрюшье?
вроде и нормальный ход.
показати весь коментар
14.08.2021 13:23 Відповісти
 
 