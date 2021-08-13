Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Упродовж тижня на базі однієї з військових частин автотехнічного забезпечення Сил логістики ЗСУ проходили курси підготовки фахівців технічного обслуговування і водіїв автомобілів HMMWV за участю представників Національної гвардії США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Водії, інструктори і техніки підрозділів з питань експлуатації, технічного обслуговування автомобілів HMMWV ознайомилися з сучасними приладами діагностики, обслуговування і ремонту цих машин, розробкою програми управління, організацією технічного обслуговування і програмами підготовки водіїв.
Крім цього, спільно з американськими колегами були проведені заняття з практичного водіння автомобілів у денний і в нічний час.
"Під час проведення курсів військовослужбовці, крім набуття практичних навичок, обмінялися досвідом з питань експлуатації, ремонту, обслуговування та практичного водіння автомобілів HMMWV з урахуванням застосування їх в бойових умовах", - сказано в повідомленні.
Після закінчення курсів військовослужбовці отримали відповідні сертифікати.
Будь ласка, зачекайте...
Воз на самом деле проверенный в боях
Единственный минус для нас - у них он одноразовый
Ремонт только мелкоузловой предусмотрен в поле
Основной ремонт и то только в условиях мехполка...
https://twitter.com/i/status/1425947328129769472
Інформація про це є у пості Павла Клімкіна на ФБ:
Події в Афганістані мають нас багато чому навчити. За майже 20 років США вклалися в цю країну більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію.
Виходить, що в середньому Штати витрачали близько $50 млрд. щорічно! $50 млрд., Карл!
Во сколько обошлась США война в Афганистане?
Графики
P. S. путин-*****.
У талибов уже и вертолеты и беспилотники Made in the USA есть в наличии..
И Александр Македонский, и арабы, монголы завоевали эту землю очень успешно - потом их преемники правили ею века.
Это у последних завоевателей Афгана - англичан, русских и американцев - случился облом.
Потому что им до македонцев и арабов с монголами как до Марса - ничтожества в военном деле.
и буш ето озвучил - выдаете казла нам? - ничего не будет.
не выдали, сами пришли и нашли..mission accomplished.
она же его и начала в под елочку в 80м.
хоча листопад не зовсім Christmas, тим більше в радянському союзі де Різдво святкували 7 січня.
але в цілому майже у 80му.
не принципово, нехай буде так. )
полезное чтилово будет для вас....
вроде и нормальный ход.