Інструктори Нацгвардії США провели для військовослужбовців ЗСУ тренінг з експлуатації автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

Упродовж тижня на базі однієї з військових частин автотехнічного забезпечення Сил логістики ЗСУ проходили курси підготовки фахівців технічного обслуговування і водіїв автомобілів HMMWV за участю представників Національної гвардії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Водії, інструктори і техніки підрозділів з питань експлуатації, технічного обслуговування автомобілів HMMWV ознайомилися з сучасними приладами діагностики, обслуговування і ремонту цих машин, розробкою програми управління, організацією технічного обслуговування і програмами підготовки водіїв.

Крім цього, спільно з американськими колегами були проведені заняття з практичного водіння автомобілів у денний ​​і в нічний час.

Дивіться також: Тарану показали роботизовані платформи для армії. ФОТОрепортаж

"Під час проведення курсів військовослужбовці, крім набуття практичних навичок, обмінялися досвідом з питань експлуатації, ремонту, обслуговування та практичного водіння автомобілів HMMWV з урахуванням застосування їх в бойових умовах", - сказано в повідомленні.

Після закінчення курсів військовослужбовці отримали відповідні сертифікати.