"Починається суперцикл цін": економісти про можливу кризу експорту української металургії. ВIДЕО

На тлі відновлення світової економіки після коронакризи зростає і українська економіка. Зокрема, за 1 півріччя 2021 р. вітчизняний експорт зріс приблизно 30% проти такого ж періоду минулого року, і становить майже 30 млрд доларів. При цьому половина українського експорту - це продовольча і металургійна сировина.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

І якщо ціни на продовольство спрогнозувати складно, кажуть економісти, то з цінами на ринку залізної руди та металопродукції все ще складніше. Зараз вони – високі, але спад котирувань можливий у найближчій перспективі.

"Прогнозувати динаміку на сировинних ринках, як і на інших ринках, просто фізично не можливо. Тому зараз ми не можемо сказати, як довго це тримається. Базою для цього стала боротьба з кризою, бо американці надрукували дуже багато доларів. Частково ці долари пішли в т. ч. на сировинні ринки ... Дехто каже, що починається суперцикл цін на сировину. Але це може бути просто інфляція і результат надрукованих коштів. І якщо буде якась криза, то цей суперцикл відразу закінчиться", – інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Крім того, для українських виробників є додаткові ризики, попереджають фахівці. Насамперед, подорожчання газу, що вже зараз негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії. Тож українським виробникам, які зараз лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів.