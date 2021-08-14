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"Починається суперцикл цін": економісти про можливу кризу експорту української металургії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На тлі відновлення світової економіки після коронакризи зростає і українська економіка. Зокрема, за 1 півріччя 2021 р. вітчизняний експорт зріс приблизно 30% проти такого ж періоду минулого року, і становить майже 30 млрд доларів. При цьому половина українського експорту - це продовольча і металургійна сировина.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

І якщо ціни на продовольство спрогнозувати складно, кажуть економісти, то з цінами на ринку залізної руди та металопродукції все ще складніше. Зараз вони – високі, але спад котирувань можливий у найближчій перспективі.

"Прогнозувати динаміку на сировинних ринках, як і на інших ринках, просто фізично не можливо. Тому зараз ми не можемо сказати, як довго це тримається. Базою для цього стала боротьба з кризою, бо американці надрукували дуже багато доларів. Частково ці долари пішли в т. ч. на сировинні ринки ... Дехто каже, що починається суперцикл цін на сировину. Але це може бути просто інфляція і результат надрукованих коштів. І якщо буде якась криза, то цей суперцикл відразу закінчиться", – інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Крім того, для українських виробників є додаткові ризики, попереджають фахівці. Насамперед, подорожчання газу, що вже зараз негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної металургії. Тож українським виробникам, які зараз лідирують в експорті, вже зараз радять готуватися до можливих кризових спадів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"цены на продовольствие спрогнозировать сложно"

Совсем не сложно. В этом году засуха в основных странах-экспортерах пшеницы и прочей еды. В арабских странах урожай по большей части пропал. Выводы сделайте семи.
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14.08.2021 09:01
+6
запоребрик - это кацапия, не европа
назови мне хоть один дворец ахметки в кацапии
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14.08.2021 09:04
+6
Уроди все-одно просруть цю сприятливу ситуацію для української економіки. Чи, скоріше - розкрадуть все.
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14.08.2021 09:31
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Ахметка ще один палац придбає за поребриком...
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14.08.2021 09:00 Відповісти
та не в россии у него. Кто будет в этот мухосранск вкладываться! Квартира Ахметова на шестом месте в списке самых дорогих домов планеты. Апартаменты украинского миллиардера Рината Ахметова в One Hyde Park. Состояние владельца составляет - 11,8 миллиарда долларов. Стоимость апартаментов - 221 млн долларов. Это квартира площадью 2300 кв. м с пуленепробиваемыми стеклами и круглосуточным консьерж-сервисом уровня пятизвездочных отелей."Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии - Цензор.НЕТ 1058
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14.08.2021 09:09 Відповісти
базікало "Timer UA" пукнуло про "палаци ахмєтки у запорєбріку"
тобто мова не про європу!
кацапча "Timer UA" геть не розуміє українського сленгу
ну й тобі теж потрібно бути уважнішим
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14.08.2021 09:19 Відповісти
Зісклизнув пацак на "сленг" український??
🤣
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14.08.2021 09:23 Відповісти
в тебе підгоріло, кацап?
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14.08.2021 09:24 Відповісти
гугл-перекладач тобі не допомагає
ти розмовляєш не українською, а свинособачою
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14.08.2021 09:26 Відповісти
Те що ахметка купив палац на Лазурному березі Франції, це правда.Колишню резиденцію бельгійських королів.
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14.08.2021 10:05 Відповісти
запоребрик - это кацапия, не европа
назови мне хоть один дворец ахметки в кацапии
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14.08.2021 09:04 Відповісти
хватит того, что этот юандюк из 90х на дамбасе устроил
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14.08.2021 09:10 Відповісти
це вже геть інше питання
до того ж - у 90-ті ахмєтка був маленькою шісткою ахатя брагіна - фактично, ніким
"Начинается суперцикл цен": экономисты о возможном кризисе экспорта украинской металлургии - Цензор.НЕТ 7186
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14.08.2021 09:16 Відповісти
"цены на продовольствие спрогнозировать сложно"

Совсем не сложно. В этом году засуха в основных странах-экспортерах пшеницы и прочей еды. В арабских странах урожай по большей части пропал. Выводы сделайте семи.
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14.08.2021 09:01 Відповісти
Звіцздюк Зєля АБСОЛЮТНО нічого не зробив для регулювання цін на продовольство. Хоча більшість країн встановило державне регулювання на соціально важливі товари. Та цій владі головне накормити від пуза буржуя, а нород то таке _ може пососати і пуя.
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14.08.2021 09:26 Відповісти
це вже інша тема
нагадую, що тема статті - ціни на український експорт
тре бути уважнішим
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14.08.2021 09:28 Відповісти
Как оффшорные компании связаны, кроме загрязнения окружающей среды, с Украиной?
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14.08.2021 09:17 Відповісти
Уроди все-одно просруть цю сприятливу ситуацію для української економіки. Чи, скоріше - розкрадуть все.
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14.08.2021 09:31 Відповісти
Виходячи з магазину я цей "цикл суперцін" вже рік спостерігаю.
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14.08.2021 10:03 Відповісти
ну, так продукти харчування - це майже та сама сировина... сільськогосподарська...
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14.08.2021 10:42 Відповісти
да ладно в Турции закупка лома черного металла до 500 долларов.Сколько у нас?
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14.08.2021 10:28 Відповісти
1 тонна
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14.08.2021 10:29 Відповісти
Та вони і готуються - вкладають в своїх маріонеток, які їм гроші видаватимуть з держказни, та списуватимуть мільярдні борги.
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14.08.2021 10:41 Відповісти
якщо на зернові ціни ще можуть повзти вгору, бо врожаї постраждали по цілому світу і запаси дуже низькі, то всякі метали вже досягли свого піку, бо друк доларів вже не такий скажений, як ще рік назад, коли світові банки надрукували сумарно більше ДЕСЯТИ ТРИЛЬЙОНІВ баксів в еквіваленті.
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14.08.2021 10:51 Відповісти
Может быть и Так , что доллар на месте с небольшим понижением , а Цены пустились в Сказ , - Мы так не привыкли , - дол растет и цены то же как то привычней , но все оказывается в Смятку.
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14.08.2021 12:29 Відповісти
может можно спрогнозировать, а может и нельзя
может будет суперцикл, а может и не будет ))
эксперты один лучше другого ))
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14.08.2021 12:32 Відповісти
"супер цены" на все,зарплаты на месте. Сейчас не повышают потому что не просят,а потом понизят потому что " цикл суперцен" прошел. Хорошо олигархам с такими супер лохами.
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14.08.2021 12:35 Відповісти
"спрогнозировать сложно", але нашим експертам як два пальці об асфальт
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14.08.2021 18:48 Відповісти
 
 