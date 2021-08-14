Активіст, який захищав права уйгурів і втік з Китаю, залишиться в Україні до кінця року, - прикордонники

Ілісен Айеркен, 24-річний активіст з Китаю, казах за національністю (його казахське ім'я Ерсін Еркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону , залишиться в Україні як мінімум до кінця цього року, поки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, повідомили Радіо Свобода в Чопському прикордонному загоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ужгороді відбулося судове засідання відносно громадянина КНР 1997 року народження. Кілька днів тому він був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину, – коментує Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону. – У ході судового засідання розглядалося питання про його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. До речі, дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року".

За словами Трачук, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

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"За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду, – каже речниця. – Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС".

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен (це китайська передача його казахського імені Єрсін Єркінули) подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.