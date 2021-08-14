Активіст, який захищав права уйгурів і втік з Китаю, залишиться в Україні до кінця року, - прикордонники
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Ілісен Айеркен, 24-річний активіст з Китаю, казах за національністю (його казахське ім'я Ерсін Еркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону , залишиться в Україні як мінімум до кінця цього року, поки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.
Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, повідомили Радіо Свобода в Чопському прикордонному загоні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Ужгороді відбулося судове засідання відносно громадянина КНР 1997 року народження. Кілька днів тому він був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину, – коментує Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону. – У ході судового засідання розглядалося питання про його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. До речі, дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року".
За словами Трачук, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.
"За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду, – каже речниця. – Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС".
Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен (це китайська передача його казахського імені Єрсін Єркінули) подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.
Будь ласка, зачекайте...
хитросделанные комми покупают вождей ?
нормальные Вожди прокидают покупателей, других отношений
с этой империей искать глупо,
этот парень метод позлить китаёзов, пусть не расслабляются
а може выдать шо б его там убили?
кива передернет, отбулавленый и ластой не шевельнет, а остальным и дела нет....
У владі всі 30 років суцільна мерзота. Лише за Юлі був якийсь проблисковий маячок, але недовго, мерзота її ізжерла.
Дострокові.
это повод помурыжить китайцев,
любое сотрудничество обиженные воспринимают как
слабость, так что послать пекин лесом, пусть идёт,
кто такие уйгуры не интересно
киву итп - пусть мыла наварят, тогда можно на мыло поменяться ...
Ба, да это же как наши сепары борятся за независимость)
Дело в том что украинская власть может попасть с этим "защитником уйгур" в ловко расставленный российско-китайский капкан...
Мотивы поступков Илисена понятна: он рожден для другой жизни, для шоу-бизнеса, чтобы каждый день проходил как праздник. Поэтому и рвется бедолага на Запад...
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за сраний срср часів сраліна. Я у китаї був багато разів, бачив на власні очі, як 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей.