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Активіст, який захищав права уйгурів і втік з Китаю, залишиться в Україні до кінця року, - прикордонники

Новини Цензор.НЕТ Події

Активіст, який захищав права уйгурів і втік з Китаю, залишиться в Україні до кінця року, - прикордонники

Ілісен Айеркен, 24-річний активіст з Китаю, казах за національністю (його казахське ім'я Ерсін Еркінули), якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону , залишиться в Україні як мінімум до кінця цього року, поки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця.

Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, повідомили Радіо Свобода в Чопському прикордонному загоні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ужгороді відбулося судове засідання відносно громадянина КНР 1997 року народження. Кілька днів тому він був прийнятий в порядку Угоди про реадмісію осіб за незаконний перетин державного кордону з України в Словаччину, – коментує Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону. – У ході судового засідання розглядалося питання про його затримання до завершення процедури розгляду заяви про захист. До речі, дана особа наразі документована довідкою про звернення за захистом в Україні, яка дійсна до кінця цього року".

За словами Трачук, чоловіка в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу. Тоді при собі він мав копію посвідчення особи громадянина КНР.

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"За рішенням суду він отримав стягнення у вигляді штрафу і за рішенням Личаківського районного суду затриманий на термін 6 місяців до ідентифікації особи. Поки він перебував у пункті тимчасового тримання, він звернувся з заявою про надання захисту в Україні і був документований відповідною довідкою. На початку грудня 2020 року іноземець був звільнений з пункту тимчасового тримання за рішенням апеляційного адміністративного суду, – каже речниця. – Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС".

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен (це китайська передача його казахського імені Єрсін Єркінули) подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Комунисты в китае гноят уйгуров (тюрки-мусульмани с-в китая) в концлагерях смерти. ЗЕленые друзья китайских агрессоров мало того что портят отношения со всеми союзниками Украины то теперь еще и хотят в угоду китацскому баблу испортить имидж страны перед Турцией и арабскими странами. ЗЕленые диверсанты
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14.08.2021 00:59
+6
потом по тихому сольют как слили курдского врага эрдогана
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14.08.2021 00:57
+3
Если я не ошибаюсь , то уйгуров не выдают и предоставляют им убежище в европейских странах .
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14.08.2021 09:39
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А потом...?
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14.08.2021 00:46 Відповісти
потом по тихому сольют как слили курдского врага эрдогана
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14.08.2021 00:57 Відповісти
Комунисты в китае гноят уйгуров (тюрки-мусульмани с-в китая) в концлагерях смерти. ЗЕленые друзья китайских агрессоров мало того что портят отношения со всеми союзниками Украины то теперь еще и хотят в угоду китацскому баблу испортить имидж страны перед Турцией и арабскими странами. ЗЕленые диверсанты
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14.08.2021 00:59 Відповісти
Кого гнобят? Ваши высказывания типа украинофобских что в Украине гнобят русских. Китайские правители в отличии от "украинских" ,прекрасно осознают что в Китае как минимум пять наречий,что многие провинции не понимают языка друг друга,что никому в мире( варварам) НЕ интересны китайцы,кроме самих китайцев. Большинство уйгуров живут при ПОВЫШЕННЫХ соцгарантиях,их мусульманство другого толка,который НЕ признается ведущими мусульманскими общинами мира( у уйгуров женщина равноправна с мужчиной и может быть священником) Китайские императоры( нынешние партвожди) сохраняют традиции государства- империи,которому более 2 тыс лет. КУПИ вождей варваров и через них проводи свои интересы. Китай ИМПЕРИЯ,китайцам ВООБЩЕ от слова совсем НЕ знакомо слово ОТЧАЯНИЕ. Иногда они живут в клетках,как обезьяны годами и это для них НОРМАЛЬНО. Поэтому что вы вкладываете в слово угнетают уйгуров не понятно. Там ВСЕХ КОНТРОЛИРУЮТ и УГНЕТАЮТ. У них китаец должен жить для императора,а император править разумно по справедливости. Это настоящая империя( много РАЗНЫХ регионов),с традициями. И там,где живут уйгуры,одна из них.
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14.08.2021 07:44 Відповісти
пусть китай живёт как хочет, но его хотелки пусть оставляет при себе
хитросделанные комми покупают вождей ?
нормальные Вожди прокидают покупателей, других отношений
с этой империей искать глупо,
этот парень метод позлить китаёзов, пусть не расслабляются
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14.08.2021 08:17 Відповісти
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за срср часів сраліна. Там 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей. Комуністичні покидьки мають звільнити окупований Тібет та дати свободу іншим народам.
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14.08.2021 16:03 Відповісти
Кацапику, я багато разів був у сраному китаї, знаю цю вбогу країну значно краще, ніж ти Україну, тож тримай свої казки для своїх друзяк у дешевому генделику.
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14.08.2021 15:59 Відповісти
не одобрят китайчата....
а може выдать шо б его там убили?
кива передернет, отбулавленый и ластой не шевельнет, а остальным и дела нет....
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14.08.2021 01:41 Відповісти
Пока это победа. Потом посмотрим
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14.08.2021 01:47 Відповісти
собачий зеленый срач ето, а не победа...
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14.08.2021 02:02 Відповісти
А как же налаживание отношений с Китаем? Китайцы "слуг" подставляют, что б те доказали свои партнерские намерения, иначе...сами знаете.
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14.08.2021 02:41 Відповісти
...вот откуда этот пац нарисовался в Украине? И в самый такой момент?
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14.08.2021 02:42 Відповісти
День Сурка на украинской границе.
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14.08.2021 03:24 Відповісти
Тариф за видачу переслідуваних встановив ще Юга Луцик, коли в паРашу на смерть видав Тумбаєва. Зєля тільки посів цю мерзотну схему.
У владі всі 30 років суцільна мерзота. Лише за Юлі був якийсь проблисковий маячок, але недовго, мерзота її ізжерла.
Дострокові.
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14.08.2021 05:40 Відповісти
О, немитий нарід з іконою Юлій Ломбардської намалювався Активист, который защищал права уйгуров и сбежал из Китая, останется в Украине до конца года, - пограничники - Цензор.НЕТ 3432
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14.08.2021 07:05 Відповісти
В Польщу спробував, Словаччину спробував, треба тепер в Угорщину. Орбан його точно продасть КНР.
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14.08.2021 05:47 Відповісти
Не играйте с огнем заигрывая перед США с Китаем. Последствия будут печальными. Украина уже не та что раньше.
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14.08.2021 06:47 Відповісти
Кацапику, свої срані поради тримай при собі.
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14.08.2021 15:56 Відповісти
Набуя? Давай досвидания, езжай в Синцзян бороться.
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14.08.2021 07:04 Відповісти
китай государство камуняк, выдавать нельзя,
это повод помурыжить китайцев,
любое сотрудничество обиженные воспринимают как
слабость, так что послать пекин лесом, пусть идёт,
кто такие уйгуры не интересно
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14.08.2021 08:05 Відповісти
лучше выдать Китаю охметова, новинского, ублюдка онуфрия,
киву итп - пусть мыла наварят, тогда можно на мыло поменяться ...
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14.08.2021 08:20 Відповісти
Читаю на сетевых ресурсах: "Китайские власти, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме и терроризме. Перед беспорядками в Урумчи в июле 2009 года и незадолго после них первый секретарь СУАР Ван Лэцюань постепенно заменил в начальных уйгурских школах уйгурский язык на китайский язык..."

Ба, да это же как наши сепары борятся за независимость)
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14.08.2021 08:52 Відповісти
Если ********** не заберут по тихому к себе, то выдать в Китай по первому требованию
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14.08.2021 09:09 Відповісти
Если я не ошибаюсь , то уйгуров не выдают и предоставляют им убежище в европейских странах .
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14.08.2021 09:39 Відповісти
Оно нам надо ? Китай в ответ начнет туристорв в Крым возить, потавлять оборудование, давать убежище нашим "защитникам уйгуров" из ордло. А если еврогейцы так обеспокоены, то пусть себе забирают.
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14.08.2021 09:49 Відповісти
Порядність та принципи у нормальних людей завжди вище за тимчасові власні інтереси.
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14.08.2021 15:54 Відповісти
надеюсь контрразведка проверит задержанного. А вдруг это китайский спец ?
Дело в том что украинская власть может попасть с этим "защитником уйгур" в ловко расставленный российско-китайский капкан...
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14.08.2021 09:58 Відповісти
тем более что присутствуют какие то казахские корни.... Подозрительно это.
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14.08.2021 10:00 Відповісти
Китай - це країна наймасштабнішого експерименту, який влаштував світовий олігархат- мафія. Звідси всі його досягнення. Там вже фактично встановлен конц табір (нового, електронного типу). Теж саме в найближчому майбутньому очікує все населення планети (якщо звичайно не відбудеться масове повстання)
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14.08.2021 10:20 Відповісти
через 2 недели все забудут о нем, и от тогда зеленые его отдадут китайцам....
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14.08.2021 10:30 Відповісти
Головне, щоб влада не пішла курсом порошенко і його ставленика луценко, які видавали в РФ на смерть чеченських добровольців.
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14.08.2021 10:35 Відповісти
у арагнид появился обменный фонд для бойкой торговли совковой Найвэлычнишой с коммунистом Си
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14.08.2021 10:37 Відповісти
Про этого паренька писали и раньше. Он уже рассказывал об ужасах жизни в уйгурских лагерях, и эти ужасы по рассказам хлопца, он испытал на себе. На фотографиях видно, что уйгур холеный, спортивного телосложения, следит за питанием и одеждой. Поинтересовался в интернете жизнью угуров в Китае. Учителя казахского и уйгурского языка получают действительно меньше чем на материковом Китае. Их зарплата где- то 800- 1200 долларов.
Мотивы поступков Илисена понятна: он рожден для другой жизни, для шоу-бизнеса, чтобы каждый день проходил как праздник. Поэтому и рвется бедолага на Запад...
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14.08.2021 11:40 Відповісти
Що ти верзеш?
В Україні за часів сраліна деяким діячам української культури давали премію його імені, але більшість знищували. Сьогоднішній сраний китай нічим не краще за сраний срср часів сраліна. Я у китаї був багато разів, бачив на власні очі, як 1,2 млрд. китайців роблять усе для тотальної асиміляції 200 мільйонів людей інших національностей.
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14.08.2021 15:51 Відповісти
Останется до нового года, а там праздники и под шумок звона хрусталя можно будет выдать его Китаю.
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14.08.2021 12:26 Відповісти
Мерзотним червоним китайцям його не можна видавати за жодних обставин.
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14.08.2021 15:05 Відповісти
 
 