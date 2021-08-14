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обстріл (21024) поранення (2656) Донбас (21733) найманці РФ (1969) операція Об'єднаних сил (4158)

За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС

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За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим

За минулу добу, 13 серпня, російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ранкове зведення штабу ООС, опубліковане пресслужбою Міноборони.

Підкреслюється, що біля Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.

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"В результаті ворожих обстрілів двоє воїнів дістали осколкові поранення. Воїни в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - випливає з повідомлення.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

Крім цього, підкреслюється, що станом на 7 ранку 14 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Автор: Анастасія Потіха
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Найшвидшого одужання хлопцям…….
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14.08.2021 09:10 Відповісти
найшвидшого одужання і повного відновлення...(тримайтеся, синочки! )
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14.08.2021 11:14 Відповісти
За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС - Цензор.НЕТ 7094
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14.08.2021 12:23 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу поранено 2 воїнів, найманці РФ двічі порушували режим "тиші". У напрямку Південного били зі 122-мм артилерії, - ООС - Цензор.НЕТ 8209
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14.08.2021 12:53 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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16.08.2021 11:58 Відповісти
 
 