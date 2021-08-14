В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За добу 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 99, медпрацівників - 33).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Крім цього, підкреслюється, що за минулу добу:
◾ госпіталізовано - 641 осіб;
◾ летальних випадків - 21;
◾ одужало - 791 осіб;
За добу протестовані:
◾ методом ПЛР - 24962 людини,
◾ методом ІФА - 9121 особа,
◾ експрес-тестами - 17068 осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 265 217 осіб;
◾ одужали - 2 196 589 осіб;
◾ летальних випадків - 53 238;
◾ проведено ПЛР-тестів - 11652141.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в м Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Забили на все меры предосторожности,как будто ничего не было и уже и не будет.