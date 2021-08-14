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В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала

За добу 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 99, медпрацівників - 33).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Крім цього, підкреслюється, що за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 641 осіб;

◾ летальних випадків - 21;

◾ одужало - 791 осіб;

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За добу протестовані:

◾ методом ПЛР - 24962 людини,

◾ методом ІФА - 9121 особа,

◾ експрес-тестами - 17068 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 265 217 осіб;

◾ одужали - 2 196 589 осіб;

◾ летальних випадків - 53 238;

◾ проведено ПЛР-тестів - 11652141.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в м Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ні , в країні дуже багато уродів , які відмовляються вакцинуватися , носити в громадських місцях маски і їдуть в яку-небудь Затоку , де збирається безліч таких жу уродів .А через місяць : " убівают бізнєс і абманивают народ !".
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14.08.2021 09:30
+4
Помиляєтесь , єдиний хоча б якийсь захист . Майже на 80 -90 відсотків . І від смерті майже на 100 . Думаю , варто зробити щеплення , особливо , коли оточує той самий "народ" .
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14.08.2021 09:47
+2
курортный сезон набирает обороты. зе-упыри активно работают над тем, чтобы в сентябре был локдаун, ведь именно в сентябре, прислуги кремля, будут лигитимизировать формулу штанмаера, а локдаун даст возможность "законно" подавлять протесты
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14.08.2021 08:35
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курортный сезон набирает обороты. зе-упыри активно работают над тем, чтобы в сентябре был локдаун, ведь именно в сентябре, прислуги кремля, будут лигитимизировать формулу штанмаера, а локдаун даст возможность "законно" подавлять протесты
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14.08.2021 08:35 Відповісти
В первую очередь мы сами активно работаем над тем, чтобы в сентябре был локдаун.
Забили на все меры предосторожности,как будто ничего не было и уже и не будет.
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14.08.2021 10:10 Відповісти
полностью привито по крупным городам Украины от 3 до 6 % жителей! Записаться на вакинацию? квест еще тот!
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала - Цензор.НЕТ 6252
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14.08.2021 08:58 Відповісти
Если в вашем городе есть центр вакцинации - едь туда с самого утра, там должна быть очередь тех, кто без записи. Теоретически можно поехать в выходные в соседний город в центр массовой вакцинации и вмазаться там. Хотя лучше записываться в центр через хелси.
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14.08.2021 09:27 Відповісти
я первый раз привит- на второй (мне нужно где-то в 20х числах ), я так понял, смс не дождусь - что-то с организацией процесса не то....
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14.08.2021 09:37 Відповісти
Їдьте в будь-яку амбулаторію , де вакцинують такою вакциною , яку перший раз Вам вкололи . Не чекайте , зараз проблем з цим , Слава Богу , немає .
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14.08.2021 10:10 Відповісти
Кто ты такой, что к тебе будет индивидуальный подход и пришлют смс?!я приехал на 14-й день, без оповещения. Всем похер в какой по счету день я приехал. Вмазал и через пару дней забрал желтую бумажку у семейного врача. А через 5 дней у меня положительный плр тест. Но это уже другая история.
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14.08.2021 19:30 Відповісти
Фабрикують тільки в нас? а де не фабрикують?
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14.08.2021 09:21 Відповісти
Що "фабрікуют" , трупи ? Чи тяжко хворих ? Я навпаки дивуюсь , як ще хтось може сумніватися - півтора року вже по всьому світу таке діється ! Хоча , там де вибирають зе та ще ******* росію , дивуватися нічого .
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14.08.2021 09:34 Відповісти
Основний потік антивакцинації йде з Россії, при тому, що у самій Россії вакцинують більш жорстко, ніж в нас.
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14.08.2021 09:43 Відповісти
Ну а Вам яке до них діло ? Вони вважають рускіх "братьямі" , то нехай і слухають . Вакцинуйтесь , якщо Вам Ваше здоров'я та життя важливе . Мені на цих зеідіотів і просто ідіотів глибоко начхати .
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14.08.2021 10:07 Відповісти
Ні , в країні дуже багато уродів , які відмовляються вакцинуватися , носити в громадських місцях маски і їдуть в яку-небудь Затоку , де збирається безліч таких жу уродів .А через місяць : " убівают бізнєс і абманивают народ !".
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14.08.2021 09:30 Відповісти
зараз вакцинація не є панацеєю від від рознесення вірусу... Тепер, головне самому захиститись від нашого "розумного" наріду...
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14.08.2021 09:41 Відповісти
Помиляєтесь , єдиний хоча б якийсь захист . Майже на 80 -90 відсотків . І від смерті майже на 100 . Думаю , варто зробити щеплення , особливо , коли оточує той самий "народ" .
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14.08.2021 09:47 Відповісти
 
 