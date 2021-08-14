В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 1 353 нові випадки зараження, 791 людина одужала

За добу 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 99, медпрацівників - 33).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Крім цього, підкреслюється, що за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 641 осіб;

◾ летальних випадків - 21;

◾ одужало - 791 осіб;

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За добу протестовані:

◾ методом ПЛР - 24962 людини,

◾ методом ІФА - 9121 особа,

◾ експрес-тестами - 17068 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 265 217 осіб;

◾ одужали - 2 196 589 осіб;

◾ летальних випадків - 53 238;

◾ проведено ПЛР-тестів - 11652141.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровані в м Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.