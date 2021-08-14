24 серпня центр Києва перекриють у зв'язку з проведенням параду військ на День Незалежності, - КМДА. Список вулиць

На День Незалежності України, 24 серпня, з 6.00 до 12.30 перекриють центр Києва в зв'язку з проведенням параду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження КМДА.

Зокрема, це вул. Маршала Рибалка, вул. Чорновола, проспект Перемоги, площа Перемоги, вул. Старовокзальна, вул. Жилянська, вул. Велика Васильківська, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабська вул. Хрещатик, вул. Академіка Туполєва, вул. Антоновича - вул. І. Федорова.

Після проходження вул. Хрещатик перекриють такі вулиці: пл. Європейська, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, Глибочицькій проїзд, вул. Набережно-Лугова, вул. Межигірська, вул. Новокостянтинівська, залізниця станція розвантаження "Почайна", Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський спуск, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Глибочицька, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Саксаганського, вул. Верхній Вал.

Зазначається, що також 24 серпня із 06:00 до 12:30 заплановані обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської). А також із 06:00 24 серпня до закінчення заходів на ділянках від вул. Малої Житомирської до Софійської площі, вул. Софіївській (крім громадського транспорту), вул. Лютеранській (від вул. Заньковецької до вул. Шовковичної), вул. Шовковичній (від вул. Лютеранської до вул. Інститутської), вул. Фізкультури.

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Крім цього, підкреслюється, що в той же день, з 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні. Однак в ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту на 2 години.