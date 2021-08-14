Росія і Китай неодноразово поширювали фейки про COVID-19, - міністерство внутрішньої безпеки США
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
США звинуватили Росію і Китай в поширенні фейків про COVID-19. Таким чином, на їхню думку, вони "підігрівали" пов'язані з пандемією конспірологічні теорії.
Про це повідомила пресслужба міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За заявою американського міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.
"Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID-19 і ефективності вакцин", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Super Gut
показати весь коментар14.08.2021 09:22
+7 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар14.08.2021 09:02
+7 VOLVO XC 70
показати весь коментар14.08.2021 09:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим популизмом: научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективными[112][113].
русский с китайцем - братья на век!
хотя оба варинта подтвердятся...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Потім Воз і їх лакеї - говорили - що вакцини - це рішення проблеми. Тепер виявляється, що вакцинування не вирішує проблеми. І всі обмеження залишаються. Чергова брехня.
Яку брехню нам відкриють через пару років?
Журналисты BBC попробовали выйти на связь с представителями маркетинговой компании Fazze, но электронные письма без ответа вернулись с домена российско-британской компании AdNow, которой, как выяснилось, принадлежит Fazze. ВВС удалось связаться с одним из директоров британского отделения фирмы Эваном Толадеем, но тот рассказал, что к деятельности Fazze не имеет никакого отношения - это предприятие его российского компаньона Станислава Фесенко и еще одного россиянина, которого он не знает.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid
In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients. Cycle threshold values were similar among specimens from patients who were fully vaccinated and those who were not.