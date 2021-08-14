Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, 13 серпня, 161 792 людини були вакциновані від COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 106 206 осіб, повністю імунізовані - 55 586 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Протягом доби працювали 926 мобільних бригад 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації", - випливає з повідомлення.
Також уточнюється, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 644 649 осіб, з них отримали одну дозу - 4 644 647 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 688 903 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Всього проведено 7 333 550 щеплень", - резюмували в МОЗ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона якраз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? Вона навчиться, дайте їй 100 днів.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
В. Юрків.