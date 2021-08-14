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Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ

За минулу добу, 13 серпня, 161 792 людини були вакциновані від COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 106 206 осіб, повністю імунізовані - 55 586 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Протягом доби працювали 926 мобільних бригад 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації", - випливає з повідомлення.

Також уточнюється, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 644 649 осіб, з них отримали одну дозу - 4 644 647 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 688 903 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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"Всього проведено 7 333 550 щеплень", - резюмували в МОЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
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В. Юрків.
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14.08.2021 09:27 Відповісти
Мабуть тільки так і дійде до ЗЕБІЛІВ те що вони накоїли з Україною.
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14.08.2021 09:46 Відповісти
На Одещині чиновники припинили приймати невакцинованих Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ - Цензор.НЕТ 481
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14.08.2021 10:17 Відповісти
А какой смысл принимать зэбилов и пiд-рашек? Вот и припинили! Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9146
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14.08.2021 13:29 Відповісти
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10219609538130864&id=1288205299
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14.08.2021 20:15 Відповісти
 
 