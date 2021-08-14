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Новини Політика України
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Данилюк Олександр (449) НАЗК (1165) Милованов Тимофій (281) Бюро економічної безпеки (199)

Милованов порушив закон, не повідомивши про конфлікт інтересів на відборі глави БЕБ. Рішення комісії про недопуск Данилюка потрібно скасувати, - юркомпанія "Міллер"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Милованов порушив закон, не повідомивши про конфлікт інтересів на відборі глави БЕБ. Рішення комісії про недопуск Данилюка потрібно скасувати, - юркомпанія

29 липня 2021 року комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) своїм рішення не допустила до участі у відборі Олександра Данилюка — колишнього міністра фінансів України та колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Головою комісії є Тимофій Милованов, який порушив закон — не повідомив про наявний у нього конфлікт інтересів. У зв’язку з цим рішення комісії не може вважатися законним.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", інформує Цензор.НЕТ.

Компанія "Міллер" представляє інтереси Олександра Данилюка, який, за твердженням компанії, був незаконно відсторонений від участі в конкурсі на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки.

"Тимофій Милованов неодноразово заявляв про свою прихильність принципам законності і порядку встановлених процедур. Саме з цих міркувань комісія під його головуванням не допустила до участі одного з претендентів. Відповідно, звертаємо увагу компетентних органів на порушення з боку самого голови конкурсної комісії. Тимофій Милованов публічно стверджував про те, що має тривалі і дружні відносини з Олександром Данилюком (приклади - відеозапис телеефіру з 1:47:58 по 1:48:07, повідомлення Тимофія Милованова). Тому при розгляді участі Олександра Данилюка в конкурсі на посаду керівника БЕБ, пан Милованов повинен був повідомити Національне агентство з попередження корупції про наявність конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня (!) з моменту, коли дізнався про такий конфлікт - згідно зі ст. 28 Закону України "про запобігання корупції", - відзначають в компанії.

При цьому підкреслюється, що навпаки, Тимофій Милованов особисто був присутній при розгляді комісією питання допуску до участі в конкурсі Олександра Данилюка.

Читайте: Співбесіду на посаду голови БЕБ пройшли Мельник, Горбаль і Ковчі (оновлено)

"Такі дії голови конкурсної комісії не можна вважати ні законними, ні етичними", - акцентують увагу юристи.

"Сьогодні ми заявили до НАЗК та до Департаменту стратегічних комунікацій Національної поліції України із вимогою здійснення перевірки та складення протоколу про адміністративне правопорушення на Тимофія Милованова. Також ми звернулись до Офісу генерального прокурора з вимогою: 1. Здійснити перевірку вказаної інформації та вжити заходів, відповідно до вимог чинного законодавства України в межах наданих повноважень. 2. За наявності підстав, ініціювати перед НАЗК питання стосовно притягнення Тимофія Милованова до адміністративної відповідальності", - заявили в компанії.

Крім цього, зазначається, що рішення комісії з проведення конкурсу, прийняті з порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції" (а саме - неповідомлення про конфлікт інтересів), підлягають скасуванню.

"У разі відсутності реакції з боку компетентних органів, суспільство відчуватиме брак довіри до майбутнього першого директора єдиного органу, який буде боротися в Україні з економічними (фінансовими) злочинами проти держави, що не може вважатись державним інтересом", - переконані в юридичній компанії.

Також читайте: Данилюк подав позов до суду, щоб зупинити проведення конкурсу на посаду голови БЕБ

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Милованов назвав Данилюка "неадекватним".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Милованов нарушил закон в момент своего рождения.
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14.08.2021 10:27
+13
Для зелені закони не писані.
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14.08.2021 10:27
+7
блд... я просто пригадую, як з-за часів Пороха всі боролися за ці конкурси, і з цим вовчим ОАСКом.. І перемагали же!
А зараз... один ручняк на блаті...
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14.08.2021 10:32
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14.08.2021 10:27 Відповісти
А це вже напряму владний срач- ДВОХ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ В ДЕРЖАВІ (ЄРМАКА йРАЗУМКОВА ) )
https://www.dsnews.ua/politics/ukol-adrenalina-nachnetsya-li-verhovnaya-rada-s-otstavki-razumkova-14082021-433845

Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
В СМИ и соцсетях активно пишут о вероятной отставке спикера парламента. Называют и его сменщика - вице-спикера Руслана Стефанчука. Но стоит ли Дмитрию Разумкову опасаться за свое кресло?......

Разумкову в спикерском кресле очень комфортно, а компромата, способного принудить его к отставке, нет, иначе бы какие-то фрагменты уже гуляли по сети. То есть добровольно Разумков не уйдет, а голосов за его снятие нет. Судя по комментариям "слуг", они не хотят, чтобы конфликт между Офисом президента и лично председателем Рады раскалывал фракцию. Весной журналисты подсчитали, что в условную "группу Разумкова" входит до 10 депутатов монобольшинства. На первый взгляд очень мало, но здесь вопрос надо ставить иначе: сколько "слуг народа" полностью и беспрекословно ориентируется на ОП, а не на внешние группы влияния. Посему если и будет попытка снять спикера, то с высокой долей вероятности она не увенчается успехом. По крайней мере, сейчас. А волны публикаций о скорой отставке Разумкова больше похожи на организованные вбросы - "приветы" из Офиса президента. Чтобы строптивый спикер не расслаблялся и помнил, кто заказывает музыку.
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14.08.2021 12:54 Відповісти
#березовец #ермак #вицепрезидент
Ни один посол не назначается без визы Ермака | Скандальные подробности визита в Вашингтон
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14.08.2021 12:57 Відповісти
Милованов нарушил закон в момент своего рождения.
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14.08.2021 10:27 Відповісти
"Рождённые через *опу не имеют права занимать государственные должности".
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14.08.2021 10:41 Відповісти
його через неї зачали
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14.08.2021 11:27 Відповісти
Для зелені закони не писані.
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14.08.2021 10:27 Відповісти
Зелений планктон формується тільки за законами розвитку біофлори... До homo sapiens це ніякого відношення не має.
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14.08.2021 10:52 Відповісти
в зеле-портновському суді ОАСК вони нічого не докажуть. А тільки там можна визнати цей конкурс нелегітимним, і підкилимним.
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14.08.2021 10:30 Відповісти
блд... я просто пригадую, як з-за часів Пороха всі боролися за ці конкурси, і з цим вовчим ОАСКом.. І перемагали же!
А зараз... один ручняк на блаті...
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14.08.2021 10:32 Відповісти
У ЖЭК-27 и водоканала еще спросите.
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14.08.2021 10:31 Відповісти
Меня поражает то что имея такую тупую харю и мизерный интеллект можно что-то в Штатах преподавать!!!!!!! Мериканцы, совсем збрендили?????
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14.08.2021 10:39 Відповісти
yes
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14.08.2021 10:43 Відповісти
То школа для умственно отсталых, типо зебилов.
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14.08.2021 10:59 Відповісти
знаю школу для умственно впередящих - в саратове она....
вас там научат не тока метко метать коровье дерьмо в цель,
но и жрать его...
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14.08.2021 11:02 Відповісти
есть еще личная просьба - не шлите придурка в Америку - своих проблем через горло...

ну пожалуйста и плиз.
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14.08.2021 10:43 Відповісти
можна вічно дивитись, як тече вода, горить вогонь, та як сруться зелені жаби з гадюками
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14.08.2021 10:46 Відповісти
Смєтуни, ау!
В місті Буринь продовжують залякувати людей!
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2GTN0W4LmsRB1Wdo1QiHHgfeRqBd0ss4ci7ODKf4ZreTUxA_p7Ig0jQ4w&v=McE1FWWi_y0&feature=youtu.be
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14.08.2021 10:46 Відповісти
Плісняві потрібно протягти 300% свого. Того, який не буде помічати "правИльних лЯдей", драти, по команді, "неугодних" та "мудрий" нарід, і носити відкати дерьмаку, чуваку, який працює при ньому презЕдентом, та їх хазяям.
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14.08.2021 10:58 Відповісти
Откуда у Данилюка деньги на топ компанию юридическу? Он же уже 1,5 год безработный
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14.08.2021 10:59 Відповісти
главой бэв, зе-мародеры собираются поставить своего единомышленника - горбаля. Того самого, который работал в опг петуховича и того самого, который голосовал за диктаторские законы! люстрация? Нет, зе-упыри не слышали.
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14.08.2021 11:05 Відповісти
Мены не до вподоби ані зелений Данилюк, ані зелений Мілованов, але сам факт недопуску - тупий! Бо Мілованов каже, що у Данилюка диплома немає, а Данилюк каже, що диплом є, але американський. У нас не визнають дипломи з США? А як же Болонський процес і все таке?
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14.08.2021 11:12 Відповісти
Тимофей Милованов публично утверждал о том, что имеет длительные и дружеские отношения с Александром Данилюком (примеры - видеозапись телеэфира с 1:47:58 по 1:48:07, сообщение Тимофея Милованова). Поэтому при рассмотрении участия Александра Данилюка в конкурсе на должность руководителя БЭБ, господин Милованов должен был сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня (!) с момента, когда узнал о таком конфликте - согласно ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечают в компании.Источник: https://censor.net/ru/n3282743 ===

===== Кто нибудь понял о чём это, и где конфликт интересов? ...... очевидно, что юридическая контора считает, что имеющие длительные и дружественные отношения должны проходить вне конкурса? Милованов порушив закон, не повідомивши про конфлікт інтересів на відборі глави БЕБ. Рішення комісії про недопуск Данилюка потрібно скасувати, - юркомпанія "Міллер" - Цензор.НЕТ 9258
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14.08.2021 11:15 Відповісти
При любом раскладе зелёные проведут на должность тушку, угодную Ермаку.
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14.08.2021 11:35 Відповісти
та вважай, вже провели Мельника
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14.08.2021 12:31 Відповісти
З ким там вова порушив закон, маючи конфлікт інтересів , призначаючи на дуже важливі державні посади сусідку по квартирі, доружбана дєтства , карєша по кварьалній клоунаді...
Ось тепер дивись вова , як підуть справи у юристів Данилюка, дивись уважненько й чекай ...
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14.08.2021 12:39 Відповісти
 
 