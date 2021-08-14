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Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Так званий

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", відповідав за

- організацію агітаційної роботи серед населення;

- схиляння до участі в терористичній організації і підтримку її діяльності;

- пропаганду ідей "русского мира";

- налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації;

- висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР";

- дискредитацію діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.

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Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.

Досудове розслідування у кримінальному прровадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Главное не написали-он задержан или это опять заочный процесс?
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14.08.2021 11:26
+9
Насмешили...Встречный вопрос - когда предстанет ? ))
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14.08.2021 11:25
+5
Внимательно прочитал информацию,но нигде не нашел кто этот ОН или обвиняемый.Где имя фамилия.Или наши суды и прокуратура за наши налоги обвиняют и выносят приговоры ,,облачным,,не существующим в реале виртуальным преступникам которых даже сами и в глаза не видели?
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14.08.2021 11:52
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Насмешили...Встречный вопрос - когда предстанет ? ))
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14.08.2021 11:25 Відповісти
Главное не написали-он задержан или это опять заочный процесс?
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14.08.2021 11:26 Відповісти
сидит тело сидит Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4156
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14.08.2021 11:35 Відповісти
В данный момент его местонахождения неизвестно. Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2096 "Дело" передано в суд, а "тело" где-то носится беззаботно.
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14.08.2021 11:43 Відповісти
если это басе Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1311 то тело упоротое наглухо канабисом Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1311
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14.08.2021 11:48 Відповісти
Один пишет сидит,другая-нет.Но и в самом деле,утомили однотипные статьи.Сначала огромный заголовок про перемогу,потом много текста ни о чем,а в конце мелким почерком,что подозреваемый будет объявлен в международный розыск.Надоели эти расстрелы с отсрочкой исполнения 500 лет.
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14.08.2021 13:09 Відповісти
Так он задержан или заочно судить?
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14.08.2021 11:26 Відповісти
Может смертную казнь вернуть. По особо определенным статьям.
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14.08.2021 11:30 Відповісти
Чуваки себе работу придумывают и премии выписывают. Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7464
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14.08.2021 11:32 Відповісти
Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8810
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14.08.2021 11:33 Відповісти
Вышли на плато. А как же Sputnik-V? Цыплят по осени считают. Самый объективный показатель.
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14.08.2021 12:01 Відповісти
этА сызонный грып...
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14.08.2021 15:33 Відповісти
п...ц, розсміши коміка, 7 сезон
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14.08.2021 11:37 Відповісти
Внимательно прочитал информацию,но нигде не нашел кто этот ОН или обвиняемый.Где имя фамилия.Или наши суды и прокуратура за наши налоги обвиняют и выносят приговоры ,,облачным,,не существующим в реале виртуальным преступникам которых даже сами и в глаза не видели?
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14.08.2021 11:52 Відповісти
Після суду його відразу в депутати в партію «слуга народу» або в жопоблок
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14.08.2021 11:57 Відповісти
Знову заочно? Ну тоді,як завжди,справи,справи йдуть,контора пише...
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14.08.2021 12:14 Відповісти
обменяют. поэтому эти питоры и не боятся
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14.08.2021 12:27 Відповісти
Украинский Моссад над создать, чтобы валил всех врагов государства в любой точке мира и любыми средствами.
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14.08.2021 12:32 Відповісти
Вангую.Дадут условно.
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14.08.2021 12:51 Відповісти
Определить это чмо в камеру к злым неграм( я думаю что с десяток нигеров у нас в стране найдется) и сообщить им что он говорил что все негры питарасы. А то корми его, ***!!!!
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14.08.2021 12:57 Відповісти
Чтобы определить в камеру, его сперва нужно найти и задержать.
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14.08.2021 14:25 Відповісти
А имя есть у этого х/з кого?Разве так сложно подавать полную информацию?Где этот орк сидит уже или его ещё не словили но уже надеятся,что он "предстанет"?
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14.08.2021 13:36 Відповісти
Сперва нужно выяснить, если вообще на свете этот х/з кто. Я не удивлюсь, если наша доблестная прокуратура, для отчётности и премирования, заочно штампуют дела на виртуальных преступников, а суд их заочно осуждает не покладая рук. Сейчас это в тренде : на бумаге арестовывают российские самолёты, осуждают, приговаривают, конфисковывают имущество, Шойгу вызывают на допросы... Больше же заняться в стране нечем, - все реальные следственные и судебные процессы уже завершены. И самое главное, - весь этот титанический труд отлично оплачивается из наших налогов.
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14.08.2021 14:40 Відповісти
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«Донбасский борщ» ( Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4652 ) и «родина Россия»: первоклассникам Донецка подарят особую Азбуку (фото)
Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1600

Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7617

Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1788Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6058

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14.08.2021 13:43 Відповісти
..зебилы из очка государева, у вас зраднык-депутан Аксёнов из Новодонецка, на ~1/430тую определяющий судьбу Украины, ходит без конвоя до сих пор, а вы украинцев своими фантазиями смешите..
походу всё это броуновское движение - перед визитом Говнокомандувача на ковёр к Байдену..
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14.08.2021 16:41 Відповісти
Чёто не понятно совсем. А где имя и фамилия? Или генпрокурор вынесет воображаемый приговор воображаемому преступнику в своей голове? В офисе генпрокурора тоже, наверное, все нещадно обкурюются
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14.08.2021 20:22 Відповісти
да вы с ума сошли! это же - готовый кандидат в ОПу зеленой сопли.....
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15.08.2021 13:21 Відповісти
Це Плахотнюк. Прочитав в ЦН 13.01.2022 р., що йому не дали ніякошо запобіжного заходу і він уже втік в днр
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13.01.2022 22:46 Відповісти
 
 