Так званий "заступник міністра інформації "ДНР", який пропагував "русский мир" і катував полонених, постане перед судом, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", відповідав за

- організацію агітаційної роботи серед населення;

- схиляння до участі в терористичній організації і підтримку її діяльності;

- пропаганду ідей "русского мира";

- налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації;

- висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР";

- дискредитацію діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.

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Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.

Досудове розслідування у кримінальному прровадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.