Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ
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Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної Церкви (ПЦУ).
"У неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - випливає з повідомлення.
Крім цього, підкреслюється, що богослужіння розпочнеться о 09.00. ПЦУ просить духовенство і віруючих враховувати заходи безпеки, які будуть здійснюватися.
Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·12 авг.
Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.
но Варфоломей? - ето шо та особенного! - уважение беспредельное....
любая копейка в Украину на победить кацапию - ето зачет.