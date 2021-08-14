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Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української православної Церкви (ПЦУ).

"У неділю, 22 серпня 2021 р., на території собору Святої Софії в м. Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - випливає з повідомлення.

Крім цього, підкреслюється, що богослужіння розпочнеться о 09.00. ПЦУ просить духовенство і віруючих враховувати заходи безпеки, які будуть здійснюватися.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·12 авг.

Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
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14.08.2021 11:54
+19
Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
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14.08.2021 11:47
+15
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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14.08.2021 11:55
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во пригорит на москве а любитель меринов Пашка на взлёт из Лавры пойдёт на низкую орбиту Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2811
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14.08.2021 11:46 Відповісти
Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
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14.08.2021 11:47 Відповісти
черти из мацковкого патриархата в говно сгорят...
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14.08.2021 11:50 Відповісти
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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14.08.2021 11:55 Відповісти
красні чорти-передасти... де смотрящій новінський?
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14.08.2021 12:40 Відповісти
такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·12 авг.

Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
показати весь коментар
14.08.2021 11:54 Відповісти
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2618
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14.08.2021 11:55 Відповісти
УПЦ(РПЦ) МП,це філія ФСБ в Україні !! Нах...,за порєбрік ,розплідник колорадської гидоти !!!)))
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14.08.2021 12:00 Відповісти
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3132
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14.08.2021 12:01 Відповісти
я католик, ну так местами...
но Варфоломей? - ето шо та особенного! - уважение беспредельное....
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14.08.2021 12:08 Відповісти
вы нехристь?
любая копейка в Украину на победить кацапию - ето зачет.
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14.08.2021 12:27 Відповісти
и святой отец Варфоломей ето хорошо понимает...
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14.08.2021 12:30 Відповісти
Украина и Томос это навсегда а хохмы иудейские о порноактрисе и термосе забудутся.
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14.08.2021 12:13 Відповісти
Цікаво, а Філарета позвуть? Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2451
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14.08.2021 12:19 Відповісти
ага - подмести пол после когда люди поговорят....
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14.08.2021 12:35 Відповісти
Безтомосные сектанты из рпц и их шестерки в Украине нэгодуе...
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14.08.2021 12:46 Відповісти
Божої Благодаті цим Божим Рабам!
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14.08.2021 12:46 Відповісти
************ захлинеться...
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14.08.2021 13:07 Відповісти
Думаю, после такого, колеблющеюся церкви, скорее признают ПЦУ.
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14.08.2021 14:13 Відповісти
Ребята лучшей новости за30 лет я не знал и не слышал!
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14.08.2021 21:54 Відповісти
Московський патріархат організує провокації . До цього треба бути готовими.
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14.08.2021 22:09 Відповісти
 
 