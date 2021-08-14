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ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, -

В окупованій Керчі "управління освіти" збирає особисті дані про неповнолітніх для ФСБ РФ. Мова про дітей від 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу".

На вимогу "начальника управління освіти" директори шкіл передали дані, куди входили ім'я, прізвище, по батькові, число, місяць, рік народження і номер мобільного телефону всіх учнів від 12 до 17 років.

Правозахисник вважає це порушенням права на приватне життя.

"Відповідно до запиту "Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим і місті Севастополі" необхідно 10 серпня 2021 року до 15.00 подати відомості про дітей віком від 12 до 17 років, які навчаються в загальноосвітніх установах міста Керчі, згідно з формою, що додається. Додатково повідомляємо, що повноваженнями органів ФСБ Росії передбачено отримання персональних даних без згоди суб'єкта", - йдеться в листі за підписом "керівника управління освіти" Віктора Дахін.

Директори керченських шкіл виконали це незаконне доручення.

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Як повідомив правозахисник Олександр Сєдов, учні не зобов'язані надавати цю інформацію. Або вони можуть дати недійсний номер або тільки набір випадкових чисел, який схожий на номер телефону.

"Це порушення права на приватне, сімейне життя. Передача особистої інформації третім особам без згоди особи, яка цією інформацією володіє. Це необхідно для того, щоб можна було відстежувати переміщення цих людей, дзвінки цих людей. Наприклад, можна зібрати інформацію про те, хто безпосередньо брав участь у будь-якої акції за номерами мобільних телефонів учасників. І в подальшому, на підставі цього списку, притягувати до відповідальності за чинним російським законодавством", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Готують списки для різних сирій защіщать вялікую і покласти там голову.
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14.08.2021 12:14
+4
Потрібне пушечне мясо на війну в Афган, Сирію, Лівію, ЦАР, Донбас. А ****, родноя гавань трєбуєт
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14.08.2021 12:16
+3
было бы странно, если бы они етого не делали.

кацапня же - а ето лампочка ильича и тотальный контроль над всеми.
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14.08.2021 12:15
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Даже Гестапо в Гитлеровской Германии до этого не додумывалось.
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14.08.2021 12:13 Відповісти
Готують списки для різних сирій защіщать вялікую і покласти там голову.
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14.08.2021 12:14 Відповісти
Шукають перспективних потенціальних працівниць борделів.
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14.08.2021 12:29 Відповісти
Пані зі свого досвіду висновки робить,теж так працевлаштовувалась?
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14.08.2021 12:35 Відповісти
Кацапа, пішла ти нФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3263й! Піди, тебе також перепишуть.
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14.08.2021 12:44 Відповісти
Пані помилились,повію не замовляв. ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 4546
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14.08.2021 12:47 Відповісти
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 2793 З ї-онатами не спілкуюсь.
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14.08.2021 13:02 Відповісти
Шановна, тебе не замовляли! Йди туди, куди відіслали, чи ти вже там? =)
PS: Перекладати на свинопесівську не треба?
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14.08.2021 13:11 Відповісти
Пані теж щльондра? То я вас не замовляв і взагалі з шльондрами не спілкуюсь. Спілкуйтесь між собою у вашому свинарнику.
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14.08.2021 20:06 Відповісти
Ні. Скоріше за все офіційно це боротьба з екстремізмом (згадаємо Керченського стрільця).
А реально це контроль за активністю в інтернеті (щоб Навального не підтримували, чи інших невгодних). Тут головний пункт -- номер мобільного телефона.
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14.08.2021 12:50 Відповісти
было бы странно, если бы они етого не делали.

кацапня же - а ето лампочка ильича и тотальный контроль над всеми.
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14.08.2021 12:15 Відповісти
Потрібне пушечне мясо на війну в Афган, Сирію, Лівію, ЦАР, Донбас. А ****, родноя гавань трєбуєт
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14.08.2021 12:16 Відповісти
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8273
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14.08.2021 12:32 Відповісти
Ща крысчане такие "зато без биндер" (с)
...поверьте -я сама - дочь офицера, не все так однозначно..(с)
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14.08.2021 12:44 Відповісти
Я школьник, мобильного телефона не имею.
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14.08.2021 12:45 Відповісти
А также размер одежды, обуви и противогаза. Война так война.
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14.08.2021 13:12 Відповісти
лучше б они в Керчи сухие вещи для стариков собирали...
хотя... там и старики с подмоченной репутацией (игра слофф если шо)))))
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14.08.2021 13:38 Відповісти
 
 