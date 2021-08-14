Держагентство з туризму звернулося в СБУ через тури з України в окуповану Абхазію: в турфірмі заперечують організацію поїздок
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Державне агентство України з туризму звернулося в Службу безпеки України через ситуацію навколо туристичної фірми "Кулуар" і можливої організації нею турів у непідконтрольний грузинському уряду регіон Абхазія.
Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з туризму в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами і абсолютно не підтримує український бізнес, який в часи прямої збройної агресії Російської Федерації проти України та Грузії здійснює діяльність направлену на підтримку або співпрацю з агресором", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим Державне агентство розвитку туризму звертається до Служби безпеки України з заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України.
Крім того, Держагентство з туризму звернулося до Державної регуляторну служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності.
Водночас, сам оператор заперечує причетність до організації турів до Абхазії, зазначаючи, що надавав туристам лише консультаційні послуги.
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Сказки про информационные услуги чистая отмезка
в Батуми езжайте, там дешево и сердито.
наплевать на госизмену - туристы - от направление...