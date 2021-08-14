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Абхазія (94) Грузія (1419) СБУ (10025) туризм (781)

Держагентство з туризму звернулося в СБУ через тури з України в окуповану Абхазію: в турфірмі заперечують організацію поїздок

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Держагентство з туризму звернулося в СБУ через тури з України в окуповану Абхазію: в турфірмі заперечують організацію поїздок

Державне агентство України з туризму звернулося в Службу безпеки України через ситуацію навколо туристичної фірми "Кулуар" і можливої ​​організації нею турів у непідконтрольний грузинському уряду регіон Абхазія.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з туризму в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами і абсолютно не підтримує український бізнес, який в часи прямої збройної агресії Російської Федерації проти України та Грузії здійснює діяльність направлену на підтримку або співпрацю з агресором", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Державне агентство розвитку туризму звертається до Служби безпеки України з заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України.

Крім того, Держагентство з туризму звернулося до Державної регуляторну служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності.

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Водночас, сам оператор заперечує причетність до організації турів до Абхазії, зазначаючи, що надавав туристам лише консультаційні послуги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
турфирма в отрицалово пошла. Наверное, собирают оброк, чтобы дело замять
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14.08.2021 12:58
+7
теперь если ниче "не найдут", понятно, что мздой откупились ибо фирмочка таки туры в Абхазию проводили.
Сказки про информационные услуги чистая отмезка
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14.08.2021 13:06
+5
Арахамия- это абисинкий еврей (иначе горский жид, как и вЕликий пушкин), оно сбежало из места своего жительства при наступлении параши. Оно- есть обычным коллаборантом и приспособленцем, как впрочем и Найем - кому интересно гугле.
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14.08.2021 14:22
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Найкоротший подав приклад і почалось.
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14.08.2021 12:57 Відповісти
турфирма в отрицалово пошла. Наверное, собирают оброк, чтобы дело замять
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14.08.2021 12:58 Відповісти
теперь если ниче "не найдут", понятно, что мздой откупились ибо фирмочка таки туры в Абхазию проводили.
Сказки про информационные услуги чистая отмезка
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14.08.2021 13:06 Відповісти
Лошари туристичні, кому ви впарюєте? Піймали за я-я, так здохніть.
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14.08.2021 13:06 Відповісти
какой дурак туда поедет? там все развалено с 93го года, когда туда пришел рюзьке мир.
в Батуми езжайте, там дешево и сердито.
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14.08.2021 13:09 Відповісти
Батуми, Сухуми, какая разницца...
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14.08.2021 13:18 Відповісти
немедленно бросить все силы на расследование беспрецендентного случая!
наплевать на госизмену - туристы - от направление...
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14.08.2021 13:13 Відповісти
Как нах? Абхезы ж наши люди, Арахамия свой в доску!
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14.08.2021 13:17 Відповісти
Арахамия- это абисинкий еврей (иначе горский жид, как и вЕликий пушкин), оно сбежало из места своего жительства при наступлении параши. Оно- есть обычным коллаборантом и приспособленцем, как впрочем и Найем - кому интересно гугле.
показати весь коментар
14.08.2021 14:22 Відповісти
Найема, вернее двух надо отправить на родину, пусть там воюют.
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14.08.2021 14:24 Відповісти
Они воевать?! Их же талибы сразу казнят за вероотступничество
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14.08.2021 17:31 Відповісти
А що там дивитися ,на стадо Арахамій ???)))
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14.08.2021 13:19 Відповісти
покемона надо кормить вовремя, а то заорет опять и вдруг...
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14.08.2021 13:28 Відповісти
Ага нащі ,,Вагнеровці,, їдуть в туристичну поїздку по круїзу ,,их там нету,, і ніхто про це незнає,ні СБУ ні МІД ні МВД.Думаю що про цих круїзників і всю інформацію стерли.
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14.08.2021 13:28 Відповісти
 
 