"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк прокоментував спільне фото з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, зазначивши, що не знає, хто це така.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru

Зазначимо, що після завершення Олімпіади в Токіо російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала спільне фото з Беленюком, зроблене після Олімпіади в Ріо в 2016 році.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, бо я не стежу за контекстом політичних подій у Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно. По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина. Я йду по вулиці, зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - сказав Беленюк.

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