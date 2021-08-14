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Новини Суспільство
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Беленюк Жан (57) Скабєєва (45)

"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк прокоментував спільне фото з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, зазначивши, що не знає, хто це така.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru

Зазначимо, що після завершення Олімпіади в Токіо російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала спільне фото з Беленюком, зроблене після Олімпіади в Ріо в 2016 році.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, бо я не стежу за контекстом політичних подій у Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно. По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина. Я йду по вулиці, зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - сказав Беленюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вали в Африку!" - група молодиків у центрі Києва намагалася спровокувати на конфлікт олімпійського чемпіона Беленюка

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+97
Величезні букви РОССИЯ на її мікрофоні також не зміг прочитати?
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14.08.2021 13:13
+62
Микрофоны вне политики
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14.08.2021 13:15
+49
Беленюк про "громадянську війну" в Україні.

https://twitter.com/highlander_free/status/1426444679856414722

Те ж саме, що каже скабеева.
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14.08.2021 13:16
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за 10 грн такую хиба нести
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14.08.2021 15:41 Відповісти
Фотошоп же. Посмотрите на руку, которой скарабеева приобнимает Жана - она чëрная.
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14.08.2021 15:47 Відповісти
вона в ТІНІ!
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14.08.2021 16:10 Відповісти
А рост? У Беленюка - 175 см, а у скабеевой- 177см?
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14.08.2021 16:20 Відповісти
Если не быть диванным тролем, и не проводить все время в интернете (потому что работать леньки), ради оставления патриотических остроумных сообщений, то реально хер знает как выглядит та Скабеева. Имя слышал, а увидел впервые в этой новости. Тоже самое касается и Соловьева и прочих **************, включая наших украинских. Возможно кто по телеку видел конечно, но не все имеют желание смотреть такие программы, как москальские так и украинские, ибо чуши там больше чем правды, расчитаны программы на шизофрнников.
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14.08.2021 15:47 Відповісти
Наезд на Беленюка начался после его критики чиновников МинСпорта. Видно же , что это организованная травля . Если он продолжит бороться с мафией в МинСпорте , то будет еще более яркое и шумное продолжение в его адресс.
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14.08.2021 16:08 Відповісти
"он продолжит бороться с мафией в МинСпорте"

Мабуть він веде боротьбу з мафією вночі "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 2354 , бо у Верховній Раді він висипається"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 8849

"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9188
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16.08.2021 01:21 Відповісти
може скабеева пообицяла йому, що визьме в рота
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14.08.2021 15:57 Відповісти
Лоханулся маленько Жан с этой фоткой. Понятно, что подбежала эта ********** , начала примазываться и расхваливать и просить фоточку на память , такая вся мелкая и жалкая - он и пожалел ее. Она ж на фото в пуп ему дышит , излучает щенячий восторг . В студии она уже другая , на каблучищах, наглая,с бешеным оскалом.
Для Беленюка это должно стать уроком.
Но гонят сейчас на него боты по заказу чиновников из МинСпорта , которых он раскритиковал за Олимпиаду. Только самые тупые не видят после чего начался наезд на Жана в СМИ!
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14.08.2021 16:03 Відповісти
Наезд начался, когда он завоевал золотую медаль для Украины.
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14.08.2021 16:18 Відповісти
И станцевал гопака.
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14.08.2021 16:41 Відповісти
когда это открыло рот в защиту обнимашке с кацапами "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 7395 вот и всплыло за борцуху "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9147
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14.08.2021 19:08 Відповісти
а ещё у ********** есть и фотка с телохранителем Лукашенки, где она дышит тому в пуп, при её попытке напасть на Пороха с унитазными вопросами..
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14.08.2021 16:35 Відповісти
Підкралося, кляте стерво
Й на дурняк знялося.
А мені платити гроші
За обох прийшлося.
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14.08.2021 17:08 Відповісти
От дэбылам больше нечего, как доколупываться до золотого чемпиона Украины)))
Ну на то они и дэбылы))))))))))))))))))
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14.08.2021 18:07 Відповісти
Я не я и скабеева не моя. А чего вы ещё ждали от "Слуги урода"?
ВСЕ те, кто стал членом этой ЗЕлёной ОПГ просто циничные подонки, и ни какие их регалии, настоящие и прошлые, этого не изменят.
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14.08.2021 18:31 Відповісти
при совке даже подобного не было "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 672 "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 2977 "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 3200
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14.08.2021 19:29 Відповісти
Т.е., он, вместо того, что бы исполнять свои обязанности депутата ВР в сессионном зале, тренировался в спортзале, за депутатскую зарплату и остальные ништяки, которые ему выдаются за мой счёт,. Вопрос, - а нахера мне такой депутат, который вместо законотворчества занимается в спортзале?
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14.08.2021 19:47 Відповісти
сраный зольдат ЖАН принес для УКРАИНЫ своей победой больше пользы чем вся опозажопная фракция в РАДЕ во главе с медведчуком и его членососом кывой
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15.08.2021 07:58 Відповісти
С учётом того, что он не служил в ВСУ вы правы в том, что ЖАН сраный зольдат.
И тут вопрос не в том, кто, сколько и какого качества своего навоза выдал для удобрения полей, он или вонючки из ОПЗЖ, а в том, что он или в спортзале пыжиться или в сессионном зале работает. Он или спортсмен или депутат. А мне депутат который не работает в сессионном зале, а стоит в партере на ковре, или скачет по сцене изображая пение ртом, не нужен.
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15.08.2021 08:36 Відповісти
еще раз тебе хочу пояснить . я больше 20лет отдал своих лучших лет службе в всу и мне понятно все о чем ты пишеш --- ты гандон штопаный --- это первое . ЖАН ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН --- это вторе ---- и ты **** даже портянки стирать ЖАНУ БЕЛЕНЮКУ не достоин --- это третье . ЖАН молодой украинский парень . и за такими как он будущее --- он хоть и темнокожий но владеет украинским лучше чем ты сраный зольдат или я старый солдат --- техник по ракетному вооружению
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15.08.2021 17:34 Відповісти
Ещё раз поясняю, "служившему" в ВСУ и стиравшему все 20 лет портянки, которые отменили ещё в 2007 году, и видимо поэтому пишущему тут настолько безграмотно, что появляется уверенность в том, что служили вы на свинарнике срочную службу, или прапорщиком при том же свинарнике за ТЭЧ по вооружению, и по этой причине не понимающий того, что здесь я не обсуждаю ни цвет кожи и форму черепа ни наличие регалий от значка ГТО до медали олимпийской данного персонажа, который получаю из МОЕГО кармана зарплату депутата ВР и остальные надбавки, вместо того, что бы заниматься законотворчеством занимается спортом. Так доходчиво, прапорщик? "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 6122
Если и так не понятно, то я охотно, с учётом вашей умственной недоразвитости, поясню это ещё раз. "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 6703
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15.08.2021 18:24 Відповісти
ну со свинарником ты насмешил и значком гто тоже . я прекрасно понимаю о чем ты блееш --- ты не рви свой пердак --- за пропуски заседаний в РАДЕ денег депутаты не получают . так шо твой карман не обеднеет . можеш еще насочинять всякой херни --- ты мне просто омерзителен и неинтересен ---- от тебя воняет ********** и соловьиным пометом
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16.08.2021 07:19 Відповісти
Прапорщик, с чего такая истерика, партянконосец вы наш, почётный? "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9942
К слову, откуда вы знаете, что этот Слуга урода не работающий в области законотворчества но получающий за это деньги из МОЕГО кармана, беленюк, носит портянки? "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 5204
Уж не подрабатываете ли вы, после своей "службы" в ВСУ у него прачкой?

За кого вы голосовали не спращиваю, т.к. это и так ясно. "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9054
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16.08.2021 08:40 Відповісти
"Т.е., он, вместо того, что бы исполнять свои обязанности депутата ВР в сессионном зале"

А он их исполняет по-своему. "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 6968
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16.08.2021 01:25 Відповісти
"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 743 Устал радёмый, сморило "законотворца". "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 5421
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16.08.2021 08:42 Відповісти
А фото гадостное.
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14.08.2021 19:47 Відповісти
Это фотошоп
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15.08.2021 07:15 Відповісти
Я зн одне : росія - гамно , Україна - понад усе , Беленюк - красава і молодець., путін - х у й л о . ********* - взагалі зливний бачок на параші .
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14.08.2021 18:46 Відповісти
А , іще знаю що хороший москаль - мертвий москаль . Оце я чітко знаю .
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14.08.2021 18:48 Відповісти
Добре, але небагато. Непогано було б, Віталію, поміркувати над обгрунтуванням. Для себе
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15.08.2021 05:55 Відповісти
Кретины и тупые идиоты, которые по сути своей ничтожное чмо, наезжающее на Магучих! Вы хоть бы полистали кацапские форумы. Там не хвалят Магучих за то, что сфоткалась с россиянкой. Там радуются, что есть дебилы (лже)украинцы, которые чморят спортсменку в сети за то, что сделала селфи с кацпкой.

Тупая вышевата? Понимаете? Кацапы радуются, что у нас внутри очередной срач.

Подумайте, почему кацапы не наезжают на свою чемпионку за то, что она сфотографировалась с "бандеровкой".

А мы на свою гнобим?
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14.08.2021 19:32 Відповісти
а вона "своя"? в Україні повно 5 колони.
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14.08.2021 20:03 Відповісти
То провокатор. Кацап. Нижче читайте.
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14.08.2021 21:27 Відповісти
Переглядав. За т е її й хвалять. Так що- ти киздиш, ЯПовець. І нік у ЯПівського українця, батька АТОшника стирив. Так, я про Вольдемара.
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14.08.2021 21:26 Відповісти
Как же мне пох ,что пишут свинособаки на своих форумах...аж "неудобно" как то )))))
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14.08.2021 22:33 Відповісти
Ну и? Кто виноват? Кацап или тупое "вне политики"
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15.08.2021 13:57 Відповісти
що ви накинулися? може він у 2016 ще читати не вмів?
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14.08.2021 20:02 Відповісти
"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 8871
"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 5043
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15.08.2021 01:07 Відповісти
Это фотошоп. Он в форме 2021 года. Это не 2016 год. И вообще она выше Беленюка на 2 см. Ее рост 177 см. Беленюка - 177 см. Можете проверить в интернете
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15.08.2021 07:18 Відповісти
Надпись на микрофоне не с его стороны - это же очевидно !
Он думал, подошла российская журналистка, но не знал, что така конченая ******,
как эта Скабеева ?
Он думал, что делает рекламу для Украины.
А она знала, что делает пропаганду для России.
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14.08.2021 21:45 Відповісти
Это фотошоп - правая рука скабеевой, которой она обнимает Беленюка - африканки, с черной кожей .
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15.08.2021 07:20 Відповісти
Ольгинским "умникам" было лень заморачиваться (1-2 минуты работы на компьютере).
Теперь получился зашквар.
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15.08.2021 08:06 Відповісти
зебилы понавибирали "политиков" с одной извилиной=) гы-гы
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14.08.2021 22:22 Відповісти
да это позор какой-то... "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 2611
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14.08.2021 22:30 Відповісти
Для скабеевой позор. Но с нее как с гуся вода. Она считает гопак, который станцевал Беленюк после получения золотой медали, русской присядкой. 😁
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15.08.2021 07:22 Відповісти
русская присядка --- ЭТО КОГДА ПОСЛЕ ПЯТОГО ФЛАКОНА БОЯРЫШНИКА ---- ****** В БАГНЮКУ
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15.08.2021 08:01 Відповісти
люди иногда меняются...
если сильно притворяются "Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 7328
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14.08.2021 22:59 Відповісти
Вали в Африку обезьяна конченная
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14.08.2021 23:40 Відповісти
Сиди на пляшці мовчки,москворотий півень
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15.08.2021 00:16 Відповісти
Золотого призёра Олимпиады охотно примет любая страна.
В отличие от жалких заробитчан с чешскими флажками.
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15.08.2021 00:21 Відповісти
Беленюк - наш депутат. Ему и ВР хватает работы.
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15.08.2021 07:23 Відповісти
Ти херні не неси. Кожен повинен відповідати за свої слова і дії. Він просто виявився дибілом. Сила не значить розум.
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15.08.2021 13:39 Відповісти
"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 2238
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15.08.2021 04:52 Відповісти
все так говорят.... поматоросил и бросил а детей кто растить будет?
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15.08.2021 06:33 Відповісти
Детей будет растить темнокожая девушка, которая обнимает Беленюка за талию.
Скабееву туда вставили, а про чёрную руку забыли, или решили, что сойдёт.
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15.08.2021 08:09 Відповісти
То есть, надпись Россия, на микрофоне, его никак не смутила?
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15.08.2021 06:33 Відповісти
Это фотошоп. То есть никакого микрофона и тем более скабеевой не было. А был какой- то африканский подросток или девочка ростом ниже Беленюка. А эта скандалистка имеет рост 177 см, при росте Беленюка 175 см. И рука правая у скабеевой - африканки с черной кожей. Почернела?
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15.08.2021 07:28 Відповісти
Ти що несеш?????????? Він же сам що це було!
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15.08.2021 13:54 Відповісти
Что вы к негру придолбались, он обычный негритос.Там вся партия зедебилов такая, раздает интервью парашистым каналам ,дружит с бандитом и самозванцем бульбофюрером,а у главаря этой шоблы ,убийцы наших солдат ,та сторон Торговец ******** из абхазии вон призывает взять опыт управления страной у китайских коммунистов, так что негритос ,это так тупое недоразумение, ходячий рекламный щит от зедебилов.
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15.08.2021 07:58 Відповісти
Треба було Жану показати Скабеєвій свій мікрофон.
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15.08.2021 08:32 Відповісти
Как уже усики всякого покроя задрали. Еще и дурака начали включать, мол не знал... Незнание не освобождает от ответственности... Мабуть, это хотели донести ватану активисты, мол нефиг шастать...
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15.08.2021 08:37 Відповісти
А мікрофон з написом Расійя йому нічого не натякнув ?
Чи в 2016 Беленюк ще не знав про війну з ними ?
От же...які брехуни і спортсмени.
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15.08.2021 08:39 Відповісти
Человек за Украину золото вырвал и нигде нибудь,а в Японии,а эти гомесы гнобят его!!! Ублюдки и шавки политические!!!!
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15.08.2021 08:56 Відповісти
Мені пох його медаль!!! Тебе шавку треба до могили солдата підвести, щоб ти в очі дітей, дружин, матерів це сказав!
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15.08.2021 13:52 Відповісти
На куй пішов , разом з дибілом Беленюком. Тварі
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16.08.2021 08:21 Відповісти
Може ще з потапом штани скинеш перед кацапами, шваль епана. Ублюдок
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16.08.2021 08:23 Відповісти
Може ще ти за дружбу з кацапами? Тварь
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16.08.2021 08:26 Відповісти
Беленюк - дурбеленик (укр.).
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15.08.2021 09:02 Відповісти
Не виноватая я ! ))"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою - Цензор.НЕТ 9722
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15.08.2021 10:58 Відповісти
Молодчики каже напали... Прямо після публікації фото, от брехло зелене.
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15.08.2021 11:43 Відповісти
Он ее принял за дворничиху .Невозможно всех агентов плешивого сморчка знать в лицо.Если заранее не предупрежден.Беленюк -молоток.Ему похвих єта квакающая лягушка.
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15.08.2021 11:59 Відповісти
так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно.Источник: https://censor.net/ru/n3282758

Поэтому когда меня будут грабить и бить морду я не обращу на это внимание и не буду следить за бандитами.
Главное грамотно и вовремя прославлять Великого Президента.
пох*ист Беленюк.
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15.08.2021 12:22 Відповісти
Коли вже цим... одне тільки приходить - проституткам ( тим, що поза політикою - артистам, спортсменам і ін.) дійде, що КАЦАПИ РОСІЯНИ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ!!!!! Вони принесли смерть і горе на нашу землю ! Одне с_ка штани знімає, інше бл... дебільне з ****** пунінською фоткається.... Взяти бл... одне з іншим, підвести до могили солата, і пи_дити об граніт їб_льником, щоб тварина на все життя запамятало.
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15.08.2021 13:50 Відповісти
"Виріс у Києві, ходив в украънську школу. Мати українка. Має право." Ваш допис за 15.08.21 14:45
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17.08.2021 16:23 Відповісти
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