"Я не знаю, хто це така", - Беленюк про фото з російською пропагандисткою Скабєєвою
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Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради України Жан Беленюк прокоментував спільне фото з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, зазначивши, що не знає, хто це така.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sports.ru
Зазначимо, що після завершення Олімпіади в Токіо російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала спільне фото з Беленюком, зроблене після Олімпіади в Ріо в 2016 році.
"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, бо я не стежу за контекстом політичних подій у Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно. По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина. Я йду по вулиці, зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" - сказав Беленюк.
Будь ласка, зачекайте...
Мабуть він веде боротьбу з мафією вночі , бо у Верховній Раді він висипається
Для Беленюка это должно стать уроком.
Но гонят сейчас на него боты по заказу чиновников из МинСпорта , которых он раскритиковал за Олимпиаду. Только самые тупые не видят после чего начался наезд на Жана в СМИ!
Й на дурняк знялося.
А мені платити гроші
За обох прийшлося.
Ну на то они и дэбылы))))))))))))))))))
ВСЕ те, кто стал членом этой ЗЕлёной ОПГ просто циничные подонки, и ни какие их регалии, настоящие и прошлые, этого не изменят.
И тут вопрос не в том, кто, сколько и какого качества своего навоза выдал для удобрения полей, он или вонючки из ОПЗЖ, а в том, что он или в спортзале пыжиться или в сессионном зале работает. Он или спортсмен или депутат. А мне депутат который не работает в сессионном зале, а стоит в партере на ковре, или скачет по сцене изображая пение ртом, не нужен.
Если и так не понятно, то я охотно, с учётом вашей умственной недоразвитости, поясню это ещё раз.
К слову, откуда вы знаете, что этот Слуга урода не работающий в области законотворчества но получающий за это деньги из МОЕГО кармана, беленюк, носит портянки?
Уж не подрабатываете ли вы, после своей "службы" в ВСУ у него прачкой?
За кого вы голосовали не спращиваю, т.к. это и так ясно.
А он их исполняет по-своему.
Тупая вышевата? Понимаете? Кацапы радуются, что у нас внутри очередной срач.
Подумайте, почему кацапы не наезжают на свою чемпионку за то, что она сфотографировалась с "бандеровкой".
А мы на свою гнобим?
Он думал, подошла российская журналистка, но не знал, что така конченая ******,
как эта Скабеева ?
Он думал, что делает рекламу для Украины.
А она знала, что делает пропаганду для России.
Теперь получился зашквар.
если сильно притворяются
В отличие от жалких заробитчан с чешскими флажками.
Скабееву туда вставили, а про чёрную руку забыли, или решили, что сойдёт.
Чи в 2016 Беленюк ще не знав про війну з ними ?
От же...які брехуни і спортсмени.
Поэтому когда меня будут грабить и бить морду я не обращу на это внимание и не буду следить за бандитами.
Главное грамотно и вовремя прославлять Великого Президента.
пох*ист Беленюк.