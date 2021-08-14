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За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 198 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 198 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 198 хворих коронавірусів. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Загалом, з початку пандемії в Києві – 5257 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221 129", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 121 жінка віком від 21 до 86 років, 69 чоловіків віком від 18 до 82 років. А також 4 дівчинки від 5 до 12 років і 4 хлопчики від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус. А також 20 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 310 людей. Загалом коронавірус подолали 214 009 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Солом’янському – 45 та в Святошинському районі – 29 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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следите за бубой, киевляне - тварюка редкая, криворогатая...
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14.08.2021 14:06 Відповісти
по человечески если - я бы отозвал етот зеленый Дисней ленд от слова совсeм.
ну нет никого в Белом Доме кроме уборщиц и Джо......
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14.08.2021 14:11 Відповісти
Джо сейчас живет там..
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14.08.2021 14:13 Відповісти
самая лучшая вакцина правдивая статистика. Шо ковид аферисты нечем крыть Клычка.
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14.08.2021 14:22 Відповісти
 
 