"Зупинимо капітуляцію": під ОП кордони поліції, підійшов Нацкорпус, почалися сутички. ФОТОрепортаж і ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
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Сьогодні, 14 серпня о 13:00 під Офісом Президента, де зараз продовжують монтувати дитячий майданчик, мала початися акція "Зупинимо капітуляцію".
Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ, які перебувають на заявленому місці проведення акції.
За інформацією наших кореспондентів, всі підходи до ОПУ перекриті правоохоронцями.
15.00. Представники Нацкорпусу вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського. Колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.
14.33. Сутички припинилися, принаймні на час, виступають представники Нацкорпусу.
14.25. Після початку протистояння частина людей, які прийшли на акцію, відійшла на Інститутську, зокрема, це люди з дітьми. Велика частина залишається на Банковій біля кордонів, поки скандують і палять димові шашки. Мітингувальники кричать "Разом і до кінця". Частина представників Нацкорпусу залишилася умовно заблокована між поліцейськими. Вони залишаються в оточенні, інших учасників протесту до них не пускають. Також на вул. Банкову приїхала швидка з мигалками. В той же час не відомо, чи є постраждалі.
14.15. Почалися сутички з поліцією, представники Нацкорпусу палять димові шашки. Чути удари. Мітингувальники скандують "Ганьба". З усіх боків підтягуються правоохоронці.
14.10. Правоохоронці повідомили мітингувальників, що їх пропустять тільки після перевірки. Ті почали сперечатися з представниками поліції.
14.05.Колона підходить до ОП, скандують "Україна понад усе!" і "Свободу патріотам". Нацкорпус несе банер "Сьогодні нас - завтра всю країну".
14:00.На Банкову під'їхав пікап з декількома ветеранами "Азова", вони припаркувалися поруч з поліцейським загородженням. Також чутно, що до ОП нарешті наближається колона мітингувальників.
13:50.Готовність правоохоронців контролює глава Нацполіції Ігор Клименко на місці проведення акції.
13:40. До ОП під'їхала пожежна спецтехніка, до будівлі також пройшов загін рятувальників з вогнегасниками. Протестувальників тим часом на місці як і раніше немає.
Станом на 13:25 на підходах до ОП виставлені кордони поліції, безпосередньо перед будівлею вони стоять у три ряди - ряд "поліції діалогу", далі - два ряди поліцейських в бронежилетах, захисті рук і ніг, з касками. За спиною поліції в кілька рядів припарковані машини з мигалками. Також навколо офісу, як на вулиці Інститутській, так і у дворах, припарковані десятки вантажних машин з можливим підкріпленням. Автоматичної зброї у поліцейських немає - принаймні, на увазі. Їм видали кийки.
Протестувальників на прилеглих до ОП вулицях немає, тільки журналісти. Поліція обговорює можливе посилення лінії "оборони" біля будівлі в разі спроби її прорвати. Також з радіопереговорів МВС чутно, що колона НК, ймовірно, підійде з боку Майдану.
"Влада Зеленського вивела на новий рівень репресії проти українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Їх виставляють бандитами і рекетирами, спеціально формуючи негативний образ в суспільстві та дискредитуючи все патріотичне середовище... Влада готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів – імплементації так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та подачі води до окупованого Криму на вимогу Путіна", - сказано в заяві організаторів акції.
"Враховуючи ту загрозливу ситуацію, яку ми бачимо сьогодні – загрозливу насамперед для безпеки нашої держави – ми закликаємо всі українські національні сили до гуртування задля недопущення капітуляції України", - слід далі.
В акції заявили готовність брати участь Національний Корпус, "Свобода", "Рух ветеранів України", "Державницька ініціатива Яроша", "Автомайдан" та інші.
ФОТО: Лера Бурлакова і Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Хіба вам повилазило : щодень хтось як не підриає себе .так спалює .або викидається з вікон від витівок КДБ--шної мразоти на місцях.../А їм . зайдам--манкуртам. лише одне : --Да какая разница.../ Добряче мабуть розкошелюються кремлівські емісари за помийки на голову протестувальників... Прикро : про мітинг заздалегідь знали всі ФСБ--шно--СБУ-ш ні агенти на місцях/ і відповідно--реагували../ . а ось широкий загал аж нічого не чув...
Так, ви були не один, разом з вами діяли дурний Гордон, провокатор Бігус, зрадники Аваков, Найем, Лещенко, російські холуї Мураєв, Рабінович.
Кайтеся!
Знаю по опыту Литвы. В тяжёлые для нас 1990-1991 г. под националистов работало много бывших тайных агентов КГБ.
Вот только когда рванула панэпидемия Ковид-19, то страны ЕС позакрывались друг от друга, как устрицы, в своих раковинах и каждый вытягивал ситуацию самостоятельно.
А когда появились вакцины, то первыми их скупили те страны, что побогаче - чистейшей воды национализм.
И можно подумать, что в наших, других партиях и политических проектах мало тайных агентов ВЧК - их там полно, это обычная практика Российской империи, вспомнить хотя бы "Азефа", который был членом ЦК партии Эссеров.
@tZEinform
Приходить митинговать нужно будет 22, когда Меркель привезет Вове обещание 1,5 млрд. евро в обмен на сдачу с потрохами. Но что то нам подсказывает, что в этот день будет тихо-тихо ...)
- Какую роль сыграл обмен с беркутовцами перед новым 2020 годом?
- Т. н. обмен дезорганизовал и дискредитировал ключевой судебный процесс. Процедура находится далеко за рамками закона - для этого даже придумали новую норму: политико-правовое решение. Базовые основы уголовного права и процесса нарушены, произошло вмешательство в совершение правосудия и все причастные к этому, я надеюсь, когда-то будут привлечены к ответственности.
- Как вы оцениваете действия тогдашнего Генпрокурора Р. Рабошапки?
- 20 декабря Рябошапка дал письменные указания нижестоящим прокурорам изменить меру пресечения обвиняемым, которых РФ требовала на обмен (с ареста на личное обязательство) аргументируя тем, что между Украиной и РФ достигнута такая договоренность. Генеральный прокурор дал прокурору в уголовном производстве указание, чем подорвал их процессуальную независимость, установленную законом.
Поскольку прокуроры, которые вели дело в суде с 2015 года, отказались выполнить его указание, Рябошапка изменил группу прокуроров специально для заседания в суде апелляционной инстанции. Такое, «изменение», также не имеет ничего общего УПК.
Наиболее мерзко в его поведении - манипулирование вопросом узников РФ. Путинскому ФСБ нужно было забрать конкретных персонажей - непосредственных исполнителей теракта. Этим достигли как минимум две цели - развалили судебный процесс, продемонстрировали, что именно они контролируют ситуацию - держат слово, «своих не бросают». Фактически Путин забрал - своих подельников. И это огромный минус Украине, минус нашему гражданскому обществу, которое позволило изнасиловать собственное правосудие примитивным способом.
Путин реализовал эту схему не только руками Рябошапки, но и его зама В. Чумака. Основная же ответственность - на президенте В. Зеленском. Принимая политическое решение, он был обязан узнать о его правовых последствиях.
Кроме того, Украина даже не смогла извлечь минимальные позитивы из этого «обмена». Ключевые, для ФСБ фигуры обменяли на тех, кого решили отдать Украине. Достаточно вспомнить, как попавшие на обмен опознали среди переданных в Украину вместе с ними тех персонажей, которые их пытали в «ДНР» (о чем писал сайт «ОРД» - Прим. Ред) - вот так в Москве постебались над нами.
- А почему двое «беркутовцев» вернулись?
- Они не вернулись, а их отправили назад для выполнения конкретной задачи в судебном процессе. Думаю, они были возвращены ФСБ сюда, чтобы помогать адвокатам дискредитировать и разрушать процесс, сделать его максимально деструктивным.
По итогам «обмена» они поняли, что все гарантии Путина работают, им оплачивают «молчание», предоставили своих адвокатов, и так далее. Но главное - обвиняемые согласились вернуться, потому что знали, что им уже ничего не грозит ...
https://ord-ua.com/2021/08/13/dejstvija-gruppy-parasjuka-sdelali-vozmozhnymi-massovye-rasstrely-advokat-semej-nebesnoj-sotni/
Й тепер 100 відсотковий Рябошапка зі своїм бувшим замом Чумаком, як використані зєРмаковщиною ГА(Р)ДОНИ намагаються будувати з Клімкіним нову политичну демсилу ??? ТВАРЮКИ!!!
Хіба не соромно совєцькою зброєю воювати таким героям?
ермак-Козырь вместе с демченко, татаровым и портновым и руководимым ими никчемный зе,- злейшие враги Украины, предают её в ежечасном режиме и работают на стороне путина-убийцы.
Никакого особого статуса для оккупированных роSSией территорий, никакой формулы Штайнмаера, никаких выборов. Поражение в правах для всех жителей ОРДЛО на 20 лет пока не вырастет новое поколение при Украине.
Нужно готовить протест к приезду меркель, как главного спонсора (СП2) убийств украинцев!
"Полиция возле ОП защищает обосцавшегося петуха в косоворотке"
- фрау штази попробует уговорить зюзю на мяхкую медленную капитуляцию видимо поэтап-
ную (кластерную скажем так) и не боятся улицы- побузят трошки и разойдутся но зюзе страш
но за свой драгоценный тухес и на всяк случай он выводит нацгвардию из мвд под своё муд-
рое руководство..... таки дела малята.... вова готовит войска дать улице бой....