"Зупинимо капітуляцію": під ОП кордони поліції, підійшов Нацкорпус, почалися сутички. ФОТОрепортаж і ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Сьогодні, 14 серпня о 13:00 під Офісом Президента, де зараз продовжують монтувати дитячий майданчик, мала початися акція "Зупинимо капітуляцію".

Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ, які перебувають на заявленому місці проведення акції.

За інформацією наших кореспондентів, всі підходи до ОПУ перекриті правоохоронцями.

15.00. Представники Нацкорпусу вишикувалися в колону і вирушили на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського. Колона рухається до вул. Грушевського в супроводі правоохоронців.

14.33. Сутички припинилися, принаймні на час, виступають представники Нацкорпусу.

14.25. Після початку протистояння частина людей, які прийшли на акцію, відійшла на Інститутську, зокрема, це люди з дітьми. Велика частина залишається на Банковій біля кордонів, поки скандують і палять димові шашки. Мітингувальники кричать "Разом і до кінця". Частина представників Нацкорпусу залишилася умовно заблокована між поліцейськими. Вони залишаються в оточенні, інших учасників протесту до них не пускають. Також на вул. Банкову приїхала швидка з мигалками. В той же час не відомо, чи є постраждалі.







14.15. Почалися сутички з поліцією, представники Нацкорпусу палять димові шашки. Чути удари. Мітингувальники скандують "Ганьба". З усіх боків підтягуються правоохоронці.







14.10. Правоохоронці повідомили мітингувальників, що їх пропустять тільки після перевірки. Ті почали сперечатися з представниками поліції.











14.05.Колона підходить до ОП, скандують "Україна понад усе!" і "Свободу патріотам". Нацкорпус несе банер "Сьогодні нас - завтра всю країну".









14:00.На Банкову під'їхав пікап з декількома ветеранами "Азова", вони припаркувалися поруч з поліцейським загородженням. Також чутно, що до ОП нарешті наближається колона мітингувальників.

13:50.Готовність правоохоронців контролює глава Нацполіції Ігор Клименко на місці проведення акції.







13:40. До ОП під'їхала пожежна спецтехніка, до будівлі також пройшов загін рятувальників з вогнегасниками. Протестувальників тим часом на місці як і раніше немає.





Станом на 13:25 на підходах до ОП виставлені кордони поліції, безпосередньо перед будівлею вони стоять у три ряди - ряд "поліції діалогу", далі - два ряди поліцейських в бронежилетах, захисті рук і ніг, з касками. За спиною поліції в кілька рядів припарковані машини з мигалками. Також навколо офісу, як на вулиці Інститутській, так і у дворах, припарковані десятки вантажних машин з можливим підкріпленням. Автоматичної зброї у поліцейських немає - принаймні, на увазі. Їм видали кийки.

Протестувальників на прилеглих до ОП вулицях немає, тільки журналісти. Поліція обговорює можливе посилення лінії "оборони" біля будівлі в разі спроби її прорвати. Також з радіопереговорів МВС чутно, що колона НК, ймовірно, підійде з боку Майдану.

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"Влада Зеленського вивела на новий рівень репресії проти українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Їх виставляють бандитами і рекетирами, спеціально формуючи негативний образ в суспільстві та дискредитуючи все патріотичне середовище... Влада готується до масштабної зачистки проукраїнського громадсько-політичного поля перед здачею національних інтересів – імплементації так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство та подачі води до окупованого Криму на вимогу Путіна", - сказано в заяві організаторів акції.

"Враховуючи ту загрозливу ситуацію, яку ми бачимо сьогодні – загрозливу насамперед для безпеки нашої держави – ми закликаємо всі українські національні сили до гуртування задля недопущення капітуляції України", - слід далі.

В акції заявили готовність брати участь Національний Корпус, "Свобода", "Рух ветеранів України", "Державницька ініціатива Яроша", "Автомайдан" та інші.

ФОТО: Лера Бурлакова і Олег Богачук