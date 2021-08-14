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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей через повінь у Туреччині

Новини Цензор.НЕТ Події

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей через повінь у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у зв'язку із загибеллю людей внаслідок повеней у Чорноморському регіоні.

Слова скорботи Зеленський розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ

"Щирі співчуття Президенту Ердогану і дружньому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через повені на Чорноморському узбережжі Туреччини загинуло 38 осіб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Родственникам погибших воинов не надо.
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14.08.2021 14:26
+3
А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
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14.08.2021 14:31
+2
так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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14.08.2021 16:33
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Родственникам погибших воинов не надо.
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14.08.2021 14:26 Відповісти
Ну это если бы погибли его однополчане-уклонисты-тогда да.В стране был бы обьявлен траур. Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции - Цензор.НЕТ 4288
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14.08.2021 14:29 Відповісти
А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
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14.08.2021 14:31 Відповісти
але - хоть кто то новости читает?
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14.08.2021 14:33 Відповісти
вот и вся повестка у недоноска - соболезнования, "расизм не прайдьот!!!!" и "дякую дуже дякую футболистам/олимпийцам"
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14.08.2021 14:44 Відповісти
так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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14.08.2021 16:33 Відповісти
членограй отметился
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14.08.2021 22:01 Відповісти
 
 