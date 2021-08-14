Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей через повінь у Туреччині
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у зв'язку із загибеллю людей внаслідок повеней у Чорноморському регіоні.
Слова скорботи Зеленський розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ
"Щирі співчуття Президенту Ердогану і дружньому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.
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