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Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ
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Активісти Нацкорпусу, які сьогодні прийшли під будівлю Офісу Президента з акцією "Зупинимо капітуляцію", не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до будівлі ОПУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу".
Топ коментарі
+15 Володимир Сливка
показати весь коментар14.08.2021 14:40
+12 Nikolai Chizhevsky
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+8 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар14.08.2021 14:31
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СБУ опубликовала доказательства причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству
https://antikor.com.ua/articles/476127-slushai774_uban_esli_ne_budeshj_babki_platitj_ja_tebja_pohoronju_nhi774_sbu_opublikovala_dokazateljstva_prichastnosti_ch
насчет билецкого согласен. среди прочего, нардеп с фашистской свастикой на футболке (вики в курсе) - тот еще "адекват"..
К чему насилие?..
Бросил камень в полицейского - присел на 3 года.. быдло только так понимает..
По факту - устроили дешевые беспорядки. "борцуны с оккупацией".
Хочешь как на кацапии оградку ? Ты знаешь что с тобой за измену может любой прохожий сдделать по конституции в это время? А теперерь покажи мне что он не может ,в высшем законе, в конституции , а что выясняетя? Что он может абсоолютно все что захочет .
Так что закрой ротельник свой , кацап , и делай так как обязывает конституция. А закон за колаборацию с врагом у нас еще при овоще предусматривал до 7ми лет ,если ты не знаешь , только по конституции народ может с тобой сделать реально все что только придумает и это будет законно.
Так, ви були не один, разом з вами діяли дурний Гордон, провокатор Бігус, зрадники Аваков, Найем, Лещенко, російські холуї Мураєв, Рабінович.
Кайтеся!
300 демократов хрЕновых...
Тебе не нравится фейс-контроль на входе в клуб?
Так не ходи, млять, в этот клуб!
и дебилы тут Конституцию цитируют в их защиту.
имхо - понять и простить.
потом посадить за каждый факт нарушения правопорядка. и уж тем более - за каждый факт умышленного причинения телесных повреждений.
если следаки еще и создание билецким ОПГ здесь доказать смогут - вообще красивчики будут.