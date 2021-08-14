"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента
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Унаслідок сутичок між активістами Нацкорпусу і правоохоронцями під Офісом Президента в Києві постраждали 7 поліцейських.
Про це глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок сутичок 7 поліцейських дістали опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - зазначив Шевченко.
За його словами, зараз ситуація спокійна.
"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів - може бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", - підсумував Шевченко.
Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
Будь ласка, зачекайте...
не из детсада быки плачут - или ето их работа?
взрывать - это уже беспредел, а не праведное дело.
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
Если ты пришел на мирный протест, то почему бы тебе не пройти через рамку?
В самом логове свободы и демократии, можно во дворе Белого дома, на его крыльце, под его окнами свободно собираться на протесты, митинги, демонстрации толпам свободных людей?
Или все же для прохода на его территорию установлены рамки и в прямом, и в переносном смысле?
Подивись на вайт хауз у січні...
Де саме починається теріторія - в будівлі? Чи за 400 метрів від будівлі?
Всі бачать шо ти чмошний бот, "прощяй" )))
можешь жаловатся...
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
А з третього , не хочеться ні того ні того , бо найбільше радіти цьому буде скабєйчиха .
Так должно быть?
При Порошенку б ,про формулу швайнмайєра , не було б і мови . А тепер шо ж , маємо те що маємо . .
Патріотичні сили зараз розпорошені , і майже ворогують один з одним , то ж навяд чи бидлота з опи , злякається якихось нацжон . Їм треба було узгоджувати такі дії з іншими патріотичними силами . Так куди ж ,, то ж - НЕправильні патріоти .. !!
"порох" - это длинный список скотов, грабивших страну. Думать надо было в 1 туре!
Но я не об этом, что сейчас-то нужно делать?, к бабке не ходи, ермак прямо сейчас готовит очередную подлость против нас.
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
Или присоединяться к правильным движениям, тех, кому не лень встать с дивана и выйти на площадь. И плевать на имбецилов, пишущих "нацжены" и т.п.
Не проводить - зараз . ? Але коли проводив раніше , нацкорпус сидів у генделиках і сьорбав пивас , спостерігаючи на те зі сторони . .
Я довіряю своїм лідерам , Білецькому ні . До того ж, на мій погляд , загроза капітуляції наразі перебільшена ,, і нічого Зе не підпише , що б та Муркель йому не говорила . До нього схоже почало трохи доходити , в що може вилитись його підпис під актом капітуляції .!
Ну а наркоша спасибки им от всей души скажет, его ведь никакая кровь не остановит, чтобы удержаться у власти.
Кто верит ментам и власти?