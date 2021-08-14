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"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок сутичок між активістами Нацкорпусу і правоохоронцями під Офісом Президента в Києві постраждали 7 поліцейських.

Про це глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок сутичок 7 поліцейських дістали опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - зазначив Шевченко.

За його словами, зараз ситуація спокійна.

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"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів - може бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
біднесенькі...
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
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14.08.2021 15:07
+6
"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
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14.08.2021 15:08
+6
Так называемая "проверка" не для того, чтобы обезопасить кого-либо. Это простой психологический приём унижения, который предназначен уменьшить количество протестующих (не всякий добровольно согласится). А то, что по закону этого нельзя делать, так это - посрать. Есть чёткие пункты, определённые законом для личного досмотра. И эти пункты ну никак не соответствуют ни обстановке, ни подозрению к какому-нибудь человеку.
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14.08.2021 15:09
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маленькие, бедные ...
не из детсада быки плачут - или ето их работа?
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14.08.2021 15:04 Відповісти
чья робота привести митингующих?
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14.08.2021 15:04 Відповісти
Какая разница…
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14.08.2021 15:06 Відповісти
за тарифы человекоубивающие народ не выходит , а тут прямь жизнь готовы отдать "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5410, скока стоит?
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14.08.2021 15:50 Відповісти
кто говорил про праведное дело?
взрывать - это уже беспредел, а не праведное дело.
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14.08.2021 15:07 Відповісти
біднесенькі...
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
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14.08.2021 15:07 Відповісти
А там, в конституционном праве написано, что хоть протест и мирный, но монтировка за пазухой или перцовые баллончики и взрывпакеты в карманах не помешают?
Если ты пришел на мирный протест, то почему бы тебе не пройти через рамку?
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14.08.2021 15:30 Відповісти
потому что я пришел на протест, митинг, демонстрацию! Свободных людей. А не на режимное предприятие или военный завод. )
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14.08.2021 23:08 Відповісти
В каких странах резиденция президента является не режимным объектом, а парком развлечений, туристическим объектом и т.п., куда есть свободный доступ всем желающим свободным людям и толпам свободных людей?
В самом логове свободы и демократии, можно во дворе Белого дома, на его крыльце, под его окнами свободно собираться на протесты, митинги, демонстрации толпам свободных людей?
Или все же для прохода на его территорию установлены рамки и в прямом, и в переносном смысле?
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15.08.2021 09:25 Відповісти
Хвора людина...
Подивись на вайт хауз у січні...
Де саме починається теріторія - в будівлі? Чи за 400 метрів від будівлі?
Всі бачать шо ти чмошний бот, "прощяй" )))
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19.08.2021 00:55 Відповісти
Убейсяапстену "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 323 чмошний небот, не маючий людського ім'я "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6261
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19.08.2021 20:36 Відповісти
Иди нах, довбень
можешь жаловатся...
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23.08.2021 07:35 Відповісти
взагалі, як то по розмові, - то мій коммент - мав бути не до тебе, ми теж саме один одному кажемо.......
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23.08.2021 07:39 Відповісти
А у нас гражданская война что власть нацгвардию бросила на людей? Зато Золотое и еще десятки населенных пунктов сдали врагу. Теперь в Киеве злость вымещают на людях.
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14.08.2021 15:07 Відповісти
А где авакавская граната ?)) - А вообще хер поймешь. Националисты это или титушки. А может менты переодетые националистами. Все просто настолько запутанно,что без авторитетной интеллигенции фиг разберешь. А ее интеллигенции мало того,что практически нет...Так она еще и молчит.Выжидая.....
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14.08.2021 15:08 Відповісти
Зелю-геть!
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14.08.2021 15:08 Відповісти
"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 1763
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14.08.2021 15:09 Відповісти
так кто провокаторы когда двери разбили вообще не было даже пару мусоров возле дверей а сегодня вообще не пустили на територию требуя проверку а тогда почему не только проверки не было а вообще мусоров сабботируя свой долг от охраны важных обьектов а проверка через рамки и осмотр сумок только в Мордоре
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14.08.2021 15:08 Відповісти
"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
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14.08.2021 15:08 Відповісти
кацапия стайл
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14.08.2021 23:09 Відповісти
Так называемая "проверка" не для того, чтобы обезопасить кого-либо. Это простой психологический приём унижения, который предназначен уменьшить количество протестующих (не всякий добровольно согласится). А то, что по закону этого нельзя делать, так это - посрать. Есть чёткие пункты, определённые законом для личного досмотра. И эти пункты ну никак не соответствуют ни обстановке, ни подозрению к какому-нибудь человеку.
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14.08.2021 15:09 Відповісти
Є сьогодні тема для кацапсячих пропагандонів. Шоу буде для кацапів сьогодні.
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14.08.2021 15:09 Відповісти
"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 8536
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14.08.2021 15:10 Відповісти
Хочеться щоб менти відп...ли нацжон . З іншого боку - хочеться щоб нацжони відмудохали ментів .

А з третього , не хочеться ні того ні того , бо найбільше радіти цьому буде скабєйчиха "У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 4395 .
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14.08.2021 15:11 Відповісти
А как же главное? ермак и его песик зюзя подпишут формулу штайнмаера, продав тебя и меня х*йлу с потрохами?
Так должно быть?
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14.08.2021 15:21 Відповісти
Не повинно . Але про це треба було думати тоді , коли - робили Пороха разом , і саджали в крісло на Банковій - сцикливого малороса .

При Порошенку б ,про формулу швайнмайєра , не було б і мови . А тепер шо ж , маємо те що маємо . "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5982 .
Патріотичні сили зараз розпорошені , і майже ворогують один з одним , то ж навяд чи бидлота з опи , злякається якихось нацжон . Їм треба було узгоджувати такі дії з іншими патріотичними силами . Так куди ж ,, то ж - НЕправильні патріоти "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 2573 .. !!
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14.08.2021 15:40 Відповісти
А если б во 2 тур прошел Билецкий или много кто еще с 1 тура, была бы речь о формуле?
"порох" - это длинный список скотов, грабивших страну. Думать надо было в 1 туре!
Но я не об этом, что сейчас-то нужно делать?, к бабке не ходи, ермак прямо сейчас готовит очередную подлость против нас.
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14.08.2021 15:48 Відповісти
При Зе - скоти нікуди не зникли ,і всі олігархи теж на місці , і в цьому нема ніякої дивини ,, але до всього , тепер ще додалась і загроза капітуляції . Саме цього я й боявся найбільше , і саме тому категорично "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 2933 не хотів бачити клоуна на президентській посаді .
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
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14.08.2021 16:03 Відповісти
Зюзя - мерзкая гнида, спору нет. Как и его избиратели.

А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..

Или присоединяться к правильным движениям, тех, кому не лень встать с дивана и выйти на площадь. И плевать на имбецилов, пишущих "нацжены" и т.п.
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14.08.2021 16:14 Відповісти
От скажіть , як ви хочете об'єднатися ? Яким способом . От наприклад , прийду я - прихильник Порошенка , на протест до Нацкорпуса , і що мені там скажуть .? Виженуть , так ? Скажуть - у вас своя свадьба , у нас своя ,, це вже було до речі , на минулих протестах . Аналогічно і вони ,прийдуть на протестну акцію під знаменами ЕС ,і будуть послані нах . Вони ніяких аргументів не захочуть слухати , і ЕС те ж саме . То як об'єднатися .?
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14.08.2021 16:36 Відповісти
Присоединяться - не равно объединяться. ЕС не проводит против зрады ермака-зюзи уличных акций, а нацкорпус проводит. Решить для себя, что важнее в данный момент - ждать, пока продаст с потрохами ермак, или оставить дома прапор ЕС и идти с Нацкорпусом.
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14.08.2021 17:06 Відповісти
ЕС не проводит против зрады ермака-зюзи уличных акций,))
Не проводить - зараз . ? Але коли проводив раніше , нацкорпус сидів у генделиках і сьорбав пивас , спостерігаючи на те зі сторони . "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5896 .

Я довіряю своїм лідерам , Білецькому ні . До того ж, на мій погляд , загроза капітуляції наразі перебільшена ,, і нічого Зе не підпише , що б та Муркель йому не говорила . До нього схоже почало трохи доходити , в що може вилитись його підпис під актом капітуляції .!
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14.08.2021 17:34 Відповісти
Увы, мои аргументы кончились, разве что, не припомню ни одной акции ЕС против зрады, да горбатого могила исправит - это про "начало немного доходить"...
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14.08.2021 21:24 Відповісти
Милые браняться только тешуться.
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14.08.2021 15:16 Відповісти
А, где маски защитные? *****!
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14.08.2021 15:16 Відповісти
Это у нас шо, в бывшем аваковском ведомстве гражданская война началась: свои против своих ))) ?
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14.08.2021 15:17 Відповісти
А, где маски защитные?
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14.08.2021 15:17 Відповісти
Стесняюсь уточнить: а именно это эти придурки ходили маршами против "свинарчуков" типа против коррупции Пороха? Типа клали пузо за бубочку? С первым тогда не вышло из-за полного отсутствия факта, но все запомнили кто в стране "барыга". А наш наркоша сейчас им свое "спасибко" начал говорить. Нет?
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14.08.2021 15:18 Відповісти
Ну да, так всё и было. Пороха эти борцы с барыгами скинули, величайшего лидера всей вселенной к власти привели, а теперь еще и чем-то недовольны.
Ну а наркоша спасибки им от всей души скажет, его ведь никакая кровь не остановит, чтобы удержаться у власти.
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Как-то странно: 7 мусоров пострадали, а пострадавших митингующих нет.
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14.08.2021 15:24 Відповісти
"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6636
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14.08.2021 15:27 Відповісти
Ожоги глаз?И что это у них за экипировка такая,наверно китайский самодел по миллионной цене из бюджета за штуку?
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14.08.2021 15:31 Відповісти
Вечные сказки власти, про ментов с ожогами глаз и травмами, ещё со времён Майдана.
Кто верит ментам и власти?
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14.08.2021 15:36 Відповісти
Боюсь, что на самом деле не ожоги глаз, а ожоги очка они получили, когда подгорело вовремя "взрыва"
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14.08.2021 15:45 Відповісти
А какого лысого мусора мешают народу проводить акции протеста?
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14.08.2021 15:44 Відповісти
так молоко скамуниздили
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14.08.2021 15:51 Відповісти
они защищают бандита, который разрушает каждый день нашу страну, пускай знают об рисках
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14.08.2021 19:10 Відповісти
мусора мрази и подонки на службе членограя
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14.08.2021 22:01 Відповісти
Это не та ли отрыжка подворотни, которая на стенах рисовала А.С.А.В. ?
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15.08.2021 09:56 Відповісти
 
 