За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.

У свою чергу джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що зараз затриманих немає.

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Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.