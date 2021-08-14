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За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.

У свою чергу джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що зараз затриманих немає.

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Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження - точная копия формулировки преступной власти Януковоща ещё со времени Майдана 2013
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14.08.2021 15:39
+2
коли встигли? ще факта не оформили, а кримінал вже відкрили...
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14.08.2021 15:26
+2
Десь так скамо, як і те що Кролік вкрав мільярд баксів.
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14.08.2021 15:38
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коли встигли? ще факта не оформили, а кримінал вже відкрили...
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14.08.2021 15:26 Відповісти
Як відкрили, так і похоронять справу. Тут вони специ.
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14.08.2021 15:28 Відповісти
Та ще вчора.
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14.08.2021 15:56 Відповісти
та ето понятно - покусилво на бубу... 8-10
а трусы отой нержавеющей мадамы будут?
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14.08.2021 15:30 Відповісти
А Аваков курирует Нацкорпус ?
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14.08.2021 15:34 Відповісти
Десь так скамо, як і те що Кролік вкрав мільярд баксів.
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14.08.2021 15:38 Відповісти
😀😀😀
Ох эти кролики
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14.08.2021 16:06 Відповісти
Чем ответит купечество венедиктова? По факту превышения служебных полномочий и незаконных требований о досмотре?
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14.08.2021 15:35 Відповісти
Даю наводку следствию.
Заказчик сцыкло с Банковой.
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14.08.2021 15:37 Відповісти
Десь Свобода пішла в підпілля. Сєніна партія і в кращі часи й сотню демонстрантів зібрати не могла. Жюля зайнята землею. ЄС готує альтернативні законопроекти. Так що єдина реальна вулична сила Нацкорпус.
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14.08.2021 15:37 Відповісти
Не удивлюсь если к утру уже будет выненсен и приговор суда,практика судов януковича никуда не делась тем более что там сидят те кто при януковиче и осуждал всех недовольных за одну ночь.
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14.08.2021 15:37 Відповісти
Уголовные дела открыты, а задержанных за беспорядки нет... Эта клоунская власть даже такое шоу правдоподобным сделать не может.
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14.08.2021 15:39 Відповісти
Пело открыто по "факту правонарушения." а потом в рамках расследования будут устанавливаться участники. Это обычная практика.
Точно так же как если бы ограбили вашу квартиру - дело открывается сразу, но грабитель еще не задержан и найдут ли его вообще уже второй вопрос
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14.08.2021 19:57 Відповісти
А вот если это нанятые властью нацжены. Если будут грабить мою квартиру , то площадкой ниже на этаже не будет дежурить полиция. А если они там будут дежурить и не предпримут никаких действий, то значит они стояли "на стреме" как соучастники.
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14.08.2021 20:02 Відповісти
За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження - точная копия формулировки преступной власти Януковоща ещё со времени Майдана 2013
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14.08.2021 15:39 Відповісти
татаровым воняет, как и тогда...
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14.08.2021 15:58 Відповісти
от ментов звучал призыв, прекратить беспорядок. они это должны кричать в окно президенту и ермаку а не митингующим. ноги бардака, предательства и коррупции растет с банковой а не с майдана. на "совещаниях" а не на митингах.
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14.08.2021 15:41 Відповісти
испуг - ето травма правоохранителя?
или все таки подтираловом задницы обойдемся?
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14.08.2021 15:47 Відповісти
и ето не учитывая психилогической травматики...
а на фронт бы их и как буба грудью раза 4?
ссыкуны...
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14.08.2021 15:52 Відповісти
мусорская падаль плстрадала ?
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14.08.2021 22:00 Відповісти
 
 