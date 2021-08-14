За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
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Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту в центрі Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.
"Відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів", - повідомили в Нацполіції.
У свою чергу джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що зараз затриманих немає.
Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
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а трусы отой нержавеющей мадамы будут?
Ох эти кролики
купечествовенедиктова? По факту превышения служебных полномочий и незаконных требований о досмотре?
Заказчик сцыкло с Банковой.
Точно так же как если бы ограбили вашу квартиру - дело открывается сразу, но грабитель еще не задержан и найдут ли его вообще уже второй вопрос
или все таки подтираловом задницы обойдемся?
а на фронт бы их и как буба грудью раза 4?
ссыкуны...