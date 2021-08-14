Поліція повідомила про декількох громадян, які постраждали в ході сутичок на Банковій

Семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції Києва.

"Зараз 7 поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян", - наголошується в повідомленні.

"14 серпня, під час запланованої акції біля Офісу Президента України відбулись сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Поліцейські оглядали речі учасників, проте більшість з них відмовилась показувати вміст сумок, а надалі - спровокували конфлікт із застосуванням димових шашок і каміння у бік правоохоронців. 7 поліцейських та один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян", - наголошується в повідомленні.

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Правоохоронці продовжують забезпечувати порядок і безпеку під час акції і закликають її учасників не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.