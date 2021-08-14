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Поліція повідомила про декількох громадян, які постраждали в ході сутичок на Банковій

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Поліція повідомила про декількох громадян, які постраждали в ході сутичок на Банковій

Семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції Києва.

"Зараз 7 поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян", - наголошується в повідомленні.

"14 серпня, під час запланованої акції біля Офісу Президента України відбулись сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Поліцейські оглядали речі учасників, проте більшість з них відмовилась показувати вміст сумок, а надалі - спровокували конфлікт із застосуванням димових шашок і каміння у бік правоохоронців. 7 поліцейських та один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників. Також серед постраждалих - кілька громадян", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Правоохоронці продовжують забезпечувати порядок і безпеку під час акції і закликають її учасників не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня під Офісом президента проходить акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Автор: Анастасія Потіха
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кругом свынячи вуха торчат
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14.08.2021 15:55 Відповісти
Да ты прав Судя по увиденному это акция проплачена из Офиса ПреЗЕдента!
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14.08.2021 16:07 Відповісти
"Сейчас 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3282775
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Не зря Ермак уволил Крищенко.
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14.08.2021 15:55 Відповісти
Что-то акция протеста нац жен напоминает оперетту написаную тупым сценаристом 95 квартала!
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14.08.2021 15:57 Відповісти
О, нарисовались 7 кандидатов на Героя Украины и уже наверное выписываются всем участвовавшим в охране петушатника корочки участников АТО.
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14.08.2021 16:05 Відповісти
-Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському яничарі що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати які навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юди -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними бойовиками -колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так повторюється вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС, добровольців і всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.-
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14.08.2021 16:17 Відповісти
Ці хлопці , які там стоять , не винні . Винні ті , що віддають накази захищати зе , винне саме зе , і найбільше , кляті зебіли , які привели це зе . А це зе , будь воно прокляте , ще страшніше за хряка януковича .
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14.08.2021 16:40 Відповісти
Там мне интересно - видео с вымогателями из Харькова вроде убедительное. Или главный рекетир - держава, а поэтому митингу быть?
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14.08.2021 16:24 Відповісти
Ох як оперативно набігає зараз безліч зебіло-тролів ! Це початок кінця вашого недорікуватого зе . І хто б не протестуав проти цих уродів-зрадників Українці будуть разом з ними . А коли повиганяємо нечисть - можна буде посперечатися .
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14.08.2021 16:35 Відповісти
 
 