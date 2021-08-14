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Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції

Чинна влада переслідує ветеранів, щоб вони не протестували проти впровадження вимог Заходу. На думку Нацкорпусу, для України це стане капітуляцією.

Про це сьогодні під час акції "Зупинимо капітуляцію" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви президента Володимира Зеленського про патріотизм є всього лише "трьопом", а на самого главу держави зараз йде потужний тиск з боку Заходу.

"Вони вимагають імплементації формули Штайнмаєра, проведення референдуму і виборів на окупованих територіях, вимагають дати воду до Криму ... Для цього потрібно притиснути тих, хто буде протистояти", - зазначив Білецький, додавши, що всіх переслідуваних владою ветеранів вони звільнять.

"Людина  визначається не своїм трьопом,  не зйомками в дешевих серіалах, а всіма вчинками, які вона робила за все життя ..." - додав він. При цьому він звинуватив Зеленського і його оточення в низці моральних проступків.

Також читайте: Бійці Нацгвардії захищають півня біля Офісу Президента від учасників мітингу. ФОТО дня

ВІДЕО: Олег Богачук
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Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ - Цензор.НЕТ 3834
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14.08.2021 16:35
+43
Слова Зеленського про любов до України - дешеве базікання, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ - Цензор.НЕТ 7887
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14.08.2021 16:44
+41
Слова Зеленского о любви к Украине - дешевый треп, - Билецкий на акции "Остановим капитуляцию" под ОПУ - Цензор.НЕТ 6369
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14.08.2021 16:34
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Зеленский конечно мерзавец, но Билецкий тоже мусорёнок паршивый на подтанцовках.
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14.08.2021 23:27 Відповісти
Билецкий сидел тихо , пока Авакова не трогали. Выступал на стороне Авакова в его противостоянии с Порошенко. Теперь Аваков решил мстить Зеленскому за кресло министра.
Народ не поддержит нациков. А без народа на Майдане силовики их раскатают и не заметят.
Был один патриот Украины , бескомпромисный, который не под кого не прогнулся, в отличии от Яроша и Билецкого - Александр Музычко.
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14.08.2021 23:36 Відповісти
Хитрое хитрожопое - Музычко прикрывается.
Вот она - малаитянская подлость.
Но мы - все понимаем.
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15.08.2021 00:01 Відповісти
мишка мокшанский - меняй свой треп! парашенским нечерноземьем таак потянуло...
И за шо те деньги только платят??.....
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15.08.2021 00:29 Відповісти
Хто? ***** твоё?
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15.08.2021 09:08 Відповісти
Для Зебила страна не Родина, а гешефт...
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15.08.2021 00:44 Відповісти
Твои слова - тоже дешевый трёп. Потому, что когда все протестовали, ты не протестовал. А когда пнули твоего хозяина - Авакяна, ты вдруг резко запротестовал.
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15.08.2021 00:56 Відповісти
Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ - Цензор.НЕТ 9276
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15.08.2021 01:18 Відповісти
ви маєте рацію - Порошенко домовиться із Коломойлом та Ахмєтовим без будь-яких "революцій". А от коли справжня революція розпочнеться, то я невпевнений, що до Порошенка вишикується черга прохаючих її очолити.
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15.08.2021 04:13 Відповісти
А чому ж в 2019-ому не домовився? Що там методичка пише?
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15.08.2021 17:09 Відповісти
"А чому ж в 2019-ому не домовився?"
1. А нахіба Коломойлу в 2019-ому було домовлятися з Порошенком, лише через той факт, що поразка Порошенка на президентських виборах для всіх притомних була геть очевидною? Який притомний буде домовлятися із потенціальним лузером?

"Що там методичка пише?"

2. Моя "методичка" пише, що за вашою курінною логікою, всі, начебто, мають сидіти, і чекати доти, доки зіц-Зєлупа добуде до кінця власного терміну, проведе (тільки не смійтеся) демократичні вибори, саме на яких чесно програтє Порошекові, та спокійно вийде на пенсію так? Іншими словами, ви навіть не розглядаєте можливість Майдану?
3. У Петра Олексійовича є одна велика проблема - він не відповідає жодним вимогам, щоб стати лідером вуличного протесту.
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16.08.2021 01:14 Відповісти
З приводу курячих мозгів це ти добре сказав, дуже точно себе охаректеризував.
1. Нахіба Бєні домовлятися з Порохом, коли він зробив все для того щоб його змістити.
2, 3. Взагалі брєд. В голову напекло?
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16.08.2021 11:38 Відповісти
"Нахіба Бєні домовлятися з Порохом, коли він зробив все для того щоб його змістити."
я перепрошую, але це звучить безглуздо як то "мокрі вулиці викликали дощ". Ви плутаєте причину з наслідками, та навпаки. Це не Бєня "змістив" Порошенко, а суспільство шляхом демократичних виборів. А довічне правління однією персоною в умовах демократії не передбачено від слова "взагалі". Так до чого тут питання, незрозуміло.

"2, 3. Взагалі брєд"
Що по-вашому є "брєд", вуличний протест? Майдан? Очевидна невідповідність постаті Петра Олексійовича до ролі очільника вуличного протесту що стоїть на порядку денному? Маловирогідність демократичних виборів в умовах узурпації влади та руйнації державних інституцій? Як ви, взагалі, собі уявляєте наступну зміну влади в Україні? Чи ви те не уявляєте?
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16.08.2021 13:34 Відповісти
О-о-о! Так ти ще тупіший ніж здавалося! А хто підготував суспільство до їхнього "демократичного вибору" Ти явно не читав трудів Сунь-Дзи, Гебельса, да навіть того ж Проханова/Дугіна. Вулиця та дощ?!!! А що було раніше вибори чи серіал "Слуга народу"? Чи може ти скажеш що цей серіал, масове зомбування люмпену всіма провідними телеканалами за допомогою брехні та маніпуляцій не мали ніякого значення?
Брєд не вуличеі протести, а твоя писанина.
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16.08.2021 14:30 Відповісти
"що було раніше вибори чи серіал "
Слухай, "гігант мьіслі", а після перегляду якого "серіалу" ви там обираєте собі Добкіна, Кєрнеса 20 років поспіль, Льоню Космоса, Донецьку мафію до парламенту, Шльопера? А яку наступну чєбурашку обиратимуть наступного разу? А може пекельні граблі нлуплять вас проміж рогів знову і знову лише через те, що ви весь час робите помилкові висновки?
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17.08.2021 01:36 Відповісти
Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ - Цензор.НЕТ 1670
Слуга кремля ... резидент ЗЕбіл -капітулянт на всіх парах мчить в
свою улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він
"легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди, який втік ще раніше.
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15.08.2021 04:42 Відповісти
Билецкий, ты адекватен вообще? То есть, два года сосал зеленый член, а тут вдруг "проснулся", и ты думаешь тебе поверят люди после этого?
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15.08.2021 05:13 Відповісти
Белецкому респект!
ермак-Козырь, демченко, татаров и портнов и управляемый ими никчемный зе, ведут дело к капитуляции и катастрофе Украинского государства в ежеминутном формате.
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15.08.2021 05:28 Відповісти
послушайте дурак не может быть тут дурак а вот здесь он уже недурак а зюзя сам себе ой не
дурак поэтому всем кому он потешный недоумок советую наградить самих себя орденом три
жды дурака и три по три раза обведённого вокруг пальца.... у вовы всё хорошо от опшорев и
сватов до фазенды в оккупированном Крыму а не знаем мы ещё намного больше чего у вовы
на чёрный день..... он не дурачог и не человечек-из-нарида это человек системы да он зашёл
не с парадного входа а с чёрного куда заходит прислуга и повеселив крутэлыкив (тоже к стати
не задаром) и себе решил шо уже пора хватит в клоунах ходить и как раз от хозяев заявочка
поступила - нужен "свойпарень" "изнарида" "невор" "внесистемный"..... он очень даже систем-
ный и его главная задача проста как двэри и укладывается в два простых слова- слава и.......
бабло.... большое бабло так шо можете поздравить систему с ещё одним олигархом.
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15.08.2021 06:48 Відповісти
Білецький, ти по суті не чим не кращий за нєлоха. Ти як дівчинка по виклику
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15.08.2021 07:17 Відповісти
зелёная плесень на ботов денёг не жалеет. Только за их тявканьем правды нет и это видно даже ограничным осбам.Но каждый стоит сколько он стоит и не только в деньгах дело.
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15.08.2021 07:49 Відповісти
Ни на какую барыжную формулу "штвнгельциркуля" нельзя соглашаться Украина - это УкраинаБ прав рабам мосалькой империи давать нельзя, наоборот нужно лишить их гражданства /*оставив вид на жительство без политического голоса/!
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15.08.2021 09:42 Відповісти
Это тот Вася,что под Пороха копал?Дак кого же ты хочешь видеть Презом-Медведчука?
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15.08.2021 09:44 Відповісти
Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ - Цензор.НЕТ 1841
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15.08.2021 10:11 Відповісти
А трёп Билецкого дорогой. Очень дорогой...
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15.08.2021 10:43 Відповісти
Білецький вже давно себе скомпретував а тепер ніхто його не підьтримає,хоча я згідний зі всіма його висловлюваннями але чому тільки зараз??
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15.08.2021 11:10 Відповісти
а хто iдеальний?
всiм можливо виставити якiсь претензii...важливо, що перевищує, бо iдеальних людей не iснує, люди не ангели...
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15.08.2021 12:16 Відповісти
А кто его за рога\яйца держит?!? Пусть берут автоматы и бегом Донецк освобождать. На патроны я им скину, пусть дадут карточку Приват. Но только после начала штурма, а то потратят на водку и ****** (как обычно)
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15.08.2021 12:53 Відповісти
Почему мы это видим именно сейчас, всегда оценивайте кому выгодно данный движ в данный момент.. Но конечно еще далеко до парижа.. Учитывая текущий момент и распорядок на месяц для провокаций, нацкорпусу ,похоже, что лубянская федерация кидает разнарядки и бабло.
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15.08.2021 11:30 Відповісти
А до чого тут Захід? 😲 Та ще й увесь? Це вимоги ***** і **************, яких на Заході не так вже і багато. Якось тухло пан Білецький вимлоалюється.
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15.08.2021 12:30 Відповісти
цікаво, а чий заказ ти вата виконуєш?
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15.08.2021 15:03 Відповісти
Ребятки-как можно исбрать клоуна.Каждый день получают ранения гибнут ваши войны.Ноль эмоцый с его стороны.Поймите далше за границами Польши и Балтии на вас наплевать.Там не знают и не думают о вас.Этого добился он.В какой то Испании даже е знают где Украина.Они там зажрались.Какая на..й формула?Ваш избранный должен послать фрау на..й.
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15.08.2021 14:30 Відповісти
С стороны очень видно как Россия вбивает клин у вас.Чего вы срётесь.Порох Зеля.Какая разница.
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15.08.2021 14:47 Відповісти
Формула.Какая формула для Украины.Без Укаины.
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15.08.2021 15:13 Відповісти
шкурка авакова что-то сказала? кому какая разница?
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15.08.2021 15:46 Відповісти
какой он мудень этот билецкий. сученок своими коррупционными рученками привел шута к власти и сейчас в воздухе переобувается
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15.08.2021 16:05 Відповісти
Он не переобувается, он выполняет задание. Показать россии и миру(или та чтобы апеллировала к этому), что патриоты - маргиналы и дикари, а следовательно россия все правильно делает.
Надеюсь при смене власти ето чмо присядет на некоторое время если не слиняет
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15.08.2021 16:21 Відповісти
Когда понимаешь, какого масштаба идет игра (а скорее всего даже не понимаешь реального масштаба), когда затеваются такие проекты всерьез и надолго, стратегически и очень дальновидно, метко разящие в цель, то становится немного жутковато. Мы только кегли, шары катают другие люди. А большинству нашему народа "какая разница с кем обнимацца?" и "кто на нас нападьот?"
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15.08.2021 17:14 Відповісти
Просто-напросто надо сделать так, чтобы "масштабные игроки" типа Билецкого(хотя играют его самого)... в общем чтобы гипотетические Билекцкие усвоили аксиому: однажды очередная их выходка может оказаться последней в их никчемной жизни.
Тогда и Билецких не будет, и "игроки" исчезнут
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15.08.2021 23:12 Відповісти
россия это страна дикарей, их мнение мне вообще не интересно
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15.08.2021 20:25 Відповісти
А какое мнение ваше?
Интересно.
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15.08.2021 23:17 Відповісти
боеспособная армия и сильная внешняя политика. раша идет к развалу, просто нужно выждать смерти *****
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16.08.2021 07:00 Відповісти
Та не, со смертью ***** может стать еще хуже: его место может занять еще более упоротое чмо.
Надо не ждать, а делать так чтобы военно-политическое давление давление на Украину со стороны мордора становилось для него самого очень болезненным политически и экономически. Чтобы они осознали что это ни к чему не приведет кроме потерь в самом мордоре
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16.08.2021 07:15 Відповісти
внутри раши идут необратимые процессы, регионы недовольны москвой, а москва должна выбрать, или играть в войнушку с миром или накормить 140 млн
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16.08.2021 21:48 Відповісти
Москва засылает сюда своих агентов для расшатывания ситуации изнутри. Т.е. что-то делает.
Что в этом плане в отношении Москвы делает Украина?
Ответ: ничего. Просто ждет.
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19.08.2021 05:41 Відповісти
у нас 25% населения агенты москвы)))
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21.08.2021 12:04 Відповісти
Может он и говорит правильные слова, но он мутный какой-то. Откуда столько бабла на эту "политсилу"? Кто оплачиваат этот банкет? Чей это проект?
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15.08.2021 17:10 Відповісти
Білецьки звичайна шльондра Аваковська!!! Прийшов захищати харківських рекетирів які "ветерени АТО". Такі ж ветерани як і син Авакова і Луценка! ******* відробляє Аваковські бабки!
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15.08.2021 18:13 Відповісти
Дебілка мендель сказала найважливішу річ- "не нада вот єтіх майданав, єта все метади бананавіх республік😀
" Отже у зеленого сміття як і в регіоналів тваринний страх перед Майданом: регіонали так само ненавиділи і не розуміли Майдан, але РОЗУМІЛИ, що він неминучий і це їх фінал.🤪😄
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15.08.2021 18:24 Відповісти







синекітенко@syniy_kit 9 ч

Колись писала про табір, що на Верблюжці на Оболоні. Ми жили поряд, часто каталися там на велосипедах. Всередину, звісно, не потрапляли, але там і ззовні багато чого: тренувальний зал, смуга перешкод, вежа стендового альпінізму, мотузковий парк, стрільбище, альтанки.

А якось мій чоловік в потязі пересікся з хлопцями, здається, з Маріуполя, які саме поверталися з цього табору. Чоловіку, звісно, було цікаво, що там і як. Хлопці розповідали, що сам табір їм дуже сподобався, але вони не приховували свого спантеличення від культа Білого вождя, який їм там згодовували, від ідей вищості білої раси і того, що, виявляється, в нас надто побільшало "чорних" і з цим щось треба робити. Тобто взяли з вулиці пересічних хлопців, запросили типу на тренування під гаслами патріотизму, а самі навішували їм оцю нацистську гидоту.
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15.08.2021 19:31 Відповісти
билецкий, нужно было закрепить успех, лично насравши подзабором
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15.08.2021 18:35 Відповісти
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