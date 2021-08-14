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На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ

П'ять російських військових і троє громадян Туреччини перебували на борту літака Бе-200, який зазнав катастрофи в Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міноборони РФ.

"На борту літака перебувало п'ять російських військовослужбовців і три представники Турецької Республіки, які вказували екіпажу осередки гасіння пожеж. Для з'ясування причин трагедії на місце катастрофи направлено комісію Міноборони Росії", - повідомили в Міноборони РФ.

"14 серпня 2021 року біля 15:10 мск при заході на посадку після виконання завдання з гасіння вогнищ пожежі в Турецькій Республіці в районі н.п. Адана зазнав катастрофи російський літак Бе-200", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше на півдні Туреччини розбився орендований у Росії пожежний літак Бе-200, на його борту було восьмеро людей.
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Топ коментарі
+92
турок жаль
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14.08.2021 16:39
+73
погибло три человека и пять синособак.
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14.08.2021 16:40
+44
Нащо турки до кацапів у літак полізли?
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14.08.2021 16:42
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Слово "арендованный" вводит в заблуждение.. т.к -это передача имущества во временное пользование,после чего им управляет АРЕНДАТОР ! Здесь ,по-видимому, речь о краткосрочной благотворительной помощи ,в рамках которой,самолет ,оставаясь по российской юрисдикцией , оказывал помощь с привлечением турецких граждан для определения района бедствия.
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14.08.2021 17:45 Відповісти
ты что лаптей не знаешь, у них самолеты и вертолеты не разбиваются а совершают жесткую посадку
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14.08.2021 17:52 Відповісти
Из чего Вы сделали вывод о благотворительности? Аренда - это не бесплатно. Значит арендован вместе с экипажем /имуществом/, оплата которого тоже входит в смету.
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14.08.2021 18:03 Відповісти
Украинские самолеты делают это бесплатно.
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14.08.2021 18:06 Відповісти
Это еще не гарантия, что рос. самолеты делают то же самое. Аренда - это уже не бесплатно.
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14.08.2021 18:08 Відповісти
за Мой счет !
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14.08.2021 18:11 Відповісти
Помогать нужно. Сегодня поможешь ты, завтра - тебе. Меркантильно? Может быть. Но иначе на международной арене не бывает.
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14.08.2021 18:13 Відповісти
"Мокрая" аренда.
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14.08.2021 18:56 Відповісти
Руководитель МЧС сейчас находится в Якутии и имеет возможность лично наблюдать за поистине катастрофическим развитием пожарной ситуации в этой республике. Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии скорее всего дойдет до Москвы. Небівалые лесные пожары в Якутии, начавшиеся этим летом, полыхают уже в 60 км от столицы республики Соха (якутия) - Якутске, дым от них нарушил работу местного аэропорта и значительно осложнил автомобильное движение в Якутии. Известно, что дым от якутских пожаров уже достиг Челябинской области и накрыл ряд районов Казахстана, включая административный центр региона. Задымление наблюдается даже в Улан-Баторе (Монголия).
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2592

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14.08.2021 17:52 Відповісти
Ну и кому нужны якуты? Вот "оказать помощь" стране НАТО -это хлеб для скабздеевой ! Это же какими надо быть могучими и благородными ,чтобы решиться......а якуты -то такэ!
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14.08.2021 17:59 Відповісти
"Руцькій мір" в усій своїй красі: Ху**** із нею,Якутією, " -Дєнєг,тєхнікі і людішек нєт,но ви там дєржитєсь!". Людці,техніка і гроші потрібні для бряцяння зброєю біля кордонів сусідських країн,особливо,біля України.Во істину придурки печерні. Тільки ватна біомаса здатна терпіти отакі страшні знущання,фактично дикі злочини проти народу підерефії, із боку вищого керівнцтва лаптєстана. Ну що ж," По Стеньке-и шапка"! Кушайте,барани бетономозі!
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15.08.2021 06:36 Відповісти
однозначно, плотность самолёта оказалась не только больше плотности воздуха, но и больше плотности воды. а азейбарджанец недавно предупреждал о русских свиньях, но турки не послушались и связались с теми, нарушив табу.
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14.08.2021 17:52 Відповісти
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 450
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14.08.2021 18:00 Відповісти
Звезды на крыльях самолетов ВКС России

На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 6962
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14.08.2021 18:03 Відповісти
таки да
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14.08.2021 18:43 Відповісти
Червоно-чорні мотиви - здається хтось у ВКС РФ захоплюється подвигами УПА На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7294
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15.08.2021 04:22 Відповісти
за останніми даними турецька гора підло напала на мирний літак....
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14.08.2021 18:02 Відповісти
кацапський літак... гора відчула небезпеку...
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14.08.2021 18:36 Відповісти
Ну вот никак не ладится с авиацией у рукожопов. Жду комментария ********** о том, что это опять ненавистные хохлы диверсию устроили. Дня через два начнется...
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14.08.2021 18:14 Відповісти
Турків шкода.
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14.08.2021 18:15 Відповісти
наших пожалей что гибнут на Донбассе
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14.08.2021 18:16 Відповісти
Їх у першу чергу шкода, але й турків шкода, на відміну від кацапів.
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14.08.2021 18:25 Відповісти
мова про конкретну катастрофу.
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14.08.2021 18:37 Відповісти
турки на самолете были типа проводники
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14.08.2021 18:15 Відповісти
як з,ясувалось в результаті катастрофи підсмажився й здох вбивця сирійців, член "Миротворця", полковник Евгений Кузнецов - прилетів вивчити рельєф Турції... плани були далекоглядні...
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14.08.2021 18:33 Відповісти
Замість того щоб гасити пожежі ці кацапури розбилися та ще й додали вогника. Але чорт з ними туди їм і дорога. Адже сьогодні вони гасять а завтра будуть розпалювати пожежу своїх кривавих окупаційних війн по всьому світу, в тому числі і проти України.
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14.08.2021 18:40 Відповісти
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 427
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14.08.2021 18:56 Відповісти
Наверное, вместо воды керосин сбросил.
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14.08.2021 19:04 Відповісти
А он, случайно, не через Крым в Турцию пролетел? Мы же запрещали любые полеты над Крымом. Это карма, касается и всех остальных ваталетов.
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14.08.2021 19:05 Відповісти
всюди буйно дохне кацапсіна
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14.08.2021 19:21 Відповісти
А кацвпы шо свои пожары нэ тушать ни ну и ладно хай горыть
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14.08.2021 19:29 Відповісти
Когда врезались в турецкую гору, кричали: "За пацаноф!" ?
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14.08.2021 19:45 Відповісти
Двохсотий.
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14.08.2021 20:06 Відповісти
мало того, что кацапы устроили пожар в Турции, так они еще поддали огоньку и самоубились.
зы а турки смелые, полезли на борт этого летающего кацапского гроба...
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14.08.2021 21:25 Відповісти
+
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15.08.2021 09:14 Відповісти
Кацапські шпигуни долітались, завжди шпигують.
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14.08.2021 21:53 Відповісти
Турок шкода...
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14.08.2021 21:57 Відповісти
Я надіюся, це послужить туркам гарним уроком, чому не можна використовувати металобрухт кацапів
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14.08.2021 22:01 Відповісти
пофиг не чертей. а вот турков жалко
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15.08.2021 06:21 Відповісти
Дійсно, турок жаль, а цих,... Баби нових народять, нажаль.
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15.08.2021 14:28 Відповісти
автор заголовку скоріш турок, бо громадяни Турції звуться турки і тому "на борту було троє турків"
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15.08.2021 17:37 Відповісти
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