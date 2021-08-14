Від початку доби 14 серпня ворог не порушував перемир'я, - штаб ООС
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Терористи не порушували перемир'я з початку доби 14 серпня.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".
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Герої не вмирають, пам'ятаємо!
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Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…
Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.
Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
Автор: Є. Комісарук (Дубно)