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Від початку доби 14 серпня ворог не порушував перемир'я, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 14 серпня ворог не порушував перемир'я, - штаб ООС

Терористи не порушували перемир'я з початку доби 14 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".

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Герої не вмирають, пам'ятаємо!С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3615

С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6033
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14.08.2021 17:25 Відповісти
***
Ми пили з соняхів росу…

Голівки соняхи схилили,
Та квіт гарячий той пече.
Пелюстя падає в могили
А «Град» січе, січе, січе…

Гвардійці в землю повкипали
А спрага спалює вуста.
Когось вже янголи забрали,
Комусь - відстрочили літа.

Та що тих літ? Всього за двадцять -
І ті поранила війна.
За кимсь росою квіти плачуть,
Комусь, ковток як сила рятівна
Автор: Є. Комісарук (Дубно)
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14.08.2021 17:36 Відповісти
"Перемирия"ню ню . Земрази
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14.08.2021 17:38 Відповісти
штаб ООС циничная структура
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14.08.2021 18:07 Відповісти
 
 