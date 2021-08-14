Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК
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Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. Сотні одиниць заборонених озброєнь виведені з зон зберігання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, про це повідомляє Українська сторона Спільного центру контролю і координації.
"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння і військової техніки з порушенням лінії відведення, 116 одиниць - за межами виділених місць зберігання, 123 одиниці - в зоні безпеки", - вказується в повідомленні.
Порушення зафіксовані на полігонах в районі населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар'їнка Донецької області.
Також бойовики продовжують систематично перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях.
"На блокпостах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське, Заїченко та Ізварине кремлівські найманці не пропустили патруль СММ", - уточнили в повідомленні.
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