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Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Події

Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК

Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. Сотні одиниць заборонених озброєнь виведені з зон зберігання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, про це повідомляє Українська сторона Спільного центру контролю і координації.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння і військової техніки з порушенням лінії відведення, 116 одиниць - за межами виділених місць зберігання, 123 одиниці - в зоні безпеки", - вказується в повідомленні.

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Порушення зафіксовані на полігонах в районі населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар'їнка Донецької області.

Також бойовики продовжують систематично перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях.

"На блокпостах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське, Заїченко та Ізварине кремлівські найманці не пропустили патруль СММ", - уточнили в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
Для понта. К Байрактарам ещё и главнокомандующий должен быть не трусливым зайцем и хоть что то в голове иметь.
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14.08.2021 18:05
+4
Трішки гарних новин.
В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей - разведка
Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел"."Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ нарушив перемирие", - говорится в сообщении.
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14.08.2021 17:50
+2
Почему по этой технике не работают Байрактары? Их вообще зачем купили ?
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14.08.2021 18:02
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Трішки гарних новин.
В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей - разведка
Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел"."Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ нарушив перемирие", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
14.08.2021 17:50 Відповісти
Ну й навiщо щось казати? Вивели поза зону зберiгання - в***ть з усiх калiбрiв. ...й нема того порушення
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14.08.2021 17:50 Відповісти
Нет такой команды от "говнокомандующего",зато есть команда не открывать огонь даже если всё расстреливают из крупных калибров а то Путин не даст в глаз заглянуть а если честно то исключительно из за патологической трусости и ничтожестве так называемого президента Украины.
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14.08.2021 18:02 Відповісти
Почему по этой технике не работают Байрактары? Их вообще зачем купили ?
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14.08.2021 18:02 Відповісти
Для понта. К Байрактарам ещё и главнокомандующий должен быть не трусливым зайцем и хоть что то в голове иметь.
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14.08.2021 18:05 Відповісти
Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 558 Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5797
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14.08.2021 18:14 Відповісти
А чого Байрактари не бачать цієї техніки, хто їх осліплює
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14.08.2021 18:15 Відповісти
А в это время в столице куклы или/и полезные идиоты Кремля нагнетают, репетируют заколот...?!
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14.08.2021 18:15 Відповісти
Зелене трусливе....., нічого не бачите))))))
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14.08.2021 18:17 Відповісти
Кто бы мог подумать? Вот ведь негодяи, да?
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14.08.2021 18:53 Відповісти
Вы хоть себя слышите? Вы возмущаетесь что террористы опять нарушили правила? А головой об стену вы не пробовали биться? Результат такой же ка и те договоренности что вы с террористами заключили.
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14.08.2021 19:08 Відповісти
 
 