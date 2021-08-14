УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8590 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 939 62
акція (1103) МВС (2877) Національний корпус (386) Монастирський (369)

"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Глава МВС підкреслив, що поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону.

Монастирський зазначив, що для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів - зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо.

"Однак мітингарі відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців мають травми та опіки", - підкреслив глава МВС.

При цьому він звернув увагу на те , що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом Президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники.

Він поінформував, що  за фактом нанесення тілесних ушкодженнь співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом.

"Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!

Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів!" - продовжив міністр.

"Ви всі - молодці", - резюмував Монастирський.

Також читайте: Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Не дали петуха в обиду... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
14.08.2021 18:09
+25
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6447
показати весь коментар
14.08.2021 18:20
+19
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9694
показати весь коментар
14.08.2021 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Монастирський чорт? Чи вже не цікаво?
показати весь коментар
14.08.2021 18:05 Відповісти
Это сопля зеленая, а не чорт. 73% получают шоу за свое бабло, и самое главное за оплату своей жизнью. Совок, как это ни парадоксально, убивает их же зеленый совковый внучек...
показати весь коментар
14.08.2021 18:10 Відповісти
Если написать в обществе совколюбов: "Помню, даст мама с утра 12 копеек и бидон и говорит:
"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",
- половина собравшихся 73% сумасшедших "вспомнят", что "всё так и было". "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 7675
показати весь коментар
14.08.2021 18:14 Відповісти
Да эти свидетели совка убедительно расскажут что жигуленок 01 модели потому и копейкой назывался з цену его приобретения.
показати весь коментар
14.08.2021 18:17 Відповісти
Лаптя, "копейка", у 1980 році, коштувала 6500 деревяних баксів, а зряплата інженера була 140 таких баксів на місяць. Порахуй, скільки років треба було тому інженерові не їсти і не пити, щоб купити ту "копєйку", черга за якою була, для ветеранів ВОВ, або героя праці 5-6 років, про того інженера мови немає.
показати весь коментар
14.08.2021 18:23 Відповісти
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6093
показати весь коментар
14.08.2021 18:30 Відповісти
полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

======================
Надавали людям стусанів і обпшикали їх газом? За це їм подяка? "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3231
показати весь коментар
14.08.2021 18:49 Відповісти
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 2747
показати весь коментар
14.08.2021 18:42 Відповісти
Помню, даст мама с утра 12 копеек и бидон и говорит:
"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",

помню, помню "Книгу о вкусной и здоровой писче"
люди свято верили в нарисованные в ней картинки "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4240
показати весь коментар
14.08.2021 19:33 Відповісти
Якщо поліцією було запропоновано показати, з чим людина прийшла на мирний мітинг, а вона відмовилася, то це невиконання вимог особи законнним вимогам представника влади. Поліція діяла в рамках закону.
показати весь коментар
14.08.2021 18:17 Відповісти
Все верно, уважаемый. Где задержанные за нарушения, массовые?
показати весь коментар
14.08.2021 18:19 Відповісти
Україна не фашистська роССія.
показати весь коментар
14.08.2021 18:24 Відповісти
Конечно нет. Это бесспорный факт. А суды над патриотами и ветеранами не по указке срабсии, а договорится посередине это не капитуляция перед срабссеей? Еще раз повтрю вопрос "Где, мать вашу задержанные при этих беспорядках?"
показати весь коментар
14.08.2021 18:35 Відповісти
поліцаїв на мітинг не запрошували! Якого хера вони туди приперлися? "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4239
показати весь коментар
14.08.2021 18:50 Відповісти
Sav UA. Тебе ніхто не запрошував на цю сторінку. Якого хера ти приперся.
показати весь коментар
14.08.2021 21:35 Відповісти
Дебіл
показати весь коментар
14.08.2021 21:33 Відповісти
Неприятно, когда мне так представляются. Вас мама или папа так назвал? И вообще молчу о соседе, на которого Вы так похожи.
показати весь коментар
14.08.2021 21:38 Відповісти
Не дали петуха в обиду... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
14.08.2021 18:09 Відповісти
Пєтух на мацкве.
показати весь коментар
14.08.2021 18:17 Відповісти
Так пусть бы зекретин поставил бы фигуру крысы перед опой...или вши-на что оно там похоже,а то плагиат получается -оно, что хочет быть петухом ,как пуйло?
показати весь коментар
14.08.2021 18:31 Відповісти
Вообще-то, я о скульптуре....А ты о чем подумал?... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9552
показати весь коментар
14.08.2021 18:33 Відповісти
Та шо он там подумал,если он -зебил
показати весь коментар
14.08.2021 18:36 Відповісти
Валерія. Як Ви думаєте, а Ви при повному розумі?
показати весь коментар
14.08.2021 21:37 Відповісти
А у нас кугут чи півень, хоча яка різниця, все одно віслюк оманський)
показати весь коментар
14.08.2021 18:38 Відповісти
Та митинги возле АП должны проходить каждый день с призывом зеленых освободить властные учреждения и сдать свои мандаты и удостоверения. Они же уже третий год как топчут Конституцию, творят бесовщину, топчутся по свободах граждан, как Ляшко говорил - хотели запугать. Сегодня уже активно продвигают принудительную регистрацию всех телефонных абонентов. При чем находят брехливые причины и не дают никаких ГАРАНТИЙ сохранения тайны персональных данных. Это пипец и писец просто. Зеленые все под кайфом или их всех скосила шиза.
показати весь коментар
14.08.2021 18:20 Відповісти
Це ак хочуть кацапи?
показати весь коментар
14.08.2021 18:26 Відповісти
в конкретному випадку - це так хочуть юдька з аталотієм в одній особі. А вам, зебіло-уродам, звісно, дострокові - як по яйцям.
показати весь коментар
14.08.2021 18:52 Відповісти
защитили таки петуха?
показати весь коментар
14.08.2021 18:09 Відповісти
Петуха защитили...молодцы петушки.....
показати весь коментар
14.08.2021 18:10 Відповісти
Du bist großartig!
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 4208
показати весь коментар
14.08.2021 18:12 Відповісти
Це окурок?
показати весь коментар
14.08.2021 18:18 Відповісти
Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению ... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД. (с)
показати весь коментар
14.08.2021 18:14 Відповісти
Було передчуття, що замість Авакова буде якийсь інший гандон?
показати весь коментар
14.08.2021 18:17 Відповісти
Це вже не гардин,це гандо днище.
показати весь коментар
14.08.2021 19:40 Відповісти
Да если бы Монасттырского и ничего не лишили, и дали возможность самостоятельно решать кадровые и организационные вопросы МВД, он бы всё равно не тянул.
Он же юрист-теоретик, никогда никакой практической и организационной работой не занимался.
Думаю, там всё решает не он, а Татаров.
показати весь коментар
14.08.2021 18:22 Відповісти
совершенно верный ход мысли !!!
показати весь коментар
14.08.2021 20:46 Відповісти
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9694
показати весь коментар
14.08.2021 18:17 Відповісти
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6447
показати весь коментар
14.08.2021 18:20 Відповісти
А накой оно обычному люду? не тех кто в доле , а тех кто с ребенком боялся на улицу выйти, потому что дикое и невозможное дело случилось, за уголовку оказывается сажают и против этого надо протестовать. За это теперь боремся? Отмазывать тех кто плюнул на закон? А ментам оно надо? Вместо поимки преступников, сдерживать агрессивных пацанов. Зачем?
показати весь коментар
14.08.2021 18:37 Відповісти
ну шо там ?! знесуны ЗЕбанаты нацжоны уже снесли клоуна ?! Когда там Арсен, свет, Барисыч возвращается (с деццтва за него) ?!
показати весь коментар
14.08.2021 18:38 Відповісти
Шоу 95 кварталу пройшло за сценарієм....
показати весь коментар
14.08.2021 18:46 Відповісти
Красавчіки, "обісцяного півня" з Банкової захистили.
Може навіть медалі видадуть на 24 серпня....
показати весь коментар
14.08.2021 18:49 Відповісти
Нацьковувати одних українців на інших - це так по-єврейські.
показати весь коментар
14.08.2021 18:49 Відповісти
вони не нацьковували, вони просто розіграли театр
показати весь коментар
14.08.2021 18:53 Відповісти
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 837
показати весь коментар
14.08.2021 18:49 Відповісти
А где прокуратура Украины,почему по сей день не возбуждено ни одного уголовного дела по голосовавшим 16.01.2014-го давшим право на расстрел мирных жителей Майдана.Видимо и снова повторяется это беззаконие в ВР Украины где на днях будут принимать законы по ограничиванию свобод гарантированых Конституцией Украины.
показати весь коментар
14.08.2021 18:54 Відповісти
Судячи по світовим цінам на газ на сьогоднішній день, осінь в Україні буде дуже гарячою... І пЄтух на банковій точно постраждає...
показати весь коментар
14.08.2021 19:23 Відповісти
Півень полетить в Італію на віллу,аз.******* остануться в свойому житлі по -20 без газу.
показати весь коментар
14.08.2021 19:44 Відповісти
Рано радієш, гнида. Буде тобі 24-го "і бєлка і свисток" і Азовці осторонь не залишаться.
показати весь коментар
14.08.2021 19:27 Відповісти
Сегодня видела полицейскую машину РЕНО ЛОГАН
то есть МВД покупает у Васадзе авто , которые собирает Васадзе из запчастей с российского автозавода Рено- ВАЗ
ЭТО НОРМАЛЬНО ???? МВД СПОНСИРУЕТ ОККУПАНТА !!!!!!
показати весь коментар
14.08.2021 19:37 Відповісти
Я в машинах не секу, Рено москальская машина? Их просто много в Украине, и даже если они россия, но цена качество гуд, то в чем проблема? Главное чтобы людям было хорошо.
показати весь коментар
14.08.2021 21:04 Відповісти
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 8340
показати весь коментар
15.08.2021 01:05 Відповісти
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 7332
Продажні корумповані поліціанти українофоби,
вони що з українським народом? Ні! Ні! Ні!
Ці вірні сторожові пси вони тільки охороняють
продажну корумповану антиукраїнську владу !
показати весь коментар
14.08.2021 19:38 Відповісти
Как вижу квас "Монастырский" - не знаю, кому принадлежит производство - монахам,
или силовикам.
показати весь коментар
14.08.2021 21:49 Відповісти
слуги народа говно
показати весь коментар
14.08.2021 21:57 Відповісти
Молодці. Авжеж. Злочинців прикривають.
показати весь коментар
14.08.2021 22:24 Відповісти
Помнится нечто подобное глаголил лукашенка после разгона цветочников.
показати весь коментар
14.08.2021 23:05 Відповісти
Овчарки получат дополнительную кость с барского стола!
показати весь коментар
15.08.2021 09:51 Відповісти
Вы все мусорцы!
показати весь коментар
15.08.2021 10:10 Відповісти
 
 