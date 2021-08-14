"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Глава МВС підкреслив, що поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону.

Монастирський зазначив, що для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів - зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо.

"Однак мітингарі відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців мають травми та опіки", - підкреслив глава МВС.

При цьому він звернув увагу на те , що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом Президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкодженнь співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом.

"Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!

Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів!" - продовжив міністр.

"Ви всі - молодці", - резюмував Монастирський.

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Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.