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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії зросла на третину, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Події

В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії зросла на третину, - правозахисники

У Криму за 7 місяців 2021 року кількість кримінальних справ, відкритих окупантами за ухилення від незаконного призову до армії РФ, зросла на третину - зі 160-ти до 244. Незаконний вирок вже винесли у 222 з цих справ, ще 22 - поки що розглядаються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив аналітик Кримської правозахисної групи (КПГ) Олександр Сєдов.

Він заявив, що у КПГ є тексти 143 вироків. Так, в одному з них кримчанину дали умовне позбавлення волі на 8 місяців, 2 вироки - примусові роботи, та інші 140 вироків - штрафи від 5 до 80 тисяч рублів (1 800 - 29 тис. грн). Крім того, вирок за ухилення від військової служби не передбачає звільнення від неї після відбуття покарання або сплати штрафу.

"Через рік після вироку гаситься судимість, і військовозобов’язаний знову призивається. Нам відомо не менше двох фактів, коли раніше засуджені за ухилення повторно намагалися уникнути призову", - зазначив аналітик КПГ.

Також читайте: ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група"

Сєдов нагадав, що примус до військової служби мешканців окупованих територій є воєнним злочином. Дані за примусовий призов та покарання за ухилення від нього у Криму правозахисники подавали ще у 2018 році до Міжнародного кримінального суду.

За його словами, правозахисники прогнозують подальше зростання випадків ухилення мешканців півострова від призову до армії держави-окупанта. КПГ радять за можливістю не набувати громадянства РФ, щоб уникнути служби в армії РФ.

Також читайте: Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії
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Топ коментарі
+8
не захотели уважать свою - идите в чужую... без шевронов, чести и совести...
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14.08.2021 18:33
+2
Не хотят с якутскими братьями преодолевать все тягости и лишения службы? А в Чечню или в Воркуту это вообще экзотика, где ещё мир посмотрят?😁😁😁😁
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14.08.2021 18:44
+2
А в українській армії чеченців нема ...На пляшку садить нікому ...(не те що в російській)
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14.08.2021 19:56
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Борик, а твой выкидыш уклонился или ты его отмазал по недержанию мочи?
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14.08.2021 18:33 Відповісти
При Україні такої херні не було.
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14.08.2021 18:35 Відповісти
Оно своего, выкидыша, и при Украине отмазало, гнида сруского разлива.
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14.08.2021 18:40 Відповісти
не захотели уважать свою - идите в чужую... без шевронов, чести и совести...
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14.08.2021 18:33 Відповісти
Окупований Крим залило. За добу на Керчі випалo пoчті дві місячні нoрми oсадкoв. Затoпленo нескoлькo райoнoв міста, центр перекритий. Транспoрт не вийшов на лінії. Жителям Керчі сказали гoтoвитися до можливої ​​евакуації.

В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5928
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14.08.2021 18:34 Відповісти
В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9146
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14.08.2021 18:41 Відповісти
Навіть кавуни тікають з Криму...
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14.08.2021 18:44 Відповісти
Що не бажают ,за "матушку Расєю" голову покласти !!! )))
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14.08.2021 18:38 Відповісти
А ведь как бежали на "референдум", как камни с неба просили... Любо дорого на эту беснующуюся массу было посмотреть... Как, бляха-муха мне было неприятно было видеть уважаемых мной людей наблюдать их со стеклянными глазами возле ворот моей части... Хавайте полным ртом это рабсийское лайно...
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14.08.2021 18:42 Відповісти
Отримав пашпорт з двоголовим мутантом і вперед за "матушку Расєю!" !!!)))
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14.08.2021 18:43 Відповісти
А в українській армії чеченців нема ...На пляшку садить нікому ...(не те що в російській)
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14.08.2021 19:56 Відповісти
В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії зросла на третину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7154
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14.08.2021 18:51 Відповісти
Не хотят с якутскими братьями преодолевать все тягости и лишения службы? А в Чечню или в Воркуту это вообще экзотика, где ещё мир посмотрят?😁😁😁😁
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14.08.2021 18:44 Відповісти
Зате без бандер і мона гаваріть парускі.В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2364
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14.08.2021 18:49 Відповісти
смерды не хотять за бояринов ротенбергов и сечинов погибать. так не пойдет, то не бендеровска Украина
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14.08.2021 19:05 Відповісти
не все в Крыму Шамсутдиновы, некоторые же пошли в гейросармию.
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14.08.2021 19:33 Відповісти
"штрафы от 5 до 80 000 рублей (1800 - 29 тыс. Грн) " - це розрахунок ціни дров у Норільську?
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14.08.2021 19:54 Відповісти
поздравляю
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14.08.2021 20:45 Відповісти
Массовая причина этого---почти всех засылают в дальние края, в холода. Есть деталька одна здесь---нас касается, и важная очень. По какой то странной причине по 2014 года всех призывников в Крыму оставляли служить в Крыму. Они привыкли конечно. Но ведь кто то стоял за этим приказом, установкой там негласной или как ещё в нашем МО? Почему? И кстати все сверхсрочники местные служили только в Крыму. Были правда случаи когда сами рапорт подавали о переводе в иное место в стране---но редко. С офицерам было чуть иначе правда. И когда грянул март 14 года почти все сразу перешли служить РФ. Ну вот теперь время собирать камни.
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15.08.2021 00:43 Відповісти
 
 