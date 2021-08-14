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Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції

Правоохоронці забезпечили порядок і безпеку під час акції у Офісу президента в суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Поліція і військовослужбовці Нацгвардії забезпечили порядок і публічну безпеку під час акції біля ОПУ, попри намагання частини її учасників спровокувати конфлікт з правоохоронцями. При цьому постраждали працівники поліції та військовослужбовець Нацгвардії. Про це глава Нацполіції повідомив сьогодні, 14 серпня, під час брифінгу за участі начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Вигівського.

За словами Ігоря Клименка, поліцейські пам‘ятають події під Верховною Радою в серпні 2015 року: тоді від кинутої в натовп гранати загинули чотири бійці Національної гвардії та десятки правоохоронців зазнали поранень.

"Поліція прийняла рішення оглянути речі, які могли б пронести до Офісу Президента учасники акції. Проте активісти у категоричній формі відмовилися від огляду і ними була дана команда на атаку кордонів Національної поліції і гвардії", - повідомив глава Нацполіції.

Також читайте: "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій

Ігор Клименко також повідомив, що учасники акції почали виймати бруківку, у бік правоохоронців полетіло каміння, палиці та димові шашки. За попередньою інформацією, семеро поліцейських мали термічні опіки очей від розпилення газу учасниками акції. Крім того, один нацгвардієць зазнав поранення руки. Ступень важкості травм постраждалих правоохоронців з’ясовують медики.

Ігор Клименко підкреслив, що поліція виступає за мирне проведення масових акцій.

"Ми – проти провокацій і за мирне проведення будь-якої акції. Наявність працівників поліції та національної гвардії – це ті необхідні заходи, аби забезпечити порядок на території, де відбуваються  акції", – наголосив Голова Національної поліції.

За словами начальника, поліція негайно реагуватиме на усі правопорушення під час масових акцій.

"Пріоритетом для поліцейських є життя та здоров'я громадян, тож задля мирного проведення мітингів та акцій, ми закликаємо учасників дотримуватись законодавства та не порушувати громадський порядок. Наразі правоохоронці продовжують несення служби на вулицях столиці з метою безпеки громадян", - сказав Іван Вигівський.

Наразі поліцейські збирають інформацію щодо обставин події та визначать її правову кваліфікацію.

Також читайте: Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
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Топ коментарі
+9
А правопорядку нічого не загрожувало. І українцям нічого не загрожувало.
Це кремлівському петуху Зеленському загрожувало.
Ну то так і кажіть...
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14.08.2021 19:13
+8
спасли петуха)
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14.08.2021 19:12
+6
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5204
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14.08.2021 19:14
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нуну обеспечили а запах в офисе гавна почему то остался Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9464 даже изза кучки маргиналов обосрались белый фошть вас напугал Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9464
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14.08.2021 19:10 Відповісти
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5204
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14.08.2021 19:14 Відповісти
ура !!
Питух спасен ! Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 3052
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14.08.2021 19:43 Відповісти
Кожен з 73% ЗЕбілів банан...)))

Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 6479
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14.08.2021 19:10 Відповісти
не пойму она в халате или в польто Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9572
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14.08.2021 19:11 Відповісти
воно треба- баба дурна та кинута Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 1225
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14.08.2021 19:20 Відповісти
халатик так собі...кольору фуксії (так жіноцтво? )))) в якійсь гримерці...бойову розмальовку наноситиме оціма ручечками що не крали, а журналістів карали ))) чи мо вже нанесла? )))
***по класику :
с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж...))))
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14.08.2021 19:28 Відповісти
😂
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14.08.2021 19:34 Відповісти
спасли петуха)
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14.08.2021 19:12 Відповісти
А правопорядку нічого не загрожувало. І українцям нічого не загрожувало.
Це кремлівському петуху Зеленському загрожувало.
Ну то так і кажіть...
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14.08.2021 19:13 Відповісти
На Банковой проходили учения. Условия близкие к реальным. Участники мусора и жоны Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 331
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14.08.2021 19:16 Відповісти
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 7518 Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5100
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14.08.2021 19:26 Відповісти
когда начнётся,то никакая нацГАдия не поможет. а это была проба пера,от которой Моне Стырскому членограй орден повесит.
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14.08.2021 19:34 Відповісти
За що ви побили журналіста , нацжони . ?? Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 8018 .https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1228183907696391
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14.08.2021 19:38 Відповісти
"Побитий журналіст - це порядок." - Клименко.
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14.08.2021 20:43 Відповісти
А що ж тоді для Клименка - беспорядок ,, вбитий журналіст ? Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 4911 .
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14.08.2021 20:48 Відповісти
А какая эта акция была?Что они требуют?Что противозаконное?И почему освобождение Украины производит такой ажиотаж у вас?Поймите что украинцы и вся Украина уже на
на вас смотрят как на убогих,да и не только украинцы.
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14.08.2021 19:46 Відповісти
Терміново відчеканити медаль "за спасение петуха" Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 5564
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14.08.2021 19:48 Відповісти
Выше публикайциями нас информировали что нацгвардией тут и не пахнет. НО- При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко Источник: https://censor.net/ru/n3282790
Так это вранье или нацгвардеец случайно забрел?Ну конечно ,,их там нету,, А чем ЗЕ власть лучше за *****,Врут и нас притесняют и убивают,а тот кто убил подпадает под статус ,,их там нету,,,
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14.08.2021 20:41 Відповісти
Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 7296
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14.08.2021 20:47 Відповісти
клименко мусор
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14.08.2021 21:57 Відповісти
 
 