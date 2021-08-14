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Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ЗМІ невідомими під час проведення акції біля Офісу Президента відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Відділу комунікації поліції Києва.

"Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побили його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Увага! У відео містяться сцени насильства, не рекомендується дивитися особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.

До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження.
Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення причетних осіб.

Також читайте: Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко

Видання Букви уточнює, що на їхнього кореспондента Олександра Кужельного напали. 

"Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти. Після цього інциденту кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак після завершення акції його наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, зроблених кореспондентом Букв, та застосувала проти нього силу", - повідомили у виданні. Чоловікові завдали кілька ударів. Внаслідок нападу фотокореспондент зазнав тілесних ушкоджених — численні синці, подряпини, садна.

Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва 01
Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва 02

Нагадаємо, глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.
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Топ коментарі
+20
оскільки це був корр "Букви" - то спустять на тормозах, бойовиків-бандитів нацсук - "не знайдуть".
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14.08.2021 20:06
+18
Втроем одного ботаника запинали. Хероические херои, ну
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14.08.2021 20:47
+15
На відео не всі, хто бив журналіста, у балаклавах. Їх можна впізнати.
Але чи Монастирський схоче їх знайти?

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1426576384034492420
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14.08.2021 20:09
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Чому так поблажливо обрали внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1, коли краще підходить частина 4 ст. 345-1 ККУ

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Там же видно, що діяли організованою групою Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8142
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14.08.2021 21:49 Відповісти
Зовут его Александр Кужэльный. Он работает фотографом для интернет-издания "Буквы":

https://bykvu.com/ua/bukvy/napadniki-opublikuvali-videozapis-togo-jak-b-jut-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/

Вот еще одно видео избиения:

https://www.facebook.com/100005553360601/videos/563233371376423/
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14.08.2021 22:07 Відповісти
вообще - ни о чем...
дети масажировали)))
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15.08.2021 00:40 Відповісти
Сам собой возникает вопрос о ношении средств самообороны. Если бы у журналиста был пистолет и т.д. Малолетки так бы борзо себя вели.
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14.08.2021 22:23 Відповісти
А если бы он был в танке...
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15.08.2021 00:46 Відповісти
Да вы серьёзно??? Просто по беспределу избили парня, который делал свою работу. Как стая хищных животных набросилась. Причём даже не волчья, а шакалья. Что-то наезжали, разговаривали... потом какой-то дегенерат нанёс удар и все. Дальше от собственной трусости(или тупости) скопировали и набросились. Тьфу, маразота никчёмная.
- по всей строгости закона!
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14.08.2021 22:26 Відповісти
Строгость закона? Для таких украинский закон слишком мягок!
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14.08.2021 22:40 Відповісти
Украинские законы написаны евреями.
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14.08.2021 22:50 Відповісти
Евреи очень жестокие были всегда , в том числе к соплеменникам. Анархия и махновщина для них несвойственна. Там даже для своих было око за око. Таких отморозков камнями побили бы или изгнали бы в пустыню.
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14.08.2021 23:08 Відповісти
не путай законы для своих, и "законы" для г о е в ))))))
Расклад и цели - другие)
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15.08.2021 00:42 Відповісти
Всё верно ,единственное с чем не согласен, так с фразой "Как стая хищных животных...", вернее будет, как свора бешеных уродов ( сравнением с животными не уместно, дабы последних не оскорблять).
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14.08.2021 23:17 Відповісти
весь смысл происходящего упирается в то,чей ето "журналист":
если он работал на СМИ агрессора (********)-то получил заслуженно!
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14.08.2021 23:21 Відповісти
Нельзя так. Это не по закону и приводит к подобному беспределу. Если он представитель СМИ агрессора, то ему должны были заблокировать въезд в Украину (как это было с представителями "1канала" и канала "Россия"). А уж если допустили, то так нельзя. Это запрещено любыми европейскими(и в целом западными) законами и ценностями!
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14.08.2021 23:36 Відповісти
Это наш журналист.
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15.08.2021 02:24 Відповісти
Ты тупой?!! Ну погугли, почитай про Буквы. Этим тупым поступком НК отвернули от себя ещё огромный пласт нормальных украинцев. Итак у них полно зашкваров , теперь ещё лучше своё мусорское нутро показали
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15.08.2021 00:28 Відповісти
А посмотреть видео и прочитать, что это за журналист слабО? Это наш журналист. А избивали его за то, что он "антифа". Т.е. в сухом остатке фашисты избили нормального журналиста. Как думаешь, понравится это видео нашим западным партнерам? Скоро на Нацжен объявят охоту, а на их сторону уже не станет никто.
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15.08.2021 02:23 Відповісти
Було б смішно коли не було подібного піару.
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14.08.2021 22:30 Відповісти
Патриоты имени Билецкого.
Настоящие нацисты. Зверьки бешеные.
Бить толпой лежачего по голове для них в порядке вещей! Они так любого будут бить , убивать если придут к власти.
И за что они его били так озверевше? Ответ прост - ради развлечения.
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14.08.2021 22:35 Відповісти
националисты Билецкого всего лишь побили москально-свинячую гниду!
а москально-свинячая орда пришла нас убивать!
чувствуешь разницу? Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8798
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14.08.2021 23:24 Відповісти
ты идиот, или прикинулся???
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15.08.2021 01:23 Відповісти
Valera Petrov ae0ee0b4,москальная свиня, сиди ровно на бутылке и не хрюкай! Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1906
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15.08.2021 18:06 Відповісти
ему - заплачено. и остальным - заплачено!!! Гребанный цирк...
После реально такого, в полную силу - люди с синяками на все лицо , и с трудом стоят - а "он - пресса" - живинько все, по лицу - норм - начала плпкатся, ментам, которых раньше матом крыл)
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15.08.2021 00:46 Відповісти
Синяки сразу не появляются - это во-первых. Во-вторых, били реальные лохи, но их было очень много. Таких нужно отстреливать - люди из них не получится.
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15.08.2021 02:27 Відповісти
Я смотрел видео - било - 3-4 человека. реально - маленькие просто.
Ни в коем случае не отстреливать - Армия, и только Армия!
Очень нужна правильная идейная накачка
Нельзя гасить такой огонь - он должен раскрыться и спалить вражину!
И да - смотря куда попадут, кой чем занимался - бывает на раз надувается в перерыве между раундами, а тут было куда больше 5-10мин.........
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19.08.2021 01:21 Відповісти
Здесь проблема в звуке на видео. Из того, что услышал, понял, что журналиста били за то, то он антифашист. Как таких перепрошить? Ну а били да, дети. Судя по скорости ударов, вроде какая-то подготовка есть, но удары бестолковые.
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19.08.2021 01:45 Відповісти
Да какая там подготовка... Я Вас прошу....
Насмотрелись - как такое тяжелые делают и все..
Реально, три - четыре таких удара в голову, прямых, можно сказать, фронтальных - и человек 2-3 часа теряет связь с реальностью..
У малых веса и силы - нет -, но есть сумашедшая скорость - и все же какая то сила- должен быть результат - кровь., сопли и "спать" хоть на пол часа.
Потом - вообще 2 часа гусей собираешь - нет связной речи
А тут - сразу - меня обидели... плохо
Это - показуха, ну видно же - силу удара придерживали
Так кому то нужно........
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19.08.2021 02:13 Відповісти
Как вариант, вполне может быть.
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19.08.2021 07:17 Відповісти
а теперь что думаешь? )
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23.08.2021 08:21 Відповісти
Да фиг его знает - не думаю я о них.)) Боюсь, что я уже начинаю путать, где постановочное шоу, а где реальные вещи происходят. Нацженам я не верю. Хотя в то же время некоторые их акции одобряю. К примеру, они молодцы, что развалили совковые декорации. Но их поведение в целом логике не поддается: закрывают глаза на серьезные вещи, но при этом могут раздуть из мухи слона. Может они реально просто сливают протесты?
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24.08.2021 00:02 Відповісти
К сожалению, поздно к нам стало это доходить
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15.08.2021 11:22 Відповісти
Им всего лишь показалось , что он из антифы и они решили , что сбить его с ног и избивать толпой ногами по голове будет прикольно.
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14.08.2021 22:42 Відповісти
Я осуждаю НК и весь этот цирк, но на Азов не гони. Без них щас бы и Марик был под кацапней
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15.08.2021 00:29 Відповісти
Ябеда!!! Ля ты крыссааа!!! Настучало ментам!!!!!
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14.08.2021 22:48 Відповісти
А этим нацженам слабо на донецкий "ноль" рвануть да на место руских поставить?
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14.08.2021 23:12 Відповісти
Так Азов так и делает, и делал, и будет делать!
А ты про себя что интересного расскажешь?
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15.08.2021 00:48 Відповісти
Ты Азов к Нацженам не ровняй.
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15.08.2021 02:29 Відповісти
а оно и не равняется к Азову
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19.08.2021 00:49 Відповісти
А ты? Что ты про себя интересного расскажешь? Ну то что посты строчишь из горящего танка, уничтожая врага это понятно, а что еще?
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15.08.2021 19:07 Відповісти
Ті тамерланский еврей?
Ай вей - не признал..
Азохен вей...
Ле хайм!
Давай вопрос на вопрос - ти бил на нуле? А то строчишь тут про то как Сарочка рибу-фиш...
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19.08.2021 00:47 Відповісти
та що ж ти поробиш з тими "невідомими"??? то негра поб'ють, то журналіста! погані "невідомі"! ФУ!
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14.08.2021 23:42 Відповісти
отакі нац.жони
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15.08.2021 01:39 Відповісти
Всегда считалось что Антифа - єто махновщина в балаклавах, но что-то пошло не так...
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15.08.2021 03:07 Відповісти
В баню не ходят в шубе, в церковь без трусов, а к нацикам с крашеной головой.
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15.08.2021 03:30 Відповісти
Вопрос к дамам. Являются ли особи мужского пола с крашеными волосами более привлекательными, чем в природном варианте?
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15.08.2021 03:51 Відповісти
Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5750
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15.08.2021 04:02 Відповісти
Даже на челюсть не посмотрели.
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15.08.2021 05:39 Відповісти
Коли у тебе в кишені рада, ОПа і уряд, можна робити все, що завгодно! Вітаємо з вдалою покупкою, дорогий наш президент Рінат Ахметов! Як же ми всі раді, що ти у нас є! Так буде і далі, поки ми неспроможні вибрати собі нормального президента вже на протязі 30 років.
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15.08.2021 08:11 Відповісти
обстрелы украины это инструмент управления украиной. причем через воющих журнализдов. если бы они не выли, инструмент бы не работал. тоесть воющие журнализды причина обстрелов и 2понибших в день.
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит
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15.08.2021 10:38 Відповісти
зачистка и отлов рашистов внешне управляемыми рашистами ордло для достааки их в гаагу
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15.08.2021 10:40 Відповісти
Прочитав твой коммент выходит, что боевики Билецкого-это рашисты?
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15.08.2021 11:24 Відповісти
АУЄ сбросить над Дебальцево, хероев.
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15.08.2021 13:47 Відповісти
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