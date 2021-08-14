Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО
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За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ЗМІ невідомими під час проведення акції біля Офісу Президента відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Відділу комунікації поліції Києва.
"Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побили його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників", - йдеться в повідомленні.
Увага! У відео містяться сцени насильства, не рекомендується дивитися особам, що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.
До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження.
Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення причетних осіб.
Видання Букви уточнює, що на їхнього кореспондента Олександра Кужельного напали.
"Під час акції, за словами Олександра Кужельного, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти. Після цього інциденту кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак після завершення акції його наздогнала група осіб, що в агресивній формі вимагала видалення фотографій, зроблених кореспондентом Букв, та застосувала проти нього силу", - повідомили у виданні. Чоловікові завдали кілька ударів. Внаслідок нападу фотокореспондент зазнав тілесних ушкоджених — численні синці, подряпини, садна.
Нагадаємо, глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.
Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.
Будь ласка, зачекайте...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Там же видно, що діяли організованою групою
https://bykvu.com/ua/bukvy/napadniki-opublikuvali-videozapis-togo-jak-b-jut-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
Вот еще одно видео избиения:
https://www.facebook.com/100005553360601/videos/563233371376423/
дети масажировали)))
- по всей строгости закона!
Расклад и цели - другие)
если он работал на СМИ агрессора (********)-то получил заслуженно!
Настоящие нацисты. Зверьки бешеные.
Бить толпой лежачего по голове для них в порядке вещей! Они так любого будут бить , убивать если придут к власти.
И за что они его били так озверевше? Ответ прост - ради развлечения.
а москально-свинячая орда пришла нас убивать!
чувствуешь разницу?
После реально такого, в полную силу - люди с синяками на все лицо , и с трудом стоят - а "он - пресса" - живинько все, по лицу - норм - начала плпкатся, ментам, которых раньше матом крыл)
Ни в коем случае не отстреливать - Армия, и только Армия!
Очень нужна правильная идейная накачка
Нельзя гасить такой огонь - он должен раскрыться и спалить вражину!
И да - смотря куда попадут, кой чем занимался - бывает на раз надувается в перерыве между раундами, а тут было куда больше 5-10мин.........
Насмотрелись - как такое тяжелые делают и все..
Реально, три - четыре таких удара в голову, прямых, можно сказать, фронтальных - и человек 2-3 часа теряет связь с реальностью..
У малых веса и силы - нет -, но есть сумашедшая скорость - и все же какая то сила- должен быть результат - кровь., сопли и "спать" хоть на пол часа.
Потом - вообще 2 часа гусей собираешь - нет связной речи
А тут - сразу - меня обидели... плохо
Это - показуха, ну видно же - силу удара придерживали
Так кому то нужно........
А ты про себя что интересного расскажешь?
Ай вей - не признал..
Азохен вей...
Ле хайм!
Давай вопрос на вопрос - ти бил на нуле? А то строчишь тут про то как Сарочка рибу-фиш...
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит