Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка

Найманець РФ Данило Цуприк після вживання спиртних напоїв відкрив стрілянину і застосував гранату, в результаті чого загинули семеро людей. Його ліквідували "колеги".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Днями в 9-му окремому мотострілковому полку 1-го армійського корпусу "ДНР" після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, під час якої єфрейтор Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї і застосував гранату. В результаті загинули семеро людей - чотири найманці і троє місцевих жителів.

"Відомо, що підрозділ спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої ДНР виявив і ліквідував єфрейтора Цупріка. Після цього, щоб уникнути відповідальності, командування 9-го окремого механізованого полку 1-го армійського корпусу так званої ДНР, в якому проходив службу Д.Цупрік, прийняло рішення про звільнення зазначеного злочинця "заднім числом" - 9 серпня", - йдеться в повідомленні.

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ГУР також опублікувало розшифровку радіоперехоплення про те, як окупанти сприйняли новину про ліквідацію свого "бойового побратима".

З огляду на резонанс історії, в 9-му окремому мотострілковому полку 1-го армійського корпусу був проведений інструктаж окремих посадових осіб про обмеження використання мобільних телефонів для передачі службової інформації, додали в розвідці.