Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка
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Найманець РФ Данило Цуприк після вживання спиртних напоїв відкрив стрілянину і застосував гранату, в результаті чого загинули семеро людей. Його ліквідували "колеги".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.
Днями в 9-му окремому мотострілковому полку 1-го армійського корпусу "ДНР" після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, під час якої єфрейтор Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї і застосував гранату. В результаті загинули семеро людей - чотири найманці і троє місцевих жителів.
"Відомо, що підрозділ спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої ДНР виявив і ліквідував єфрейтора Цупріка. Після цього, щоб уникнути відповідальності, командування 9-го окремого механізованого полку 1-го армійського корпусу так званої ДНР, в якому проходив службу Д.Цупрік, прийняло рішення про звільнення зазначеного злочинця "заднім числом" - 9 серпня", - йдеться в повідомленні.
ГУР також опублікувало розшифровку радіоперехоплення про те, як окупанти сприйняли новину про ліквідацію свого "бойового побратима".
З огляду на резонанс історії, в 9-му окремому мотострілковому полку 1-го армійського корпусу був проведений інструктаж окремих посадових осіб про обмеження використання мобільних телефонів для передачі службової інформації, додали в розвідці.
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поскидывайте на их позиции водяры поболее
Как отличить настоящего ветерана ополчения от самозванца? У настоящего ветерана ополчения нет зубов
воинская смекалка!
А з другим ще в "учебці" зіткнувся - кацап з Кінгісеппа "Дімедрол" жер пачками (він же коштував у 70-80-ті здається 11 копійок пластина і продавався без рецепту)
Рівняння на Цупріка , пановє сепари !! Хто тепер поб'є його рекорд ? .
???
Три раза перечитал новость
Видно логика. 9 полк минус 7 убитых + 9 августа уволили + 1-й корпус = 12 лет. Как всё сложно.
По данным разведки, боевики после распития спиртного устроили драку, в ходе которой российский наемник, "ефрейтор" Даниил Цуприк 2002 года рождения, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей. Сейчас террорист находится в розыске.
Гут лимонад