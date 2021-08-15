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журналістика (1614) вибачення (47) Національний корпус (386) Офіс Президента (1750)

Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус. ВIДЕО

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Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус. ВIДЕО

Хлопці, які напали на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного після акції під ОП, вибачилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

"Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Наразі нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру.

Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо", - йдеться в заяві Нацкорпусу.

Також дивіться: Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус 01

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Також дивіться: Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
Забирать заявление нельзя ни в коем случае -они не мента побили,который их дубинкой мудохал и не свинособачьего пропагандона,которого бить надо всегда и везде,а журналиста нормального проукраинского издания-причем били просто так,по приколу...так что должны отвечать
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15.08.2021 00:01
+39
Это зашквар. Во-первых, Билецкий признал этих русских зверьков своими. Во-вторых, "а, это тебя мои орлы отпинали? Ну, извиняй и инцидент исчерпан, а то сам знаешь, случаи случаются, кирпич башка упадет, совсем плохо будет"
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14.08.2021 23:51
+36
Мля, грёбаный стыд. Извинились они
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14.08.2021 23:46
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Уже і наказаніє понєслі?
Заочно чи що?
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15.08.2021 15:40 Відповісти
Наказаніє було жорстоким! Гусячими пір'ячками
по голій сраці! Ми ж не кацапи якись! Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 7520
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15.08.2021 19:28 Відповісти
Нада просто извиницца
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15.08.2021 17:18 Відповісти
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